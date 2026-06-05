Νορβηγία και Ελλάδα ενισχύουν τη ναυτιλιακή συνεργασία τους στα Ποσειδώνια 2026

Κλείσιμο

Η Νορβηγία επικύρωσε τη δέσμευσή της για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα στους τομείς της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, της απανθρακοποίησης στη ναυτιλία, της καινοτομίας και της ενεργειακής μετάβασης, μέσα από σειρά σημαντικών επαφών και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Posidonia 2026.O επικεφαλής της νορβηγικής αντιπροσωπείας, Υφυπουργός Αλιείας και Θαλάσσιας Πολιτικής,, καθώς και οΓενικός Διευθυντής της Νορβηγικής Ναυτιλιακής Αρχής, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία και τις προοπτικές της μακρόχρονης ναυτιλιακής σχέσης Νορβηγίας και Ελλάδας – δύο από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο.υπογράμμισε τον στρατηγικό προσανατολισμό της νορβηγικής ναυτιλιακής πολιτικής, σημειώνοντας:«Η νορβηγική ναυτιλία έχει προσεγγίσει την απανθρακοποίηση όχι υπό το βάρος ενός ρυθμιστικού πλαισίου συμμόρφωσης, αλλά πρωτίστως ως ευκαιρία για τη βιομηχανία — μια δυνατότητα ανάπτυξης εξαγώγιμης τεχνογνωσίας σε μια αγορά που συνεχώς διευρύνεται. Με αυτό το πνεύμα προσέρχεται η Νορβηγία στα Ποσειδώνια: όχι ως εξαγωγέας ναυτιλιακών προϊόντων που αναζητά πελάτες, αλλά ως ναυτιλιακό έθνος που σέβεται όσα έχει οικοδομήσει η Ελλάδα, κατανοεί τις προκλήσεις της ναυτιλίας και πιστεύει ότι η στενότερη συνεργασία είναι προς όφελος και των δύο πλευρών».Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Νορβηγός υφυπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον κλάδο. Παράλληλα, συζητήθηκε η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, με τις δύο πλευρές να τονίζουν την ανάγκη για ισορροπημένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες ρυθμιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα στηρίζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους χωρίς να υπονομεύουν τις επιχειρησιακές ανάγκες και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του κλάδου.συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνονορβηγικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της καινοτομίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.Κεντρικό σημείο της παρουσίας της Νορβηγίας στααποτέλεσε το συνέδριο Quality Flag Forum με τίτλο», το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Νορβηγική Ναυτιλιακή Αρχή (ΝΜΑ), την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα και την Isalos.net, υπό την επιστημονική αιγίδα του Τμήματος Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη κεντρική συνεδριακή αίθουσα στο Metropolitan Expo συμμετείχαν εκπρόσωποι των δύο κυβερνήσεων, νηογνώμονες, ναυτιλιακές εταιρείες, ρυθμιστικές αρχές, οργανισμοί του κλάδου και η ακαδημαϊκή κοινότητα, με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Νορβηγός υφυπουργός και ο Έλληνας υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,Στο πάνελ συμμετείχαν αξιοσημείωτοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων οι(Head of Geopolitics, Νορβηγική Ένωση Εφοπλιστών),(Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής),(Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου),(Senior Director, European Community Shipowners’ Associations – ECSA),(CEO, DNK – Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association),(Interim CEO, DNV Maritime),(Νορβηγική Ναυτιλιακή Αρχή),(Managing Director, W Marine Inc.) και(CΟΟ, Contships Management Inc.). Τον διάλογο συντόνισε ος, πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της INTERCARGO και διευθύνων σύμβουλος της Rethymnis & Kulukundis Ltd, ενώ εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε ο καθηγητήςς, επικεφαλής του Τμήματος Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της εμπιστοσύνης, του συντονισμού και της σταθερής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων στη ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα , τη διασφάλιση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του στόλου σε ένα κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον.