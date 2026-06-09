Πιερρακάκης: Η ιστορία του gov.gr είναι η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει
Πιερρακάκης: Η ιστορία του gov.gr είναι η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το gov.gr κράτησε την Ελλάδα όρθια - Το σημαντικότερο που κερδήθηκε, ήταν μια συλλογική αυτοπεποίθηση, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Στην εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορία του gov.gr, είναι η ιστορία ενός κράτους που αποφάσισε να αλλάξει.
«Όταν φτάνει αυτή η επέτειος το μυαλό μου πηγαίνει μοιραία σε μια αίθουσα συσκέψεων, αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές του 2019 και σε μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούσε να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα: Μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ένα κράτος να λειτουργήσει αλλιώς; Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η ιστορία του gov.gr είναι πάνω απ’ όλα, η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει.
Θυμάμαι ακόμα τις πρώτες εβδομάδες στο υπουργείο, εκείνο που είχε σημασία ήταν το να παραχθεί αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν οι υπηρεσίες, να λυθούν προβλήματα καθημερινά, να αποδείξουμε ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά και υλοποιούσαμε με αυτό τον τρόπο μια κεντρική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν να μετατραπεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός από σύνθημα σε καθημερινή πραγματικότητα για κάθε πολίτη.
Είχαμε αρχικά το άγχος με το 112, είχε προηγηθεί το Μάτι και η Μάνδρα και ήταν σαφές, ότι ήταν ένα εργαλείο που μπορούσε να προστατεύσει ανθρώπους. Ακολούθησε η αύλη συνταγογράφηση, δεν γνωρίζαμε τότε ότι θα γινόταν μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες της πανδημίας, ούτε ότι θα αποτελούσε ένα από τα θεμέλια, πάνω στα οποία θα χτιζόταν όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της χώρας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μεγάλων αλλαγών, όταν ξεκινούν μοιάζουν μικρές, όταν πετυχαίνουν μοιάζουν αυτονόητες.
Το gov.gr δημιουργήθηκε από μια διαφορετική ιδέα, ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη. Αυτό ήταν το πραγματικό στοίχημα και κερδήθηκε. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το gov.gr κράτησε την Ελλάδα όρθια, στήριξε πολίτες και επιχειρήσεις, υπηρεσίες και συνέβαλε και καθοριστικά στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού.
Οι πολίτες άρχισαν να πιστεύουν ότι το κράτος είναι γρήγορο αποτελεσματικό και σέβεται τον χρόνο τους. Και όταν αλλάζουν οι προσδοκίες μιας κοινωνίας αλλάζουν και οι δυνατότητές της. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που κερδήθηκε, μια συλλογική αυτοπεποίθηση. Το gov είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν είναι καταδικασμένη να αναπαράγει τις αδυναμίες της, αλλά να της μετατρέπει σε πλεονεκτήματα. Ποτέ δεν μας έλειπαν οι άνθρωποι οι ιδέες, αυτό που μας έλειπε ήταν το σχέδιο και η αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Όταν φτάνει αυτή η επέτειος το μυαλό μου πηγαίνει μοιραία σε μια αίθουσα συσκέψεων, αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές του 2019 και σε μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούσε να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα: Μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ένα κράτος να λειτουργήσει αλλιώς; Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η ιστορία του gov.gr είναι πάνω απ’ όλα, η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει.
Θυμάμαι ακόμα τις πρώτες εβδομάδες στο υπουργείο, εκείνο που είχε σημασία ήταν το να παραχθεί αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν οι υπηρεσίες, να λυθούν προβλήματα καθημερινά, να αποδείξουμε ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά και υλοποιούσαμε με αυτό τον τρόπο μια κεντρική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν να μετατραπεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός από σύνθημα σε καθημερινή πραγματικότητα για κάθε πολίτη.
Είχαμε αρχικά το άγχος με το 112, είχε προηγηθεί το Μάτι και η Μάνδρα και ήταν σαφές, ότι ήταν ένα εργαλείο που μπορούσε να προστατεύσει ανθρώπους. Ακολούθησε η αύλη συνταγογράφηση, δεν γνωρίζαμε τότε ότι θα γινόταν μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες της πανδημίας, ούτε ότι θα αποτελούσε ένα από τα θεμέλια, πάνω στα οποία θα χτιζόταν όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της χώρας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μεγάλων αλλαγών, όταν ξεκινούν μοιάζουν μικρές, όταν πετυχαίνουν μοιάζουν αυτονόητες.
Το gov.gr δημιουργήθηκε από μια διαφορετική ιδέα, ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη. Αυτό ήταν το πραγματικό στοίχημα και κερδήθηκε. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το gov.gr κράτησε την Ελλάδα όρθια, στήριξε πολίτες και επιχειρήσεις, υπηρεσίες και συνέβαλε και καθοριστικά στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού.
Οι πολίτες άρχισαν να πιστεύουν ότι το κράτος είναι γρήγορο αποτελεσματικό και σέβεται τον χρόνο τους. Και όταν αλλάζουν οι προσδοκίες μιας κοινωνίας αλλάζουν και οι δυνατότητές της. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που κερδήθηκε, μια συλλογική αυτοπεποίθηση. Το gov είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν είναι καταδικασμένη να αναπαράγει τις αδυναμίες της, αλλά να της μετατρέπει σε πλεονεκτήματα. Ποτέ δεν μας έλειπαν οι άνθρωποι οι ιδέες, αυτό που μας έλειπε ήταν το σχέδιο και η αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
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