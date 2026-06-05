Καμπανάκι Τραυλού για τη ναυτιλία: Έλλειψη νέων και πιέσεις στη σημαία παρά το ισχυρό order book

Η απάντηση σε ερώτηση του newmoney.gr - Υπογράμμισε επίσης ότι η ελληνική ναυτιλία «εξελίσσεται και ανανεώνεται», επενδύοντας δυναμικά σε σύγχρονα πλοία και σε τεχνολογίες με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της πρωτοπορία