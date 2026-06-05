Η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, περιπλέκονται τα πλάνα της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, περιπλέκονται τα πλάνα της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,2% σύμφωνα με την Eurostat έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 0,1% - Η βουτιά του ΑΕΠ της Ιρλανδίας «έσβησε» την ανάπτυξη στις αρχές του έτους
Η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε στις αρχές του έτους, καθώς η πρωτοφανής κάμψη στην Ιρλανδία οδήγησε σε αναθεώρηση τα στοιχεία που αρχικά έδειχναν ισχνή ανάπτυξη.
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά 0,2% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 0,1%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απότομη καθοδική αναθεώρηση του ιρλανδικού ΑΕΠ, το οποίο έκανε βουτιά 12,1% αντί για το 2% που είχε μετρηθεί αρχικά.
Αν και ο μεγάλος αριθμός πολυεθνικών εταιρειών που εδρεύουν στην Ιρλανδία παραμορφώνει συχνά τα στοιχεία για το σύνολο της ευρωζώνης, η τεράστια πτώση του πρώτου τριμήνου καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πρόβλεψη για την κατεύθυνση της οικονομίας στην περιοχή. Το γεγονός αυτό περιπλέκει το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν και στη βαθμονόμηση της κατάλληλης απάντησης μέσω της νομισματικής πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά 0,2% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 0,1%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απότομη καθοδική αναθεώρηση του ιρλανδικού ΑΕΠ, το οποίο έκανε βουτιά 12,1% αντί για το 2% που είχε μετρηθεί αρχικά.
Αν και ο μεγάλος αριθμός πολυεθνικών εταιρειών που εδρεύουν στην Ιρλανδία παραμορφώνει συχνά τα στοιχεία για το σύνολο της ευρωζώνης, η τεράστια πτώση του πρώτου τριμήνου καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πρόβλεψη για την κατεύθυνση της οικονομίας στην περιοχή. Το γεγονός αυτό περιπλέκει το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν και στη βαθμονόμηση της κατάλληλης απάντησης μέσω της νομισματικής πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα