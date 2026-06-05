Reuters: Έρχεται φόρος 15% για τα κρυπτονομίσματα, τι αλλάζει για χιλιάδες επενδυτές
Reuters: Έρχεται φόρος 15% για τα κρυπτονομίσματα, τι αλλάζει για χιλιάδες επενδυτές
Τι προβλέπει το σχέδιο - Πώς θα φορολογούνται τα κέρδη των επενδυτών
Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην κατάρτιση νομοθεσίας που θα προβλέπει την επιβολή φόρου 15% στα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα, επιχειρώντας να εντάξει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη αγορά σε ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στον φορολογικό κώδικα της χώρας, καλύπτοντας ένα πεδίο που μέχρι σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστο.
Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αφορολόγητο όριο για τα πρώτα 500 ευρώ κερδών από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Από το ποσό αυτό και πάνω, τα κεφαλαιακά κέρδη θα φορολογούνται με συντελεστή 15%.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο φόρος δεν θα επιβάλλεται στην εξόρυξη (mining) κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες. Ωστόσο, η φορολόγηση θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα και είναι καταχωρισμένες ως εταιρείες.
Η Ελλάδα δεν διαθέτει σήμερα ολοκληρωμένο σύστημα φορολόγησης για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση. Οι φορολογικοί συντελεστές για τα κρυπτονομίσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, κυμαινόμενοι από 8% στην Κύπρο έως και 30% στη Γαλλία.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι παραμένει δύσκολη η αποτύπωση του πραγματικού μεγέθους της ελληνικής αγοράς κρυπτονομισμάτων, καθώς η πλειονότητα των επενδυτών πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω πλατφορμών που εδρεύουν εκτός Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εκτίμηση για τα έσοδα που θα μπορούσε να αποφέρει στο Δημόσιο η εφαρμογή του νέου φόρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στον φορολογικό κώδικα της χώρας, καλύπτοντας ένα πεδίο που μέχρι σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστο.
Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αφορολόγητο όριο για τα πρώτα 500 ευρώ κερδών από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Από το ποσό αυτό και πάνω, τα κεφαλαιακά κέρδη θα φορολογούνται με συντελεστή 15%.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο φόρος δεν θα επιβάλλεται στην εξόρυξη (mining) κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες. Ωστόσο, η φορολόγηση θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα και είναι καταχωρισμένες ως εταιρείες.
Η Ελλάδα δεν διαθέτει σήμερα ολοκληρωμένο σύστημα φορολόγησης για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση. Οι φορολογικοί συντελεστές για τα κρυπτονομίσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, κυμαινόμενοι από 8% στην Κύπρο έως και 30% στη Γαλλία.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι παραμένει δύσκολη η αποτύπωση του πραγματικού μεγέθους της ελληνικής αγοράς κρυπτονομισμάτων, καθώς η πλειονότητα των επενδυτών πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω πλατφορμών που εδρεύουν εκτός Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εκτίμηση για τα έσοδα που θα μπορούσε να αποφέρει στο Δημόσιο η εφαρμογή του νέου φόρου.
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