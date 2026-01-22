Metlen: Τι προβλέπει η στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Τσάκου – Η επίσημη ανακοίνωση
Metlen: Τι προβλέπει η στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Τσάκου – Η επίσημη ανακοίνωση
Η συνεργασία αφορά σε ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν η Metlen και ο Όμιλος Τσάκου για την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία (energy management) και εμπορική διαχείριση ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Η συνεργασία προβλέπει τη συμμετοχή της Metlen σε κοινή εταιρεία (SPV) με τον Όμιλο Τσάκου (Όμιλος Τσάκου 60% – Metlen 40%) η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία Υβριδικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με Σύστημα Αποθήκευσης αποτελούμενου από φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 251,9 MW και Σύστημα Αποθήκευσης ενέργειας με αναμενόμενη χωρητικότητα 375 MWh, στη Στερεά Ελλάδα.
Η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με στόχο την ολοκλήρωση στις αρχές του 2028.
