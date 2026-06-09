Μερίσματα τραπεζών: Οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν τις επόμενες διανομές

Οι συστημικές τράπεζες λαμβάνουν τις εγκρίσεις του SSM για διανομές ύψους 2,85 δισ. ευρώ από τα κέρδη του 2025 - Οι εκτιμήσεις για τις διανομές του 2026 και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις