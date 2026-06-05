Η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, περιπλέκονται τα πλάνα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,2% σύμφωνα με την Eurostat έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 0,1% - Η βουτιά του ΑΕΠ της Ιρλανδίας «έσβησε» την ανάπτυξη στις αρχές του έτους