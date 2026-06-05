Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών μετά τη διήμερη πτώση – Απώλειες στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου

Τα «φώτα» στις τράπεζες και το deal της Bally’s Intralot για την Evoke - Φινάλε με σημαντική υπερκάλυψη για το ομόλογο της Lamda Development