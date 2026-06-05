Καμπανάκι Τραυλού για τη ναυτιλία: Έλλειψη νέων και πιέσεις στη σημαία παρά το ισχυρό order book
Καμπανάκι Τραυλού για τη ναυτιλία: Έλλειψη νέων και πιέσεις στη σημαία παρά το ισχυρό order book
Η απάντηση σε ερώτηση του newmoney.gr - Υπογράμμισε επίσης ότι η ελληνική ναυτιλία «εξελίσσεται και ανανεώνεται», επενδύοντας δυναμικά σε σύγχρονα πλοία και σε τεχνολογίες με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της πρωτοπορία
Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική ναυτιλία στέλνει το ιστορικά υψηλό order book, ωστόσο η επόμενη ημέρα του κλάδου συνδέεται άμεσα με κρίσιμες προκλήσεις, όπως η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας, η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και οι γεωπολιτικές πιέσεις που επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα. Αυτά ήταν τα βασικά συμπεράσματα από τη συνέντευξη Τύπου της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων.
Η ίδια υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία «εξελίσσεται και ανανεώνεται», επενδύοντας δυναμικά σε σύγχρονα πλοία και σε τεχνολογίες με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της πρωτοπορία.
«Δεν πάμε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που προβληματίζει έντονα τον κλάδο.
Όπως εξήγησε, οι διεθνείς συγκυρίες δεν βοηθούν: πολεμικές συγκρούσεις, επιθέσεις σε πλοία και αυξημένοι κίνδυνοι σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους νέους.
Σε ό,τι αφορά το ελληνικό νηολόγιο, επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που τίθεται εδώ και χρόνια. «Πρέπει να εξελιχθεί και να συμβαδίζει με τις σημερινές ανάγκες της ναυτιλίας», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι στον βαθμό που απαιτείται.
Συνδέοντας άμεσα το θέμα με την απασχόληση, τόνισε: «Για να έχουμε ελληνικές σημαίες, πρέπει να έχουμε και ναυτικούς πάνω στα πλοία μας». Έθεσε μάλιστα ξεκάθαρα το δίλημμα: είτε θα ενταθούν οι προσπάθειες προσέλκυσης νέων είτε θα αλλάξει η σύνθεση των πληρωμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η ίδια υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία «εξελίσσεται και ανανεώνεται», επενδύοντας δυναμικά σε σύγχρονα πλοία και σε τεχνολογίες με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της πρωτοπορία.
«Δεν πάμε καλά» σε σημαία και προσέλκυση νέωνΙδιαίτερο βάρος έδωσε η κ. Τραυλού στην ερώτηση που τέθηκε από το newmoney.gr σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας και τη δυσκολία προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, διατυπώνοντας μια σαφή και ειλικρινή τοποθέτηση:
«Δεν πάμε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που προβληματίζει έντονα τον κλάδο.
Όπως εξήγησε, οι διεθνείς συγκυρίες δεν βοηθούν: πολεμικές συγκρούσεις, επιθέσεις σε πλοία και αυξημένοι κίνδυνοι σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους νέους.
Σε ό,τι αφορά το ελληνικό νηολόγιο, επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που τίθεται εδώ και χρόνια. «Πρέπει να εξελιχθεί και να συμβαδίζει με τις σημερινές ανάγκες της ναυτιλίας», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι στον βαθμό που απαιτείται.
Συνδέοντας άμεσα το θέμα με την απασχόληση, τόνισε: «Για να έχουμε ελληνικές σημαίες, πρέπει να έχουμε και ναυτικούς πάνω στα πλοία μας». Έθεσε μάλιστα ξεκάθαρα το δίλημμα: είτε θα ενταθούν οι προσπάθειες προσέλκυσης νέων είτε θα αλλάξει η σύνθεση των πληρωμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα