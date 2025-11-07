Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη με επενδύσεις έως και 10 δισ. - Ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου διεκδικεί η Ελλάδα
Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη με επενδύσεις έως και 10 δισ. - Ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου διεκδικεί η Ελλάδα
Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις για την προμήθεια αμερικανικού LNG, με κεντρικό άξονα τη συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΑKTOR με την αμερικανική Venture Global
Μια νέα εποχή για τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα ανοίγει με τη χθεσινή συμφωνία ανάμεσα στην ExxonMobil, την Energean και τη HelleniQ Energy για την παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου Block 2, δυτικά της Κέρκυρας.
Η συμφωνία, με έντονο γεωπολιτικό και επενδυτικό αποτύπωμα, φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην προοπτική να αποκτήσει ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της.
Η εξέλιξη συμπίπτει με μια περίοδο όπου οι ελληνοαμερικανικές ενεργειακές σχέσεις αποκτούν νέο βάθος. Ήδη σήμερα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις στον τομέα της προμήθειας αμερικανικού LNG, με κεντρικό άξονα τη συμφωνία της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΑKTOR με την αμερικανική Venture Global, που εδρεύει στη Λουιζιάνα , έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου διεθνώς.
Με χθεσινές του δηλώσεις, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στη στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κόμβο μεταφοράς και διανομής LNG προς τον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, τόνισε ότι από εθνικής σκοπιάς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών.
Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη στρατηγική δημιούργησε μία μοναδική ευκαιρία, την οποία η ελληνική κυβέρνηση αξιοποίησε άμεσα και αποφασιστικά, προσθέτοντας ότι εφεξής η Ελλάδα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, καθώς θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη, κάτι που προσδίδει μεγάλη πολιτική και οικονομική αξία στη χώρα μας.
Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, ανέφερε χθες στο περιθώριο της συνόδου για την Διατλαντική συμμαχία ότι το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το στάδιο της έρευνας. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν με ερευνητικές γεωτρήσεις, ενώ η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Όπως επισήμανε, η απόφαση για τις γεωτρήσεις προβλέπεται να ληφθεί μέσα στο 2026, ενώ ο τεχνικός σχεδιασμός θα εξελιχθεί την περίοδο 2026-2027.
«Προγραμματίζουμε πολύ προσεκτικά», υπογράμμισε ο κ. Άρντιλ, σημειώνοντας πως, σε περίπτωση που οι έρευνες είναι επιτυχείς, η συνολική επένδυση θα μπορούσε να ανέλθει σε 5 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν ορίζοντα επτά ετών, δηλαδή έως το 2030. Από το 2030 μέχρι το 2035, πρόσθεσε, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να περάσει στη φάση της παραγωγής. «Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τον επόμενο μήνα.
Η συμμετοχή της ExxonMobil αποτελεί την πιο ουσιαστική επιστροφή αμερικανικής παρουσίας στον ελληνικό ενεργειακό τομέα των τελευταίων δεκαετιών. Πέρα από το επενδυτικό σκέλος, η παρουσία της πολυεθνικής εταιρείας λειτουργεί ως μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη σταθερότητα και τη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η αμερικανική εμπλοκή ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο του εγχειρήματος, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία και κεφάλαια παγκόσμιας κλίμακας.
Σε οικονομικό επίπεδο, η προοπτική εντοπισμού αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων θα μπορούσε να μετατραπεί σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα για τη χώρα, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενους πόρους και ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα.
Παράλληλα, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνδέοντας τη Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη μέσω των νέων υποδομών LNG και αγωγών φυσικού αερίου.
Η συμφωνία, με έντονο γεωπολιτικό και επενδυτικό αποτύπωμα, φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην προοπτική να αποκτήσει ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της.
Η εξέλιξη συμπίπτει με μια περίοδο όπου οι ελληνοαμερικανικές ενεργειακές σχέσεις αποκτούν νέο βάθος. Ήδη σήμερα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις στον τομέα της προμήθειας αμερικανικού LNG, με κεντρικό άξονα τη συμφωνία της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΑKTOR με την αμερικανική Venture Global, που εδρεύει στη Λουιζιάνα , έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου διεθνώς.
Με χθεσινές του δηλώσεις, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στη στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κόμβο μεταφοράς και διανομής LNG προς τον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, τόνισε ότι από εθνικής σκοπιάς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών.
Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη στρατηγική δημιούργησε μία μοναδική ευκαιρία, την οποία η ελληνική κυβέρνηση αξιοποίησε άμεσα και αποφασιστικά, προσθέτοντας ότι εφεξής η Ελλάδα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, καθώς θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη, κάτι που προσδίδει μεγάλη πολιτική και οικονομική αξία στη χώρα μας.
Το επενδυτικό πλάνοH ExxonMobil αναλαμβάνει το 60% της παραχώρησης. Η Energean διατηρεί τον ρόλο του operator του έργου για το ερευνητικό στάδιο καθώς και ποσοστό 30%, ενώ η HelleniQ Energy διατηρεί ποσοστό 10%. Το Block 2 θεωρείται το πιο ώριμο για ερευνητική γεώτρηση, καθώς διαθέτει πλήρη σεισμικά δεδομένα και θετικές ενδείξεις για ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, ανέφερε χθες στο περιθώριο της συνόδου για την Διατλαντική συμμαχία ότι το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το στάδιο της έρευνας. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν με ερευνητικές γεωτρήσεις, ενώ η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Όπως επισήμανε, η απόφαση για τις γεωτρήσεις προβλέπεται να ληφθεί μέσα στο 2026, ενώ ο τεχνικός σχεδιασμός θα εξελιχθεί την περίοδο 2026-2027.
«Προγραμματίζουμε πολύ προσεκτικά», υπογράμμισε ο κ. Άρντιλ, σημειώνοντας πως, σε περίπτωση που οι έρευνες είναι επιτυχείς, η συνολική επένδυση θα μπορούσε να ανέλθει σε 5 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν ορίζοντα επτά ετών, δηλαδή έως το 2030. Από το 2030 μέχρι το 2035, πρόσθεσε, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να περάσει στη φάση της παραγωγής. «Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τον επόμενο μήνα.
Η στρατηγική σημασία για την Ελλάδα και την Ευρώπη
Η συμμετοχή της ExxonMobil αποτελεί την πιο ουσιαστική επιστροφή αμερικανικής παρουσίας στον ελληνικό ενεργειακό τομέα των τελευταίων δεκαετιών. Πέρα από το επενδυτικό σκέλος, η παρουσία της πολυεθνικής εταιρείας λειτουργεί ως μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη σταθερότητα και τη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η αμερικανική εμπλοκή ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο του εγχειρήματος, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία και κεφάλαια παγκόσμιας κλίμακας.
Σε οικονομικό επίπεδο, η προοπτική εντοπισμού αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων θα μπορούσε να μετατραπεί σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα για τη χώρα, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενους πόρους και ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα.
Παράλληλα, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνδέοντας τη Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη μέσω των νέων υποδομών LNG και αγωγών φυσικού αερίου.
Τα μηνύματα για το καλώδιοΠαράλληλα, η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας δεν περιορίζεται στους υδρογονάνθρακες. Έμμεση αλλά σαφή αναφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου περιλαμβάνει το κοινό ανακοινωθέν της πρόσφατης συνόδου των υπουργών Ενέργειας του σχήματος «3+1» (Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ).
Οι υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, «τόσο σε αυτά που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και σε μελλοντικά», στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, καθώς και στη συνεργασία για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η αναφορά θεωρείται ότι «φωτογραφίζει» το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, γνωστό ως EuroAsia Interconnector, το οποίο στοχεύει να ενώσει ηλεκτρικά τα τρία κράτη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη.
Η στήριξη των ΗΠΑ στο έργο εντάσσεται στη στρατηγική τους για τη δημιουργία ενός ευρύτερου ενεργειακού και τεχνολογικού διαδρόμου που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, μειώνοντας την εξάρτηση της Ε.Ε. από τρίτες πηγές και ενισχύοντας τη σταθερότητα στην περιοχή.
Όπως σχολιάζουν κορυφαία στελέχη της αγοράς η χθεσινή ημέρα, δεν σηματοδοτεί μόνο μια νέα επιχειρηματική συμφωνία, αλλά την απαρχή ενός ευρύτερου ενεργειακού τόξου συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ–Ανατολικής Μεσογείου.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα