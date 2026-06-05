ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2% το α’ τρίμηνο του 2026 με «καύσιμο» τις επενδύσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΣΤΑΤ Ανάπτυξη ΑΕΠ

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2% το α’ τρίμηνο του 2026 με «καύσιμο» τις επενδύσεις

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση - Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,1% σε ετήσια βάση - Οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2% το α’ τρίμηνο του 2026 με «καύσιμο» τις επενδύσεις
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τα προσωρινά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετικό πρόσημο, αν και επιβραδύνει σε τριμηνιαία βάση.

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 0,2%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025.
ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2% το α’ τρίμηνο του 2026 με «καύσιμο» τις επενδύσεις
ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2% το α’ τρίμηνο του 2026 με «καύσιμο» τις επενδύσεις

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2025.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2025.
Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,2%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,9%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,2%.

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,1% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,1%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,2%.
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