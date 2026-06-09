Μερίσματα τραπεζών: Οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν τις επόμενες διανομές
Μερίσματα τραπεζών: Οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν τις επόμενες διανομές
Οι συστημικές τράπεζες λαμβάνουν τις εγκρίσεις του SSM για διανομές ύψους 2,85 δισ. ευρώ από τα κέρδη του 2025 - Οι εκτιμήσεις για τις διανομές του 2026 και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις
Ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις του SSM για τη διανομή των μερισμάτων από την πλευρά των συστημικών τραπεζών για το 2025, όπου το σύνολο των διανομών ανέρχεται σε 2,846 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,646 δισ. ευρώ αφορούν διανομή μετρητών, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί σε προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Για την Τράπεζα Πειραιώς οι διανομές αντιστοιχούν στο 56% των κερδών, για την Alpha Bank στο 55%, για τη Εθνική Τράπεζα στο ιδιαίτερα υψηλό 88% και για τη Eurobank στο 53%. Ηδη η Eurobank ανακοίνωσε την αποκοπή του μερίσματος στις 10 Ιουνίου και την καταβολή του στις 15 ενώ επιβεβαιώνει την έγκριση των διανομών της από την Εποπτεία. Στις 10 και 15 Ιουνίου έχουν οριστεί οι αντίστοιχες ημερομηνίες της Εθνικής Τράπεζας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Για την Τράπεζα Πειραιώς οι διανομές αντιστοιχούν στο 56% των κερδών, για την Alpha Bank στο 55%, για τη Εθνική Τράπεζα στο ιδιαίτερα υψηλό 88% και για τη Eurobank στο 53%. Ηδη η Eurobank ανακοίνωσε την αποκοπή του μερίσματος στις 10 Ιουνίου και την καταβολή του στις 15 ενώ επιβεβαιώνει την έγκριση των διανομών της από την Εποπτεία. Στις 10 και 15 Ιουνίου έχουν οριστεί οι αντίστοιχες ημερομηνίες της Εθνικής Τράπεζας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα