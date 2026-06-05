Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών μετά τη διήμερη πτώση – Απώλειες στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου
Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών μετά τη διήμερη πτώση – Απώλειες στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου
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Σε ανοδικό τέμπο κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να επανέρχονται στο προσκήνιο μετά τη διήμερη διόρθωση. Ωστόσο, η απουσία ισχυρών καταλυτών αναγκάζει τους επενδυτές σε στάση αναμονής. Το κλίμα επιβαρύνεται από το αρνητικό μομέντουμ στο εξωτερικό, υπό την πίεση της διόρθωσης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και των νέων ανησυχιών για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/6), ο Γενικός Δείκτης κερδίζει +0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.350,94 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.343,53 (χαμηλό ημέρας) και των 2.354,12 μονάδων (υψηλό ημέρας). Με απώλειες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, καθώς ο ΓΔ πρέπει να ενισχυθεί κατά τουλάχιστον +1,38% για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο.
Στο πεδίο της τεχνικής ανάλυσης, ο δείκτης παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, έχοντας ήδη διασπάσει πτωτικά την στήριξη των 2.350 μονάδων. Το σημείο στήριξης εντοπίζεται πλέον στη ζώνη των 2.320 μονάδων, η οποία καλείται να ανακόψει τις πιέσεις των πωλητών. Η πλησιέστερη αντίσταση διαμορφώνεται στις 2.360 μονάδες.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/6), ο Γενικός Δείκτης κερδίζει +0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.350,94 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.343,53 (χαμηλό ημέρας) και των 2.354,12 μονάδων (υψηλό ημέρας). Με απώλειες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, καθώς ο ΓΔ πρέπει να ενισχυθεί κατά τουλάχιστον +1,38% για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο.
Στο πεδίο της τεχνικής ανάλυσης, ο δείκτης παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, έχοντας ήδη διασπάσει πτωτικά την στήριξη των 2.350 μονάδων. Το σημείο στήριξης εντοπίζεται πλέον στη ζώνη των 2.320 μονάδων, η οποία καλείται να ανακόψει τις πιέσεις των πωλητών. Η πλησιέστερη αντίσταση διαμορφώνεται στις 2.360 μονάδες.
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