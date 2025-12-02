Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια/λίτρο με όριο τα 0,50

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός ο οποίος λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ΚΟΚ το όριο για το αλκοόλ είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Όπως αναφέρουν, μάλιστα, αστυνομικές πηγές στο τροχαίο που είχε εμπλακεί ο 29χρονος το 2020, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος. 

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο.

Δείτε το βίντεο - ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Ο 24χρονος ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν από το μπλε αμάξι που συνέχισε την «τρελή» πορεία του.

Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση του μπλε ΙΧ σε παρκαρισμένο:

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς (1)

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του


Ο 24χρονος Σωτήρης Μπαλτάς ήταν δισέγγονος, από την πλευρά της μητέρας του, της οικογένειας με τη σοκολατοποιία «Leonidas». Ο ιδρυτής της σοκολατοβιομηχανίας Λεωνίδας Κεστεκίδης, ήταν ο θείος του πατέρα της μητέρας του. 

Ο 24χρονος διέμενε στο Βέλγιο όπου έκανε το μεταπτυχιακό του και είχε έρθει στην Ελλάδα καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του, σύμφωνα με τον πατέρα του.

«Έμαθα την επόμενη μέρα τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε» τόνισε μιλώντας στο Star ο πατέρας του 24χρονου.

«Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Έμενε στο Βέλγιο, έκανε το μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια. Είχε έρθει για δυο μέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

