Ανοδικά η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Μάιο

η επιβατική κίνηση στονπαρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα, το αεροδρόμιο της Αθήνας εξυπηρέτησε 3,22 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Η άνοδος ήταν ίδια τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή επιβατική κίνηση, οι οποίες αυξήθηκαν επίσης κατά 3,7%.Σε ό,τι αφορά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,0%, ενώ η διεθνής παρουσίασε αύξηση 5,0%.Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 103.430 πτήσεις, αυξημένες κατά 4,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν άνοδο 4,0%.