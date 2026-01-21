Μέγα deal Μυτιληναίου -Τσάκου σε έργα αποθήκευσης στην Κεντρική Ελλάδα
Μέγα deal Μυτιληναίου -Τσάκου σε έργα αποθήκευσης στην Κεντρική Ελλάδα
Συστήνουν εταιρεία ειδικού σκοπού με ποσοστό συμμετοχής 40%-60%
Δύο από τους ισχυρότερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της ενέργειας, δρομολογώντας μια επένδυση που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες υβριδικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα.
Ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου και η Metlen καταλήγουν σε στρατηγική συμφωνία, οι επίσημες λεπτομέρειες της οποίας αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο.
Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται η δημιουργία κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), μέσω της οποίας θα αναπτυχθεί, θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με ενσωματωμένη αποθήκευση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Όμιλος Τσάκου θα διατηρεί το πλειοψηφικό ποσοστό της εταιρείας (60%), ενώ η Metlen θα κατέχει το υπόλοιπο 40%.
Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 251,9 MW, το οποίο θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στην Κεντρική Ελλάδα, με χρονικό ορίζοντα έναρξης εντός του 2026 και στόχο την ολοκλήρωση στις αρχές του 2028.
Για τη Metlen, η σύμπραξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της στροφή στις ΑΠΕ νέας γενιάς. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στη μετοχική συμμετοχή, αλλά αναλαμβάνει και την κατασκευή του έργου, καθώς και την εμπορική του αξιοποίηση, εντάσσοντάς το στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο ενεργειακής διαχείρισης που αναπτύσσει.
Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος Τσάκου σηματοδοτεί με τη συγκεκριμένη επένδυση τη δυναμική του είσοδο σε μεγάλης κλίμακας έργα καθαρής ενέργειας στην ελληνική αγορά στα οποία έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο πράσινης ανάπτυξης.
ΠΗΓΗ: newmoney.gr
Ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου και η Metlen καταλήγουν σε στρατηγική συμφωνία, οι επίσημες λεπτομέρειες της οποίας αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο.
Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται η δημιουργία κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), μέσω της οποίας θα αναπτυχθεί, θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με ενσωματωμένη αποθήκευση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Όμιλος Τσάκου θα διατηρεί το πλειοψηφικό ποσοστό της εταιρείας (60%), ενώ η Metlen θα κατέχει το υπόλοιπο 40%.
Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 251,9 MW, το οποίο θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στην Κεντρική Ελλάδα, με χρονικό ορίζοντα έναρξης εντός του 2026 και στόχο την ολοκλήρωση στις αρχές του 2028.
Για τη Metlen, η σύμπραξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της στροφή στις ΑΠΕ νέας γενιάς. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στη μετοχική συμμετοχή, αλλά αναλαμβάνει και την κατασκευή του έργου, καθώς και την εμπορική του αξιοποίηση, εντάσσοντάς το στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο ενεργειακής διαχείρισης που αναπτύσσει.
Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος Τσάκου σηματοδοτεί με τη συγκεκριμένη επένδυση τη δυναμική του είσοδο σε μεγάλης κλίμακας έργα καθαρής ενέργειας στην ελληνική αγορά στα οποία έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο πράσινης ανάπτυξης.
ΠΗΓΗ: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα