Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 1% μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, οι αγορές φοβούνται νέα κλιμάκωση

Οι αγορές πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: τον φόβο μιας ευρύτερης σύρραξης και την ελπίδα ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν τελικά σε συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης