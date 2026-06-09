Τιμητική διάκριση για το Hellas Prosperity της Latsco Shipping
Τιμητική διάκριση για το Hellas Prosperity της Latsco Shipping
Στο πλαίσιο της έκθεσης των Ποσειδωνίων, το VLGC πλοίο Hellas Prosperity διακρίθηκε ως «Πλοίο του Μήνα» για τον Ιούνιο, από τον νορβηγικό νηογνώμονα DNV
To Hellas Prosperity εντάσσεται σε μια σειρά πλοίων που κατασκευάστηκαν από τη Latsco Shipping στην Hyundai Heavy Industries και τα οποία ξεχωρίζουν για τον πρωτοποριακό τους σχεδιασμό. Αυτό απορρέει από την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας να μεταφέρει την επιχειρησιακή τεχνογνωσία από τον υφιστάμενο στόλο στις νέες της κατασκευές, επενδύοντας σε δοκιμασμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες, ώστε να εξασφαλιστεί ένας βελτιστοποιημένος σχεδιασμός, που υπερβαίνει τόσο τις βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης όσο και τις συνήθεις τεχνικές προδιαγραφές των ναυπηγείων.
Το εν λόγω πλοίο ενσωματώνει ειδικά κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται από τον νηογνώμονα, βελτιστοποιημένη ισχύ της κύριας μηχανής και διάταξη συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση της γεννήτριας άξονα (shaft generator) χωρίς επίπτωση στην ταχύτητα, ενώ η χρήση LPG ως καυσίμου τόσο για την πρόωση όσο και για την ηλεκτροπαραγωγή συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το εν λόγω πλοίο ενσωματώνει ειδικά κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται από τον νηογνώμονα, βελτιστοποιημένη ισχύ της κύριας μηχανής και διάταξη συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση της γεννήτριας άξονα (shaft generator) χωρίς επίπτωση στην ταχύτητα, ενώ η χρήση LPG ως καυσίμου τόσο για την πρόωση όσο και για την ηλεκτροπαραγωγή συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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