Τράπεζες: Βλέπει αξία ακόμη και μετά το ράλι η Deutsche Bank – Νέες ανεβασμένες τιμές-στόχοι

Για τη Eurobank, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή στόχο στα €5,00 από €4,35, για την Alpha Bank, ο στόχος αυξάνεται στα €4,80 από €4,45, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,15 από €8,95, για την Εθνική Τράπεζα στα €17,10 από €15,95 και για την Τράπεζα Κύπρου στα €11,25 από €10,40