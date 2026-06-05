Τράπεζες: Βλέπει αξία ακόμη και μετά το ράλι η Deutsche Bank – Νέες ανεβασμένες τιμές-στόχοι
Τράπεζες: Βλέπει αξία ακόμη και μετά το ράλι η Deutsche Bank – Νέες ανεβασμένες τιμές-στόχοι
Για τη Eurobank, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή στόχο στα €5,00 από €4,35, για την Alpha Bank, ο στόχος αυξάνεται στα €4,80 από €4,45, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,15 από €8,95, για την Εθνική Τράπεζα στα €17,10 από €15,95 και για την Τράπεζα Κύπρου στα €11,25 από €10,40
Το τραπεζικό story Ελλάδας και Κύπρου δεν έχει εξαντληθεί, εκτιμά η Deutsche Bank, παρά την ισχυρή πορεία των μετοχών και την υπεραπόδοση έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη. Στην έκθεση του γερμανικού οίκου, οι αναλυτές του ανεβάζουν τις τιμές στόχους για όλες τις τράπεζες που καλύπτουν, διατηρώντας σύσταση «αγορά» για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου.
Οι νέες τιμές στόχοι δείχνουν και τη σειρά των προτιμήσεων του οίκου. Για τη Eurobank, η οποία παραμένει η κορυφαία επιλογή, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή στόχο στα €5,00 από €4,35, με σύσταση «αγορά». Για την Alpha Bank, ο στόχος αυξάνεται στα €4,80 από €4,45, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,15 από €8,95, για την Εθνική Τράπεζα στα €17,10 από €15,95 και για την Τράπεζα Κύπρου στα €11,25 από €10,40.
Η ανάγνωση της Deutsche Bank δεν περιορίζεται στο ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν καλά αποτελέσματα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως τη νέα ποιότητα του κλάδου. Οι τράπεζες, όπως σημειώνει ο οίκος, εμφανίζουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από πολλούς ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, παραμένουν λιγότερο εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με χαμηλότερους δείκτες αποτίμησης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Οι νέες τιμές στόχοι δείχνουν και τη σειρά των προτιμήσεων του οίκου. Για τη Eurobank, η οποία παραμένει η κορυφαία επιλογή, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή στόχο στα €5,00 από €4,35, με σύσταση «αγορά». Για την Alpha Bank, ο στόχος αυξάνεται στα €4,80 από €4,45, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,15 από €8,95, για την Εθνική Τράπεζα στα €17,10 από €15,95 και για την Τράπεζα Κύπρου στα €11,25 από €10,40.
Η ανάγνωση της Deutsche Bank δεν περιορίζεται στο ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν καλά αποτελέσματα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως τη νέα ποιότητα του κλάδου. Οι τράπεζες, όπως σημειώνει ο οίκος, εμφανίζουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από πολλούς ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, παραμένουν λιγότερο εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με χαμηλότερους δείκτες αποτίμησης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα