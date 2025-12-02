Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Σήμερα κλείνει τα 76 της χρόνια η γυναίκα που σημάδεψε ποικιλοτρόπως τον διάσημο Ιταλικό οίκο και σόκαρε την υφήλιο όταν διέταξε τη δολοφονία του συζύγου της Μαουρίτσιο Γκούτσι
Σε ένα εξαιρετικά καλαίσθητο σπίτι στο Μιλάνο, κάποιοι ελάχιστοι φίλοι- όσοι της έχουν απομείνει -μπορεί και να μαζευτούν σήμερα το απόγευμα για να ευχηθούν χρόνια πολλά στην Πατρίτσια Ρετζιάνι, την «μαύρη χήρα» όπως έχει γίνει γνωστή σε όλη την υφήλιο, όταν είχε το επίθετο Γκούτσι. Η γυναίκα που σχεδίασε και διέταξε τη δολοφονία του συζύγου της Μαουρίτσιο Γκούτσι, αρνούμενη να αποδεχτεί τον χωρισμό τους, κλείνει τα 76 της χρόνια.
Δεν είναι σίγουρα πλέον η γοητευτική νεαρή που ξελόγιασε τον κληρονόμο της διάσημης Ιταλικής δυναστείας, αλλά μια ηλικιωμένη που δύσκολα πλέον περπατάει. Είναι όμως ακόμη η διαβόητη γυναίκα που συγκλόνισε την υφήλιο, όταν στη δίκη της το 1997 αποκαλύφθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία του πρώην συζύγου της.
Εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο την κάλυψαν, αφού περιείχε όλα όσα ήθελε το κοινό, δηλαδή πάθη, ίντριγκες, οικογενειακά δράματα, μια δολοφονία και έναν από τους πιο διάσημους οίκους μόδας στον κόσμο.
Σχεδόν μισό αιώνα μετά, τον περασμένο Απρίλιο, η Ρετζιάνι εθεάθη σε αναπηρικό καροτσάκι να εξέρχεται από διάφορα μαγαζιά στη Via Monte Napoleone, όπου πραγματοποίησε αγορές κάποιων χιλιάδων ευρώ. Έχει την άνεση να το κάνει, αφού παρά την καταδίκη και την φυλάκισή της για 18 χρόνια, εξακολουθεί να λαμβάνει περίπου 1.500.000 ευρώ ετησίως από το καταπίστευμα του πρώην συζύγου της.
Θα μπορούσε να είχε αποφυλακιστεί νωρίτερα, αλλά όταν το 2011 έγινε δεκτή η αίτησή της υπό τον όρο να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας, αρνήθηκε να το κάνει δηλώνοντας σιβυλλικά: «Δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου και σίγουρα δεν πρόκειται να ξεκινήσω τώρα».
Στην Ιταλία λένε ότι εδώ και δεκαετίες η Πατρίτσια Ρετζιάνι περιμένει και ας μην το λέει ένα τηλέφωνο από τις δύο κόρες της, την Αλεσάντρα και την Αλέγκρα. Αμφότερες έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της, μετά τα αποκαλυπτήρια για την δολοφονία του πατέρα τους από τη γυναίκα που τις έφερε στη ζωή. Μια γυναίκα που μεγάλωσε αρχικά με το επίθετο Μαρτινέλι της μητέρας της αφού δεν γνώρισε ποτέ τον βιολογικό της πατέρα στη Βινιόλα, μια πόλη στην επαρχία της Μόντενα.
Τα παιδικά της χρόνια ήταν μέσα στη φτώχεια, αλλά αυτή η κατάσταση άλλαξε όταν η μητέρα της παντρεύτηκε τον πλούσιο επιχειρηματία Φερντινάντο Ρετζιάνι, ο οποίος υιοθέτησε την Πατρίτσια.
Μάνα και κόρη μετακομίζουν στο Μιλάνο και στις αρχές του 1970 νεαρή κοπέλα πλέον εντρυφεί σε μια άλλη socialite, η οποία περιλαμβάνει διάσημα κλαμπ της πόλης, παρέες με γόνους γνωστών οικογενειών και πάρτι της υψηλής κοινωνίας σε παλάτσο.
Την ίδια περίοδο ο Ροντόλφο Γκούτσι κοίταζε στα μάτια τον γιο του Μαουρίτσιο τη μέρα που αποφάσισε να κάνει μια κουβέντα για τις γυναίκες μαζί του, όταν ο νεαρός κληρονόμος σπούδαζε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο. «Δεν πρέπει να το ξεχνάς ποτέ, Μαουρίτσιο. Είσαι ένας Γκούτσι. Είσαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που θα θελήσουν να βυθίσουν τα νύχια τους πάνω σου - και στην περιουσία σου. Να είσαι προσεχτικός, επειδή υπάρχουν γυναίκες που φτιάχνουν τις καριέρες τους παγιδεύοντας νεαρούς άνδρες σαν εσένα».
Η γυναίκα που τα ήθελε όλα
Στην Ιταλία λένε ότι εδώ και δεκαετίες η Πατρίτσια Ρετζιάνι περιμένει και ας μην το λέει ένα τηλέφωνο από τις δύο κόρες της, την Αλεσάντρα και την Αλέγκρα. Αμφότερες έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της, μετά τα αποκαλυπτήρια για την δολοφονία του πατέρα τους από τη γυναίκα που τις έφερε στη ζωή. Μια γυναίκα που μεγάλωσε αρχικά με το επίθετο Μαρτινέλι της μητέρας της αφού δεν γνώρισε ποτέ τον βιολογικό της πατέρα στη Βινιόλα, μια πόλη στην επαρχία της Μόντενα.
Τα παιδικά της χρόνια ήταν μέσα στη φτώχεια, αλλά αυτή η κατάσταση άλλαξε όταν η μητέρα της παντρεύτηκε τον πλούσιο επιχειρηματία Φερντινάντο Ρετζιάνι, ο οποίος υιοθέτησε την Πατρίτσια.
Μάνα και κόρη μετακομίζουν στο Μιλάνο και στις αρχές του 1970 νεαρή κοπέλα πλέον εντρυφεί σε μια άλλη socialite, η οποία περιλαμβάνει διάσημα κλαμπ της πόλης, παρέες με γόνους γνωστών οικογενειών και πάρτι της υψηλής κοινωνίας σε παλάτσο.
Την ίδια περίοδο ο Ροντόλφο Γκούτσι κοίταζε στα μάτια τον γιο του Μαουρίτσιο τη μέρα που αποφάσισε να κάνει μια κουβέντα για τις γυναίκες μαζί του, όταν ο νεαρός κληρονόμος σπούδαζε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο. «Δεν πρέπει να το ξεχνάς ποτέ, Μαουρίτσιο. Είσαι ένας Γκούτσι. Είσαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που θα θελήσουν να βυθίσουν τα νύχια τους πάνω σου - και στην περιουσία σου. Να είσαι προσεχτικός, επειδή υπάρχουν γυναίκες που φτιάχνουν τις καριέρες τους παγιδεύοντας νεαρούς άνδρες σαν εσένα».
Ήταν σαν να διαισθανόταν ότι το κακό έρχεται με τη μορφή μιας σαγηνευτικής γυναίκας που τα ήθελε όλα και θα έκανε τον ντροπαλό γιο του να χάσει το μυαλό του. Ο Μαουρίτσιο όχι μόνο το έχασε, αλλά ήρθε σε πλήρη ρήξη με τους άλλους Γκούτσι για κάποια χρόνια, έβαλε τον θείο του Άλντο στη φυλακή και τελικά πλήρωσε με τη ζωή του την απληστία της πρώην συζύγου του.
Ο έρωτας του σχεδόν άβγαλτου κληρονόμου για την Πατρίτσια ήταν μια φωτιά που θα έκαιγε τελικά και τον ίδιο, αφού μέσα σε λίγους μήνες κοίταξε τον πατέρα του κατάματα και του το ξεκαθάρισε άμεσα: «Papa! Θα πάρω την Πατρίτσια, είτε σου αρέσει είτε όχι». Μετά ανέβηκε στο δωμάτιό του για να ετοιμάσει μια βαλίτσα με ρούχα εκείνο το βράδυ του 1970, που αποφάσισε να αψηφίσει τον πατέρα του, ο οποίος του φώναζε ότι θα τον αποκληρώσει.
Όταν έφυγε ο Ροντόλφο έμεινε μόνος του μέσα σε ένα άδειο σπίτι αφού μετά τον θάνατο της γυναίκας του, επέλεξε να μεγαλώσει μόνος του τον Μαουρίτσιο και δεν θέλησε να παντρευτεί ξανά.
Η κτητικότητα που επέδειξε, ο λάθος τρόπος να του δείξει την αξία των χρημάτων στερώντας του τα λεφτά και η απολυταρχική συμπεριφορά του άντεξαν μέχρι τον «τυφώνα» Πατρίτσια Ρετζιάνι. Τη γυναίκα που κρατάει κυρίαρχο ρόλο στο βιβλίο της Φόρντεν «Ο οίκος των Gucci» ως η διαβόητη μαύρη χήρα που οργάνωσε τη δολοφονία του πρώην συζύγου της.
Αυτού, ο πατέρας του οποίου τον ετοίμαζε για διάδοχο στον οίκο αφού οι γιοι του αδελφού του Άλντο, δεν ήταν ικανοί να σηκώσουν το συγκεκριμένο βάρος.
Όμως ο καυγάς του με τον Μαουρίτσιο άλλαξε τα πάντα. Λιγότερο από μια ώρα μετά ο Μαουρίτσιο ακουμπούσε τη μεγάλη του βαλίτσα, η οποία είχε το σήμα των πράσινων και κόκκινων ριγών του Gucci στο σκαλί μπροστά από την οδό Via dei Giardini 3. Χτύπησε το κουδούνι στο σπίτι της Πατρίτσια.
Ο Φερνάντο Ρετζιάνι άκουσε τον νεαρό κληρονόμο να του λέει ότι δεν είχε λεφτά και σπίτι να μείνει, οπότε πείστηκε να τον φιλοξενήσει και να του δώσει δουλειά στην εταιρία μεταφορών που του ανήκε. Ο μόνος όρος που έθεσε ήταν να μην υπάρξει καμία «περίεργη συνεύρεση» ανάμεσα στους δύο νέους μέχρι ο «απόκληρος» να τελειώσει τις σπουδές του και να παντρευτούν.
Τους επόμενους μήνες ο Μαουρίτσιο δουλεύει στην εταιρία του μέλλοντα πεθερού του και διαβάζει για το πανεπιστήμιο, το ζευγάρι είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ και ο γάμος ορίζεται για τις 28 Οκτωβρίου του 1972 στο Μιλάνο, ενώ ο Ροντόλφο κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια να τον αποτρέψει.
«Ένα πρωί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1972, πήγε να δει τον Καρδινάλιο του Μιλάνο, Τζιοβάνι Κολόμπο αλλά όχι για να αναζητήσει πνευματική παρηγοριά. “Εξοχότατε” παρακάλεσε τον Καρδινάλιο “χρειάζομαι την βοήθειά σας. Ο γάμος μεταξύ του γιου μου και της Πατρίτσια Ρετζιάνι πρέπει να σταματήσει».
Ο Κολόμπο ακούει τον Γκούτσι να λέει ότι ο γιος του είναι το μόνο που έχει και ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι η κατάλληλη και του δείχνει ευγενικά την έξοδο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
Ενώ ο πατέρας βυθίζεται στη μοναξιά του ο υιός παίρνει το δίπλωμά του και μακριά από την επιρροή του ανακαλύπτει ότι ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τη γονεϊκή φιγούρα που το μεγάλωσε. Έχει ωριμάσει αρκετά, νιώθει πιο σίγουρος για τον εαυτό του, αλλά λίγο πριν τη μεγάλη μέρα πηγαίνει να εξομολογηθεί στον Καθεδρικό του Duomo.
«“Συγχώρεσέ με πάτερ γιατί αμάρτησα”» μουρμούρισε ο Μαουρίτσιο. “Παράκουσα μια από τις δέκα εντολές” είπε. “Δεν τίμησα τις επιθυμίες του πατέρα μου. Πρόκειται να παντρευτώ ενάντια στη θέλησή του”».
Ο Άλντο Γκούτσι είναι αυτός που πείθει τον Ροντόλφο να ανοίξει την αγκαλιά του στον παντρεμένο γιο του δυο χρόνια μετά από το βράδυ του γάμου που θα άλλαζε για πάντα τη μοίρα του διάσημου οίκου.
Μετά τη συμφιλίωση το ζευγάρι φεύγει για τη Νέα Υόρκη προκειμένου ο Μαουρίτσιο να είναι δίπλα στον Άλντο και πολύ γρήγορα η Πατρίτσια εντρυφεί στη μεγάλη ζωή, αφού μετά το ξενοδοχείο St. Regis εντοπίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Olympic Tower του Αριστοτέλη Ωνάση.
«Περιφερόταν χαρούμενη στη Νέα Υόρκη σε ένα αυτοκίνητο με οδηγό που είχε ματαιόδοξες πινακίδες κυκλοφορίας που έγραφαν «Μαούτσια»-το χαϊδευτικό της-και γενικά απολάμβανε στη ζωή τους. Ομολόγησε κάποτε σε μια συνέντευξή της στην τηλεόραση πως “θα προτιμούσε να κλαίει μέσα σε μια Ρολς Ρόις παρά να είναι ευτυχισμένη σε ένα ποδήλατο”».
Τα δύο παιδιά έρχονται να ολοκληρώσουν την ευτυχία τους, πρώτα η Αλεσάντρα και το 1981 η Αλέγκρα, τη γέννηση της οποίας ο Μαουρίτσιο Γκούτσι γιόρτασε με την πιο φιλόδοξη αγορά.
Ήταν «ένα 64μετρο τρικάταρτο γιοτ με ονομασία “Κρεολή” το μυθικό σκαρί που ανήκε στον Έλληνα μεγιστάνα Σταύρο Νιάρχο, το οποίο ανακατασκευάστηκε, ενώ η Πατρίτσια έφερε και μια μάγισσα για να διώξει το φάντασμα της Ευγενίας Νιάρχου!
Η σύζυγος παρακολουθεί το άστρο του Μαουρίτσιο να ανατέλλει όταν κληρονομεί το 50% των μετοχών που είχε ο πατέρας του στην εταιρία και ανέλαβε τα ηνία της με μια ευφυή κίνηση όταν κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να παρακάμψει ποτέ τον θείο του και τους γιους του που είχαν το υπόλοιπο 50%. Συμμάχησε με το μαύρο πρόβατο της οικογένειας τον ξάδερφό του Πάολο χωρίς να το καταλάβει κανείς και στις αρχές του Σεπτέμβρη έριξε τη βόμβα στο διοικητικό συμβούλιο της Gucci America στη Νέα Υόρκη.
Ο θείος του πιάστηκε στον ύπνο. Μαζί με τους συνεργάτες του και η Πατρίτσια που είχε βάλει το χεράκι της ήταν εκστασιασμένη με το κατόρθωμα του συζύγου της, μέχρι τη στιγμή που ο τελευταίος άρχισε να απορρίπτει τα όσα τον συμβούλευε και να απομακρύνεται.
«Στις 22 Μαΐου του 1985 ο Μαουρίτσιο άνοιξε την ντουλάπα στο ρετιρέ τους στο Μιλάνο και έφτιαξε μια μικρή βαλίτσα. Είπε στην Πατρίτσια πως θα πήγαινε στη Φλωρεντία για μερικές ημέρες, της είπε αντίο και φίλησε τα κορίτσια...». Δεν γύρισε ποτέ πίσω και λίγους μήνες μετά σε μια συνάντηση μαζί της δρομολόγησε τον χωρισμό τους, ενώ ο θείος του Άλντο και τα ξαδέρφια του τον κατηγόρησαν ότι είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή του πατέρα του, ώστε να μην πληρώσει φόρο κληρονομιάς.
Μόνο που ο Μαουρίτσιο είχε να αντιμετωπίσει εκτός από τους συγγενείς και μια οργισμένη πρώην σύζυγο που ήταν αποφασισμένη να πάρει εκδίκηση από τον άνδρα που αρχικά της έδωσε τα πάντα και μετά τα πήρε πίσω.
Όταν η Πατρίτσια διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι και εγχειρίστηκε ο πρώην σύζυγος δεν πήγε καν να τη δει και αυτό την εξόργισε τόσο που του έστειλε μια κασέτα στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων: «Μαουρίτσιο δεν πρόκειται να σου δώσω ούτε ένα λεπτό γαλήνης» και «Μαουρίτσιο η κόλαση για εσένα δεν έχει έρθει ακόμα».
Ήρθε τελικά στις 27 Μαρτίου του 1995 όταν ο Μαουρίτσιο Γκούτσι κατέβηκε τα σκαλιά στο τετραώροφο αναγεννησιακό κτήριο της Via Palestro 20, χωρίς να υποψιάζεται ότι η Πατρίτσια είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του.
«Καθώς ο Μαουρίτσιο Γκούτσι έφτανε στο κεφαλόσκαλο και άρχισε να περπατάει στο φουαγιέ, ο θυρωρός είδε έναν άνδρα με σκούρα μαλλιά να μπαίνει στην είσοδο...Ο άνδρας άνοιξε το παλτό του με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλε ένα όπλο. Ίσιωσε το χέρι του, το ύψωσε προς την πλάτη του Μαουρίτσιο Γκούτσι και άρχισε να πυροβολεί.
Ο θυρωρός άκουσε τρεις πνιχτούς πυροβολισμούς. Καθώς ο Γκούτσι βόγκηξε και κατέρρευσε στο πάτωμα, ο εκτελεστής τον πυροβόλησε μια τελευταία θανάσιμη βολή στον δεξιό του κρόταφο.
«Οι φωτεινές κόκκινες από αίμα πιτσιλιές σχημάτιζαν τον Τζάκσον Πόλλοκ - όπως τα μοτίβα στις πόρτες και τους λευκούς τοίχους σε κάθε πλευρά της εισόδου, όπου κειτόταν ο Μαουρίτσιο».
Κάποια χιλιόμετρα μακριά η Πατρίτσια ετοιμαζόταν να γίνει η διαβόητη «μαύρη χήρα» πρωταγωνίστρια και αυτή στην πιο άσχημη αλήθεια για την πιο διάσημη οικογένεια της μόδας και την απληστία των κληρονόμων της.
Η γυναίκα που τα ήθελε όλα
Όταν έφυγε ο Ροντόλφο έμεινε μόνος του μέσα σε ένα άδειο σπίτι αφού μετά τον θάνατο της γυναίκας του, επέλεξε να μεγαλώσει μόνος του τον Μαουρίτσιο και δεν θέλησε να παντρευτεί ξανά.
«Συγχώρεσε με πάτερ...»
Η κτητικότητα που επέδειξε, ο λάθος τρόπος να του δείξει την αξία των χρημάτων στερώντας του τα λεφτά και η απολυταρχική συμπεριφορά του άντεξαν μέχρι τον «τυφώνα» Πατρίτσια Ρετζιάνι. Τη γυναίκα που κρατάει κυρίαρχο ρόλο στο βιβλίο της Φόρντεν «Ο οίκος των Gucci» ως η διαβόητη μαύρη χήρα που οργάνωσε τη δολοφονία του πρώην συζύγου της.
Αυτού, ο πατέρας του οποίου τον ετοίμαζε για διάδοχο στον οίκο αφού οι γιοι του αδελφού του Άλντο, δεν ήταν ικανοί να σηκώσουν το συγκεκριμένο βάρος.
Όμως ο καυγάς του με τον Μαουρίτσιο άλλαξε τα πάντα. Λιγότερο από μια ώρα μετά ο Μαουρίτσιο ακουμπούσε τη μεγάλη του βαλίτσα, η οποία είχε το σήμα των πράσινων και κόκκινων ριγών του Gucci στο σκαλί μπροστά από την οδό Via dei Giardini 3. Χτύπησε το κουδούνι στο σπίτι της Πατρίτσια.
Ο Φερνάντο Ρετζιάνι άκουσε τον νεαρό κληρονόμο να του λέει ότι δεν είχε λεφτά και σπίτι να μείνει, οπότε πείστηκε να τον φιλοξενήσει και να του δώσει δουλειά στην εταιρία μεταφορών που του ανήκε. Ο μόνος όρος που έθεσε ήταν να μην υπάρξει καμία «περίεργη συνεύρεση» ανάμεσα στους δύο νέους μέχρι ο «απόκληρος» να τελειώσει τις σπουδές του και να παντρευτούν.
Τους επόμενους μήνες ο Μαουρίτσιο δουλεύει στην εταιρία του μέλλοντα πεθερού του και διαβάζει για το πανεπιστήμιο, το ζευγάρι είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ και ο γάμος ορίζεται για τις 28 Οκτωβρίου του 1972 στο Μιλάνο, ενώ ο Ροντόλφο κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια να τον αποτρέψει.
«Ένα πρωί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1972, πήγε να δει τον Καρδινάλιο του Μιλάνο, Τζιοβάνι Κολόμπο αλλά όχι για να αναζητήσει πνευματική παρηγοριά. “Εξοχότατε” παρακάλεσε τον Καρδινάλιο “χρειάζομαι την βοήθειά σας. Ο γάμος μεταξύ του γιου μου και της Πατρίτσια Ρετζιάνι πρέπει να σταματήσει».
Ο Κολόμπο ακούει τον Γκούτσι να λέει ότι ο γιος του είναι το μόνο που έχει και ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι η κατάλληλη και του δείχνει ευγενικά την έξοδο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
Ενώ ο πατέρας βυθίζεται στη μοναξιά του ο υιός παίρνει το δίπλωμά του και μακριά από την επιρροή του ανακαλύπτει ότι ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τη γονεϊκή φιγούρα που το μεγάλωσε. Έχει ωριμάσει αρκετά, νιώθει πιο σίγουρος για τον εαυτό του, αλλά λίγο πριν τη μεγάλη μέρα πηγαίνει να εξομολογηθεί στον Καθεδρικό του Duomo.
«“Συγχώρεσέ με πάτερ γιατί αμάρτησα”» μουρμούρισε ο Μαουρίτσιο. “Παράκουσα μια από τις δέκα εντολές” είπε. “Δεν τίμησα τις επιθυμίες του πατέρα μου. Πρόκειται να παντρευτώ ενάντια στη θέλησή του”».
Η ζωή αλλιώς
Ο Άλντο Γκούτσι είναι αυτός που πείθει τον Ροντόλφο να ανοίξει την αγκαλιά του στον παντρεμένο γιο του δυο χρόνια μετά από το βράδυ του γάμου που θα άλλαζε για πάντα τη μοίρα του διάσημου οίκου.
Μετά τη συμφιλίωση το ζευγάρι φεύγει για τη Νέα Υόρκη προκειμένου ο Μαουρίτσιο να είναι δίπλα στον Άλντο και πολύ γρήγορα η Πατρίτσια εντρυφεί στη μεγάλη ζωή, αφού μετά το ξενοδοχείο St. Regis εντοπίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Olympic Tower του Αριστοτέλη Ωνάση.
«Περιφερόταν χαρούμενη στη Νέα Υόρκη σε ένα αυτοκίνητο με οδηγό που είχε ματαιόδοξες πινακίδες κυκλοφορίας που έγραφαν «Μαούτσια»-το χαϊδευτικό της-και γενικά απολάμβανε στη ζωή τους. Ομολόγησε κάποτε σε μια συνέντευξή της στην τηλεόραση πως “θα προτιμούσε να κλαίει μέσα σε μια Ρολς Ρόις παρά να είναι ευτυχισμένη σε ένα ποδήλατο”».
Τα δύο παιδιά έρχονται να ολοκληρώσουν την ευτυχία τους, πρώτα η Αλεσάντρα και το 1981 η Αλέγκρα, τη γέννηση της οποίας ο Μαουρίτσιο Γκούτσι γιόρτασε με την πιο φιλόδοξη αγορά.
Ήταν «ένα 64μετρο τρικάταρτο γιοτ με ονομασία “Κρεολή” το μυθικό σκαρί που ανήκε στον Έλληνα μεγιστάνα Σταύρο Νιάρχο, το οποίο ανακατασκευάστηκε, ενώ η Πατρίτσια έφερε και μια μάγισσα για να διώξει το φάντασμα της Ευγενίας Νιάρχου!
Η σύζυγος παρακολουθεί το άστρο του Μαουρίτσιο να ανατέλλει όταν κληρονομεί το 50% των μετοχών που είχε ο πατέρας του στην εταιρία και ανέλαβε τα ηνία της με μια ευφυή κίνηση όταν κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να παρακάμψει ποτέ τον θείο του και τους γιους του που είχαν το υπόλοιπο 50%. Συμμάχησε με το μαύρο πρόβατο της οικογένειας τον ξάδερφό του Πάολο χωρίς να το καταλάβει κανείς και στις αρχές του Σεπτέμβρη έριξε τη βόμβα στο διοικητικό συμβούλιο της Gucci America στη Νέα Υόρκη.
Ο θείος του πιάστηκε στον ύπνο. Μαζί με τους συνεργάτες του και η Πατρίτσια που είχε βάλει το χεράκι της ήταν εκστασιασμένη με το κατόρθωμα του συζύγου της, μέχρι τη στιγμή που ο τελευταίος άρχισε να απορρίπτει τα όσα τον συμβούλευε και να απομακρύνεται.
«Στις 22 Μαΐου του 1985 ο Μαουρίτσιο άνοιξε την ντουλάπα στο ρετιρέ τους στο Μιλάνο και έφτιαξε μια μικρή βαλίτσα. Είπε στην Πατρίτσια πως θα πήγαινε στη Φλωρεντία για μερικές ημέρες, της είπε αντίο και φίλησε τα κορίτσια...». Δεν γύρισε ποτέ πίσω και λίγους μήνες μετά σε μια συνάντηση μαζί της δρομολόγησε τον χωρισμό τους, ενώ ο θείος του Άλντο και τα ξαδέρφια του τον κατηγόρησαν ότι είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή του πατέρα του, ώστε να μην πληρώσει φόρο κληρονομιάς.
Με τέσσερις σφαίρες
Μόνο που ο Μαουρίτσιο είχε να αντιμετωπίσει εκτός από τους συγγενείς και μια οργισμένη πρώην σύζυγο που ήταν αποφασισμένη να πάρει εκδίκηση από τον άνδρα που αρχικά της έδωσε τα πάντα και μετά τα πήρε πίσω.
Όταν η Πατρίτσια διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι και εγχειρίστηκε ο πρώην σύζυγος δεν πήγε καν να τη δει και αυτό την εξόργισε τόσο που του έστειλε μια κασέτα στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων: «Μαουρίτσιο δεν πρόκειται να σου δώσω ούτε ένα λεπτό γαλήνης» και «Μαουρίτσιο η κόλαση για εσένα δεν έχει έρθει ακόμα».
Ήρθε τελικά στις 27 Μαρτίου του 1995 όταν ο Μαουρίτσιο Γκούτσι κατέβηκε τα σκαλιά στο τετραώροφο αναγεννησιακό κτήριο της Via Palestro 20, χωρίς να υποψιάζεται ότι η Πατρίτσια είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του.
«Καθώς ο Μαουρίτσιο Γκούτσι έφτανε στο κεφαλόσκαλο και άρχισε να περπατάει στο φουαγιέ, ο θυρωρός είδε έναν άνδρα με σκούρα μαλλιά να μπαίνει στην είσοδο...Ο άνδρας άνοιξε το παλτό του με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλε ένα όπλο. Ίσιωσε το χέρι του, το ύψωσε προς την πλάτη του Μαουρίτσιο Γκούτσι και άρχισε να πυροβολεί.
Ο θυρωρός άκουσε τρεις πνιχτούς πυροβολισμούς. Καθώς ο Γκούτσι βόγκηξε και κατέρρευσε στο πάτωμα, ο εκτελεστής τον πυροβόλησε μια τελευταία θανάσιμη βολή στον δεξιό του κρόταφο.
«Οι φωτεινές κόκκινες από αίμα πιτσιλιές σχημάτιζαν τον Τζάκσον Πόλλοκ - όπως τα μοτίβα στις πόρτες και τους λευκούς τοίχους σε κάθε πλευρά της εισόδου, όπου κειτόταν ο Μαουρίτσιο».
Κάποια χιλιόμετρα μακριά η Πατρίτσια ετοιμαζόταν να γίνει η διαβόητη «μαύρη χήρα» πρωταγωνίστρια και αυτή στην πιο άσχημη αλήθεια για την πιο διάσημη οικογένεια της μόδας και την απληστία των κληρονόμων της.
