Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 5,3% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 5μηνο του 2026

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων - Το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες