Τι περιλαμβάνει η συμφωνία της Atlantic-See LNG Trade για το αμερικανικό LNG

Μια συμφωνία με σημαντική γεωοικονομική και ενεργειακή βαρύτητα υπεγράφη τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας στο Ζάππειο. Η Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. – κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ – προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη.Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική επιδίωξη διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας και διαφοροποίησης πηγών προμήθειας για τις χώρες της περιοχής, την ώρα που η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές έναντι των ρωσικών υδρογονανθράκων. Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα κατευθύνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης,διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου.Η ATLANTIC - SEE LNG TRADE A.E., στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος AKTOR μέσω της θυγατρικής του Aktor Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%.Η συμφωνία αυτή, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, προβλέπει την προμήθεια ενός ελάχιστου όγκου 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης έως 1,5 εκατομμύριο τόνους. Η συμφωνία, διάρκειας είκοσι ετών, θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030. Το γεγονός ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.Παράλληλα με αυτή τη συμφωνία, η εταιρεία υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG στις αγορές τους. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ATLANTIC - SEE LNG TRADE για τη διείσδυση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου ενεργειακής μεταφοράς στην περιοχή.Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC - SEE LNG TRADE Α.Ε. και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορική για την Ελλάδα. «Σήμερα ολοκληρώνουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό εγχείρημα για την απόκτηση σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις ΗΠΑ». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπογράφονται Μνημόνια Κατανόησης (MoUs) με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αφορούν την «περαιτέρω διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα εξασφαλιστούν από διεθνείς συμφωνίες σε αυτές τις χώρες». Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμβολή της. «Χωρίς εκείνη, αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Αγωνίστηκε για το έργο αυτό τρεις μήνες με πάθος. Την ευχαριστώ από καρδιάς», δήλωσε.Απηύθυνε επίσης ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης που βρέθηκαν στην Αθήνα, και ειδικά στον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, σημειώνοντας: «Αν δεν ήταν η συνάντησή μας, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ». Ευχαρίστησε επίσης και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στις αποφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή εξέλιξη. «Πιστεύω ειλικρινά ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, όπου τα εμπορικά στοιχεία είναι δευτερεύοντα μπροστά στη σημασία που έχει για τη χώρα μας», υπογράμμισε. Κλείνοντας, ο κ. Εξάρχου τόνισε: «Για εμάς, στην AKTOR, είναι μια ημέρα υπερηφάνειας. Είμαστε ενθουσιασμένοι και βαθιά περήφανοι για όσα επιτυγχάνονται σήμερα».Ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, χαρακτήρισε επίσης τη σημερινή μέρα «ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», καθώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας. «Σήμερα δεν μιλώ μόνο ως CEO της ΔΕΠΑ — γιατί στη ΔΕΠΑ αυτή είναι η δουλειά μας: να διασφαλίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας — αλλά και για να τονίσω ότι στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και, στο τέλος, να προσφέρουμε προσιτή ενέργεια στους καταναλωτές», είπε. Μιλώντας για τη συμφωνία με τη Venture Global, επεσήμανε ότι «υπογράφουμε το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», σημειώνοντας ότι «δεν είναι σημαντικό μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για πολλές άλλες χώρες της περιοχής».

Πρόσθεσε, ότι «τις τελευταίες 15 με 30 ημέρες καταφέραμε κάτι που φαινόταν αδύνατο». «Όταν οι πολιτικοί ηγέτες δίνουν το όραμα, είναι δική μας ευθύνη να το μετατρέψουμε σε πράξη — και αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά. 