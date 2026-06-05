Robeson Reeves: Τριπλασιάζει τα έσοδα το deal με την Evoke, άνω του €1 δισ. τα EBITDA
Robeson Reeves: Τριπλασιάζει τα έσοδα το deal με την Evoke, άνω του €1 δισ. τα EBITDA
Δημιουργείται ένας ισχυρός διεθνής όμιλος gaming και λοταριών - Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη για τη συμφωνία Bally’s Intralot – evoke
Τις βασικές παραμέτρους της προτεινόμενης εξαγοράς της evoke plc από την Bally’s Intralot παρουσίασε η διοικητική ομάδα της Bally’s Intralot κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές και επενδυτές, με επίκεντρο τη δημιουργία ενός διεθνούς ομίλου με ισχυρή παρουσία στο gaming, τις λοταρίες και το online στοίχημα.
Από πλευράς Bally’s Intralot μετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος Robeson Reeves, η οικονομική διευθύντρια του τομέα B2C Katherine Gomaniouk και ο Χρυσόστομος Σφάτος, Bally’s Intralot President Lotteries & Group COO, οι οποίοι παρουσίασαν τα στρατηγικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η διοικητική ομάδα της evoke plc. Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο διευθύνων σύμβουλος Per Widerström, ο οικονομικός διευθυντής Sean Wilkins και ο διευθυντής επενδυτικών σχέσεων James Finney.
Ο Robeson Reeves αναφέρθηκε εκτενώς στις προοπτικές του νέου σχήματος και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη συναλλαγή, στις συνέργειες που αναμένεται να δημιουργηθούν, καθώς και στη φιλοδοξία των δύο πλευρών να διαμορφώσουν έναν παγκόσμιο πρωταγωνιστή στον κλάδο, με ηγετική θέση στην αγορά του βρετανικού iGaming και του online αθλητικού στοιχηματισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Από πλευράς Bally’s Intralot μετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος Robeson Reeves, η οικονομική διευθύντρια του τομέα B2C Katherine Gomaniouk και ο Χρυσόστομος Σφάτος, Bally’s Intralot President Lotteries & Group COO, οι οποίοι παρουσίασαν τα στρατηγικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η διοικητική ομάδα της evoke plc. Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο διευθύνων σύμβουλος Per Widerström, ο οικονομικός διευθυντής Sean Wilkins και ο διευθυντής επενδυτικών σχέσεων James Finney.
Ο Robeson Reeves αναφέρθηκε εκτενώς στις προοπτικές του νέου σχήματος και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη συναλλαγή, στις συνέργειες που αναμένεται να δημιουργηθούν, καθώς και στη φιλοδοξία των δύο πλευρών να διαμορφώσουν έναν παγκόσμιο πρωταγωνιστή στον κλάδο, με ηγετική θέση στην αγορά του βρετανικού iGaming και του online αθλητικού στοιχηματισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα