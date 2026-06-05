Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 5,3% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 5μηνο του 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 5,3% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 5μηνο του 2026

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων - Το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 5,3% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 5μηνο του 2026
Θετικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση στη μέση Ανατολή.

Τον Μάιο του 2026, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 3,22 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Η άνοδος ήταν ίδια τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή επιβατική κίνηση, οι οποίες αυξήθηκαν επίσης κατά 3,7%.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 5,3% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 5μηνο του 2026


Συνολικά, το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,0%, ενώ η διεθνής παρουσίασε αύξηση 5,0%.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 5,3% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 5μηνο του 2026


Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 103.430 πτήσεις, αυξημένες κατά 4,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν άνοδο 4,0%.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης