Travel Tuesday 2025: Η Black Friday των ταξιδιών κερδίζει έδαφος με εκπτώσεις έως 50% - Προσοχή στις «κρυφές» χρεώσεις
Οι προσφορές της Travel Tuesday ξεκινούν συνήθως το βράδυ της Δευτέρας, ενώ το πρωί της Τρίτης οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν το 15%-25% - «Κάντε την έρευνά σας πριν τις ταξιδιωτικές προσφορές», γράφουν AP, CNBC
Η Travel Tuesday αναδεικνύεται σε μια από τις πιο ισχυρές ημέρες προσφορών για τον παγκόσμιο τουριστικό κλάδο, καθώς οι ταξιδιώτες στρέφουν ολοένα περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς τον τουρισμό και την εμπειρία παρά στα υλικά αγαθά.
Ηδη, με την Black Friday, οι αεροπορικές εταιρείες και οι αλυσίδες ξενοδοχείων ξεκινούν μεγάλες εκπτώσεις, τις οποίες διατηρούν και σήμερα, 2/12, ανήμερα της Travel Tuesday.
Σύμφωνα με δεδομένα από Skyscanner και Kayak, οι εξοικονομήσεις κυμαίνονται μεταξύ 15% και 25%, ενώ σε συγκεκριμένους προορισμούς οι προσφορές μπορούν να ξεπεράσουν και το 50%. Η Travel Tuesday έχει μετατραπεί έτσι σε σημαντική ευκαιρία για όσους θέλουν να κλείσουν έγκαιρα ταξίδια για τον χειμώνα ή ακόμη και για το καλοκαίρι του 2026.
Το ενδιαφέρον αναζήτησης για την «Travel Tuesday» φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 500% μεταξύ 2021 και 2023.
Οι προσφορές ξεκινούν συνήθως το βράδυ της Δευτέρας, ενώ το πρωί της Τρίτης οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν το 15%-25%.
«Ο κόσμος βλέπει “40% έκπτωση” και υποθέτει ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι η αρχική τιμή μπορεί να ήταν διογκωμένη ή ότι το ίδιο δρομολόγιο ήταν φθηνότερο τον προηγούμενο μήνα», δηλώνει η Sally French, ειδικός ταξιδιών στον ιστότοπο NerdWallet.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του AP, είναι επίσης σοφό να προσέχει κανείς μη επιστρέψιμους ναύλους, χρεώσεις θέρετρων, απαιτήσεις για διπλή διαμονή ή προϋποθέσεις αναβάθμισης που μπορεί να είναι «κρυμμένες» μέσα σε διαφημιζόμενες εκπτώσεις, σύμφωνα με τη French.
Πώς ξεκίνησε η Travel TuesdayΗ πλατφόρμα κρατήσεων Hopper πιστώνεται την ιδέα το 2017, αφού διαπίστωσε ότι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών ήταν μια από τις πιο κερδοφόρες ημέρες του χρόνου για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. Έκτοτε, η πρωτοβουλία κερδίζει έδαφος στην παγκόσμια αγορά.
Το ενδιαφέρον αναζήτησης για την «Travel Tuesday» φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 500% μεταξύ 2021 και 2023.
«Οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους πριν ενδώσουν στον πειρασμό του Travel Tuesday», γράφει η APΑεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εταιρείες κρουαζιερών, πλατφόρμες κρατήσεων ταξιδιών και ταξιδιωτικοί οργανισμοί συμμετέχουν στο θεσμό, προωθώντας προσφορές. Έμπειροι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες εξοικονόμησης, αλλά και πιθανότητες παραπλάνησης από το μάρκετινγκ.
Travel Tuesday tips - Συμβουλές για να εξασφαλίσετε φθηνά αεροπορικά εισιτήριαΠέρα από το να είστε αρκετά γρήγοροι ή τυχεροί ώστε να αρπάξετε μια εξαιρετικά καλή προσφορά την Τρίτη 2/12, πολλές από τις στρατηγικές για να επωφεληθεί κανείς από το Travel Tuesday είναι καθολικές.
Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές ανεξαρτήτως εποχής ή ημέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με την έρευνα του CNBC.
«Για να βρείτε μια καλή προσφορά, ή έστω μια καλύτερη από τη μέση τιμή, εξετάστε κάθε αεροπορική που πετά προς τον προορισμό σας. Το Google Flights είναι εξαιρετικό εργαλείο για να δείτε τις περισσότερες επιλογές συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Μπορείτε να φιλτράρετε την αναζήτησή σας με όλους τους αναμενόμενους τρόπους: ανά αεροπορική εταιρεία, καμπίνα, αριθμό στάσεων και άλλα.
Επιπλέον, μόλις εισαγάγετε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού, μπορείτε να κάνετε κλικ στα πεδία ημερομηνιών για να δείτε ένα ημερολόγιο τιμών. Αυτό καθιστά εύκολο να δείτε πώς οι τιμές διακυμάνουν ανάλογα με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής σας».
