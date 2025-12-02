Travel Tuesday 2025: Η Black Friday των ταξιδιών κερδίζει έδαφος με εκπτώσεις έως 50% - Προσοχή στις «κρυφές» χρεώσεις

Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές ανεξαρτήτως εποχής ή ημέρας της εβδομάδας,«Για να βρείτε μια καλή προσφορά, ή έστω μια καλύτερη από τη μέση τιμή, εξετάστε κάθε αεροπορική που πετά προς τον προορισμό σας. Το Google Flights είναι εξαιρετικό εργαλείο για να δείτε τις περισσότερες επιλογές συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Μπορείτε να φιλτράρετε την αναζήτησή σας με όλους τους αναμενόμενους τρόπους: ανά αεροπορική εταιρεία, καμπίνα, αριθμό στάσεων και άλλα.Επιπλέον, μόλις εισαγάγετε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού, μπορείτε να κάνετε κλικ στα πεδία ημερομηνιών για να δείτε ένα ημερολόγιο τιμών. Αυτό καθιστά εύκολο να δείτε πώς οι τιμές διακυμάνουν ανάλογα με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής σας».