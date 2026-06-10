Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 1% μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, οι αγορές φοβούνται νέα κλιμάκωση
Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 1% μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, οι αγορές φοβούνται νέα κλιμάκωση
Οι αγορές πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: τον φόβο μιας ευρύτερης σύρραξης και την ελπίδα ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν τελικά σε συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά στις ασιατικές συναλλαγές, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.
Το Brent ενισχυόταν νωρίτερα κατά 1,03% στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 0,91%, διαπραγματευόμενο στα 89 δολάρια το βαρέλι.
Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αεράμυνας, κέντρα ελέγχου και συστήματα επιτήρησης του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι κατέρριψε το ελικόπτερο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα, το οποίο η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για στρατιωτική δράση.
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Το Brent ενισχυόταν νωρίτερα κατά 1,03% στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 0,91%, διαπραγματευόμενο στα 89 δολάρια το βαρέλι.
Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αεράμυνας, κέντρα ελέγχου και συστήματα επιτήρησης του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι κατέρριψε το ελικόπτερο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα, το οποίο η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για στρατιωτική δράση.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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