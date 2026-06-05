Εγκαινιάστηκαν οι νέες ερευνητικές υποδομές του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

«Ως Υπουργείο Ανάπτυξης και ως πολιτική ηγεσία, υπό τον Υπουργό μας Τάκη Θεοδωρικάκο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υψηλή τεχνολογία δεν έχει νόημα αν μένει κλεισμένη στους τοίχους των εργαστηρίων. Πρέπει να επιστρέφει ως χειροπιαστό αντίδοτο στην κοινωνία, να δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Χτίζουμε σήμερα τις υποδομές του αύριο. Δημιουργούμε μια Θεσσαλονίκη και μια Ελλάδα που δεν θα χρειάζεται να αποχαιρετά τα παιδιά της. Μια χώρα και μια πόλη πιο πλούσια σε ιδέες, πιο άξια σε έργα, πιο ισχυρή στην Ευρώπη. Πιο δυνατή για όλους», τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης.