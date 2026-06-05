ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2% το α’ τρίμηνο του 2026 με «καύσιμο» τις επενδύσεις

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση - Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,1% σε ετήσια βάση - Οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025