Μεγάλα ξένα brands «επιμένουν» με Μύκονο, οι νέες αφίξεις στον χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας

«Four Seasons Resort Mykonos»: Το δεύτερο κατά σειρά πολυτελές ξενοδοχείο της διεθνούς αλυσίδας στη χώρα μας μετά τον «Αστέρα» Βουλιαγμένης ξεκινά τη λειτουργία του στην παραλία Καλό Λιβάδι

«Kove Hotel & Spa»: Το δυναμικότητας 35 δωματίων και σουιτών ξενοδοχείο, μεταξύ Ορνού και Κόρφου, εντάσσεται στη συλλογή MGallery του ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor

Αρωμα Ιταλίας

«Collini Hotel Mykonos»: Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί επίσημα στο δίκτυο της BWH Hotels Ιταλίας κάτω από την ομπρέλα των Elite της WorldHotels στην περιοχή του Φάρου Αρμενιστή

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Το «», το οποίο ήδη πολυδιαφημίζεται διεθνώς, έρχεται τώρα με την υπογραφή των επενδυτών της AGC (πρώην ιδιοκτητών του «Αστέρα» Βουλιαγμένης, προτού το ιστορικό συγκρότημα περάσει στην ιδιοκτησία του εφοπλιστή Προκοπίου από τις αρχές του 2025).Πρόκειται για ένα έργο που είχε ενταχθεί το 2019 στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων με αρχικό ύψος επένδυσης τότε στα 60 εκατ. ευρώ, νούμερο που στη συνέχεια ξεπεράστηκε. Τώρα, οι πρώτοι επισκέπτες στο νέο «Four Seasons Mykonos» στο Καλό Λιβάδι, σε απόσταση περίπου 20 λεπτών από το αεροδρόμιο και τη Χώρα της Μυκόνου, αναμένονται από τις 26 Ιουνίου.Το νέο ξενοδοχείο με, «απομονωμένο από τη ζωντανή “καρδιά” του νησιού, αλλά αρκετά κοντά ώστε οι επισκέπτες να νιώθουν τον παλμό του και προσφέρει τη δυνατότητα χαλάρωσης με ηρεμία και ιδιωτικότητα - με τη φροντίδα της Four Seasons πάντοτε στη διάθεση του επισκέπτη», όπως διαφημίζουν οι επιτελείς του.Η προβλήτα του ξενοδοχείου θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για εκδρομές με ιδιωτικά σκάφη, ενώ το ξενοδοχείο αξιοποιεί αφαλατωμένο θαλασσινό νερό, ηλιακή ενέργεια και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της πολιτικής βιωσιμότητας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι Four Seasons -το τρίτο για το brand στην Ελλάδα- πρόκειται να ανοίξει και στην Πελοπόννησο, στο Πόρτο Χέλι, στον κόλπο της Χηνίτσας, στο πλαίσιο της συμφωνίας της αλυσίδας με τον Ιρλανδό επενδυτή Πολ Κόλσον.Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου κάνει ντεμπούτο στο νησί και τοτου ομίλου Barrière, που επεκτείνεται έτσι και στη χώρα μας, σε συνέχεια της συνεργασίας με το Yoda Group, συνδεόμενο και με τον γνωστό επιχειρηματία Γιάννη Παπαλέκα.Το άνοιγμα του «», το 5ο σημείο διεθνώς για το συγκεκριμένο brand, έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου «σηματοδοτώντας την είσοδο του Barrière Group στην Ελλάδα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς και περιζήτητους προορισμούς στον κόσμο», δηλώνουν οι επιτελείς του.«Μετά το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, την Κουρσεβέλ και τον Αγιο Βαρθολομαίο στην Καραϊβική, το brand της Fouquet’s έρχεται στην καρδιά του Αιγαίου, σε συνέχεια του πλάνου του ομίλου να επεκτείνεται σε στρατηγικούς διεθνείς προορισμούς που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στη φιλοξενία, στη γαστρονομία, αλλά και την τέχνη της ζωής».Ο διευθύνων σύμβουλος του Barrière Groupκάνει λόγο για μία «προφανή επιλογή» σε ό,τι αφορά τη Μύκονο, που συνδυάζει «τη φυσική ομορφιά, την πολιτιστική επιρροή και τη διεθνή απήχηση». To «Fouquet’s Mykonos» στην, στη νότια πλευρά της Μυκόνου, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον όμιλο Yoda και θα λειτουργήσει από την Barrière βάσει συμφωνίας διαχείρισης.Το ξενοδοχείο διαθέτει, ενώ περιλαμβάνει επίσης beach club, χώρους εστίασης, spa, εσωτερική πισίνα κ.ά. Ο Ομιλος Barrière, με παρουσία για πάνω από έναν αιώνα στον κλάδο της φιλοξενίας, ξεκίνησε από το Παρίσι, όπου έχει και την έδρα του, και μετρά 20 ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό του κάτω από διαφορετικά brands σε 4 ηπείρους σε κορυφαίους προορισμούς, κυρίως στη Γαλλία, αλλά και εκτός.Στις σημαντικές νέες αφίξεις στο νησί είναι και αυτή του ομίλου Αccor, που συνεχίζει σταθερά να επεκτείνει το αποτύπωμά του στην Ελλάδα. Ετσι, το «», δυναμικότητας, εντάσσεται στη συλλογή MGallery του ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor, «αποτελώντας κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης του brand σε κορυφαίους διεθνείς προορισμούς και ενισχύοντας την παρουσία του στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας των Κυκλάδων».Ο όμιλος συνεργάζεται για το «Kove Hotel & Spa Mykonos» με την οικογένεια Δακτυλίδη, ιδιοκτήτρια και άλλων μονάδων στο Νησί των Ανέμων, με παρουσία στο κομμάτι της φιλοξενίας από το 1979. «Η προσθήκη του Kove Mykonos - MGallery Collection αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς εμπιστοσύνης της Accor στη μοναδική δυναμική της Ελλάδας και στον ρόλο της χώρας ως μια αναπτυσσόμενη αγορά φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών», δηλώνει χαρακτηριστικά στο «business stories» η Μοντ Μπαϊγί, διευθύνουσα σύμβουλος των brands Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems του ομίλου Accor.Σημειώνεται ότι διεθνώς η συλλογή των MGallery αριθμεί περισσότερα από 125 boutique ξενοδοχεία, ενώ στη χώρα μας συνεχίζει τη στοχευμένη ανάπτυξή της στην Ελλάδα εκτός από την Αθήνα και την Κρήτη, στη Μύκονο και προσεχώς στη Σάμο, έχοντας στα σκαριά και τέσσερα νέα projects. «Η επέκταση στη Μύκονο δεν αποτελεί μία μεμονωμένη κίνηση, αλλά ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική για διαρκή επέκτασή μας στην Ελλάδα, σε εμβληματικούς προορισμούς.Ως συλλογή boutique ξενοδοχείων πολυτελείας που θέλει να αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με τον εκάστοτε προορισμό, η MGallery επιδιώκει να αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα κάθε τόπου.Από την επιτυχία του Athens Capital Hotel (σ.σ.: του Ομίλου Λασκαρίδη της ΛΑΜΨΑ στο Σύνταγμα) και την περσινή επέκτασή του με τις σουίτες (σ.σ.: στο διατηρητέο της οδού Ζαλοκώστα στο κέντρο της Αθήνας, επίσης σε συνεργασία με τον Ομιλο Λασκαρίδη) -μια παγκόσμια πρωτιά που έθεσε νέα διεθνή πρότυπα- μέχρι τα ξενοδοχεία της Κρήτης και της Σάμου, αλλά και με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο τεσσάρων επιπλέον έργων υπό ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων και τα Χανιά, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ενσωμάτωση του brand των MGallery στο τουριστικό προϊόν αυτής της μοναδικής χώρας, της Ελλάδας, με την οποία αισθάνομαι και προσωπικά, ιδιαίτερα συνδεδεμένη.Οι συνεργασίες μας με Ελληνες εταίρους και πλέον με την οικογένεια Δακτυλίδη στη Μύκονο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό τον στόχο: να αναδεικνύουμε τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο προορισμών όπως η Μύκονος, προσφέροντας παράλληλα μια αυθεντική και ουσιαστική εμπειρία πολυτέλειας που συμβαδίζει με το διαχρονικό αυθεντικό πνεύμα της Ελλάδας και τη δυναμική της χώρας ως προορισμού».Αντίστοιχα από τον Μάιο, το «» με άρωμα... Ιταλίας στην περιοχή τουέχει ενταχθεί επίσημα στο δίκτυο της BWH Hotels Ιταλίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτω από την ομπρέλα των Elite της WorldHotels. Ηδη από πέρσι το «Collini Rooms» στο Μιλάνο, των Collini Hotels & Resorts, είναι διαθέσιμo μέσω των καναλιών κρατήσεων της BWH.Το αντίστοιχο της Μυκόνου είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έχει προστεθεί στην Ελλάδα υπό τον νέο φορέα BWH Hotels Ιταλίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ταυτόχρονα αποτελεί το δεύτερο κατάλυμα του ίδιου ομίλου που εντάσσεται στο δίκτυο μετά το «Collini Rooms» στο Μιλάνο. Η Elite Collection είναι από τις πλέον αντιπροσωπευτικές κατηγορίες του brand WorldHotels για ανεξάρτητες ξενοδοχειακές μονάδες ανώτερης κατηγορίας με ιδιαίτερο σχεδιασμό, προτάσσοντας παράλληλα την αυθεντική ταυτότητα των προορισμών.Για την επόμενη σεζόν, αυτή του 2027, φαίνεται ότι μετατίθεται το νέο εγχείρημα στο νησί, ύψους, από την Ora Developers, που συνδέεται με τον Ναγκίμπ Σαουίρις, τον επιχειρηματία με αιγυπτιακές ρίζες και σημαντικό επιχειρηματικό παρελθόν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του real estate. H νέα μονάδα πολύ υψηλών προδιαγραφών της Μυκόνου θα διαθέτει συνολικά 93 κλειδιά και σύμφωνα με τους επιτελείς του ομίλου, «αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για επενδύσεις σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς».Το project έχει χρειαστεί πάνω από έξι χρονιά σε επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής συναντώντας ουκ ολίγα προβλήματα στην πορεία του, απόρροια και των χωροταξικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Μύκονος, ωστόσο πλέον έχει προχωρήσει - και μάλιστα βρίσκεται στη φάση της στελέχωσης εν όψει του ανοίγματος του Μαΐου του 2027. Οι πληροφορίες για το project αναφέρουν ότι θα λειτουργήσει κάτω από ένα νέο διεθνές brand του ομίλου, όπου θα ενταχθούν ευρύτερα και άλλα εγχειρήματα του γκρουπ Σαουίρις στον τομέα της φιλοξενίας.Ο Ομιλος Σαουίρις μέσω της Ora Developers έχει ισχυρή παρουσία διεθνώς στον τομέα του real estate και της φιλοξενίας, ενώ το νέο εγχείρημα της Μυκόνου εκτείνεται σε 42 στρέμματα με 88 δωμάτια και σουίτες και 5 μεμονωμένες βίλες, έξι πισίνες, 900 τ.μ. σπα, club house κ.ά. Σημειωτέον ότι στη Μύκονο ο όμιλος είχε ανοίξει το 2023 το ξενοδοχείο «ΥΙ», μία boutique μονάδα στην περιοχή της Ελιάς με 41 δωμάτια και πισίνες, το οποίο ωστόσο έπαψε να λειτουργεί στο τέλος του 2024 και από τη σεζόν του 2025 παραμένει ανενεργό.Στο, υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις για τη φετινή σεζόν είναι αυξημένες. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει και την προσδοκία των αεροπορικών για σταθεροποίηση και σταδιακή ανάκαμψη μετά την τελευταία τριετία της πτώσης της κίνησης - έστω κι αν τα πρώιμα νούμερα του Απριλίου, στην εκκίνηση της σεζόν, δείχνουν και πάλι πτώση, απόρροια και του αντίκτυπου της κρίσης στη Μέση Ανατολή.Συνολικά, η επιβατική κίνηση στο πρώτο τετράμηνο του 2026 μειώθηκε κατά 5,9% έναντι της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου του 2025, φτάνοντας συνολικά τους 66.000 ταξιδιώτες, με το μεγαλύτερο μερίδιο να απορροφά ακριβώς λόγω της χαμηλής ακόμη τουριστικής περιόδου η κίνηση εσωτερικού με κοντά 53.000 ταξιδιώτες. Μόνο για τον Απρίλιο, η πτώση ήταν υψηλότερη, κατά 14,9%, με ένα σύνολο πέριξ των 40.000 επιβατών.Σημειώνεται ότι τo 2022 ήταν η τελευταία χρονιά ανόδου για το αεροδρόμιο, το οποίο την τελευταία τριετία, από το 2023 και μετά, υφίσταται απώλειες στην επιβατική κίνηση έχοντας πέσει κάτω από το όριο των 1,6 εκατομμυρίων επιβατών. Το 2022 η συνολική επιβατική κίνηση ήταν στα 1,69 εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ το 2025 είναι στα 1,58 εκατομμύρια.Τώρα, για το 2026, σε επίπεδο προγραμματισμού για την περίοδο από τις αρχές Ιουνίου έως και τα τέλη Οκτωβρίου, οι αεροπορικές σχεδιάζουναγγίζοντας τις 633.000, ενώ πέρσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν κάτω από το όριο των 600.000, στις 591.000 θέσεις. Τη φετινή περίοδο, η μερίδα του λέοντος ανήκει στις εισερχόμενες πτήσεις από την Ιταλία με σχεδόν 173.000 προγραμματισμένες θέσεις, καταγράφοντας όμως μείωση σε σχέση με πέρσι.Δεύτερη αγορά φέτος, λίγο κάτω από 110.000, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, με μεγάλη αύξηση κατά 27% και ακολουθούν Γαλλία και Γερμανία με λίγο πάνω από τις 67.000 και 43.000 αντίστοιχα. Υπερδιπλασιασμό -αν και τα νούμερα είναι μικρά- καταγράφουν οι προσφερόμενες θέσεις από Τουρκία φέτος, με έναν προγραμματισμό κοντά στις 12.000 εισερχόμενες θέσεις με βάση τα στοιχεία που καταγράφει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).Ενα ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής χρονιάς, που έρχεται από τη μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, είναι η αύξηση στο δίκτυο εσωτερικού από κορυφαία αεροδρόμια της χώρας προς το αεροδρόμιο της Μυκόνου για το καλοκαίρι του 2026. Ετσι η Αegean, ήδη από τα τέλη Μαΐου, πρόσθεσε επιπλέον συνδέσεις από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς τη Μύκονο (αλλά και άλλους δημοφιλείς προορισμούς, όπως Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο κ.ο.κ.), αργότερα μέσα στον Ιούνιο από τη Ρόδο προς τη Μύκονο, αλλά και προς άλλους προορισμούς των Κυκλάδων, όπως η Μήλος και η Νάξος. Επιπλέον, η προσθήκη του δρομολογίου Σαντορίνη - Μύκονος κατά τη θερινή περίοδο θα συνδέει τους δύο premium προορισμούς της χώρας με διάρκεια πτήσης που δεν ξεπερνά το μισάωρο.Η συγκεκριμένη επέκταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης με περισσότερες απευθείας επιλογές, διευκολύνοντας και το... island hopping, τη μετακίνηση δηλαδή από νησί σε νησί στο Αιγαίο.Από το εξωτερικό, στις νέες συνδέσεις, στην καρδιά του καλοκαιριού περιλαμβάνονται αυτές της ITA Airways από τη Ρώμη στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δρομολογίων για αναψυχή, η Wizzair συνδέει το Νησί των Ανέμων με το Λονδίνο, ενώ και από πιο μακριά, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τα μέσα Ιουνίου και μετά η Etihad εκκινεί τα εποχικά δρομολόγια προς το νησί από το Αμπού Ντάμπι, όπως και η flydubai, που έχει ξεκινήσει ήδη από τις 24 Μαΐου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου την απευθείας σύνδεση από το Ντουμπάι.