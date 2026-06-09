Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών: Θα μηδενίσει 36.500 εκκρεμείς ανακοπές διαταγών πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Οι σχετικές δικάσιμοι για τις ανακοπές φτάνουν μέχρι το 2039 και η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει αρνητικά την οικονομία καθώς κρατά σε ομηρία όχι μόνο πιστωτές αλλά πολίτες και επιχειρήσεις

36.500 εκκρεμείς στα δικαστήρια ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή τόσο κατά πλειστηριασμών όσο και κατά πινάκων κατάταξης πιστωτών, που οι δικάσιμοι να φτάνουν μέχρι το 2039, παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης η « Ανακοπών» σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.



Σήμερα, εκκρεμούν στα δικαστήρια 36.500 ανακοπές, εκ των οποίων οι 33.000 είναι στο Πρωτοδικείο Αθηνών και οι υπόλοιπες εκκρεμούν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ιωαννίνων, Μεσολογγίου, Χανίων, Κορίνθου, κ.λπ.



ειδικά στο Πρωτοδικείο Αθηνών που οι σχετικές οι δικάσιμοι για τις ανακοπές φτάνουν μέχρι το 2039. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει αρνητικά την οικονομία καθώς κρατά σε ομηρία όχι μόνο πιστωτές αλλά πολίτες, επιχειρήσεις κ.λπ.



Έτσι, η εφαρμογή της «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανακοπών» ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 προκειμένου μέχρι τότε να ενημερωθούν σχετικά οι δικαστές, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι και οι εκκρεμείς ανακοπές θα έχουν εκδικαστεί όλες το αργότερο μέχρι το 2029.



Η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών» θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 128-142 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (νόμος 5221/2025) τα οποία προβλέπουν ειδική διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών ανακοπών, με σκοπό τη συντομότερη εκδίκασή τους, με συγκέντρωση και συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων, χωρίς απολύτως κανέναν περιορισμό των δικαιωμάτων των διαδίκων, τα οποία παραμένουν ως έχουν.



θα γίνεται ηλεκτρονικά, με άμεση απόδοση αριθμού κατάθεσης (ΓΑΚ και ΕΑΚ) και με ταυτόχρονη αποστολή στο δικηγόρο της πράξης κατάθεσης.



Με τον τρόπο αυτό, ο δικηγόρος δεν απαιτείται πλέον να μεταβεί στο δικαστήριο και να καταθέσει με φυσική παρουσία, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν απασχολούνται καθόλου με το εν λόγω θέμα.



Η κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων μπορεί να γίνει επίσης ηλεκτρονικά, με κέρδος χρόνου και λιγότερο κόστος για τον δικηγόρο. Λόγω δε της πλήρως ηλεκτρονικής διαδικασίας δεν προβλέπονται αιτήματα αναβολών, οπότε οι υποθέσεις θα εκδικαστούν και θα εκδοθούν αποφάσεις χωρίς καθυστερήσεις.



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Γιώργος Φλωρίδης: Αυτή η κατάσταση, η οποία είναι μια μαύρη τρύπα στο σύστημά μας έπρεπε να αντιμετωπιστεί Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. προσδιορίζονται για να εκδικαστούν το 2038. Μάλιστα, αληθές.



Όμως, αυτή είναι μια διαδικασία που αφορά στους πλειστηριασμούς, κατά βάση, όπου εκεί βεβαίως η προστασία όταν υπάρχει επείγων λόγος παρέχεται άμεσα από τα ελληνικά δικαστήρια και επομένως δεν έχουμε μια αντιμετώπιση των πολιτών που βρίσκονται στη διαδικασία αυτή με έναν τρόπο δυσμενή.



Με τελικό στόχο να έρθουν δέκα χρόνια νωρίτερα οιανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή τόσο κατά πλειστηριασμών όσο και κατά πινάκων κατάταξης πιστωτών, που οι δικάσιμοι να φτάνουν μέχρι το 2039, παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης η « Ηλεκτρονική Πλατφόρμα » σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.Σήμερα, εκκρεμούν στα δικαστήρια 36.500 ανακοπές, εκ των οποίων οι 33.000 είναι στο Πρωτοδικείο Αθηνών και οι υπόλοιπες εκκρεμούν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ιωαννίνων, Μεσολογγίου, Χανίων, Κορίνθου, κ.λπ.Το πρόβλημα είναι έντονα οξυμένοπου οι σχετικές οι δικάσιμοι για τις ανακοπές φτάνουν μέχρι το 2039. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει αρνητικά την οικονομία καθώς κρατά σε ομηρία όχι μόνο πιστωτές αλλά πολίτες, επιχειρήσεις κ.λπ.Έτσι, η εφαρμογή της «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανακοπών» ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 προκειμένου μέχρι τότε να ενημερωθούν σχετικά οι δικαστές, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι και οι εκκρεμείς ανακοπές θα έχουν εκδικαστεί όλες το αργότερο μέχρι το 2029.Η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών» θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 128-142 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (νόμος 5221/2025) τα οποία προβλέπουν ειδική διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών ανακοπών, με σκοπό τη συντομότερη εκδίκασή τους, με συγκέντρωση και συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων, χωρίς απολύτως κανέναν περιορισμό των δικαιωμάτων των διαδίκων, τα οποία παραμένουν ως έχουν.Η υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού στο δικαστήριομε άμεση απόδοση αριθμού κατάθεσης (ΓΑΚ και ΕΑΚ) και με ταυτόχρονη αποστολή στο δικηγόρο της πράξης κατάθεσης.Με τον τρόπο αυτό, ο δικηγόρος δεν απαιτείται πλέον να μεταβεί στο δικαστήριο και να καταθέσει με φυσική παρουσία, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν απασχολούνται καθόλου με το εν λόγω θέμα.Η κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων μπορεί να γίνει επίσης ηλεκτρονικά, με κέρδος χρόνου και λιγότερο κόστος για τον δικηγόρο. Λόγω δε της πλήρως ηλεκτρονικής διαδικασίας δεν προβλέπονται αιτήματα αναβολών, οπότε οι υποθέσεις θα εκδικαστούν και θα εκδοθούν αποφάσεις χωρίς καθυστερήσεις.Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης τόνισε: «Η πιο γαργαλιστική είδηση στον τομέα της Δικαιοσύνης, όταν κάποιος θέλει να γράψει κάτι, είναι ότι η περίφημη επιτάχυνση που ισχυρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχει επιτευχθεί, είναι ένα παραμύθι, δεδομένου ότι οι υποθέσεις ανακοπώνΜάλιστα, αληθές.Όμως, αυτή είναι μια διαδικασία που αφορά στους πλειστηριασμούς, κατά βάση, όπου εκεί βεβαίως η προστασία όταν υπάρχει επείγων λόγος παρέχεται άμεσα από τα ελληνικά δικαστήρια και επομένως δεν έχουμε μια αντιμετώπιση των πολιτών που βρίσκονται στη διαδικασία αυτή με έναν τρόπο δυσμενή.

Αυτή, όμως, η κατάσταση, η οποία είναι μια μαύρη τρύπα στο σύστημά μας, το οποίο μετά τις αλλαγές που έχουμε κάνει αποδίδει με έναν τρόπο εντυπωσιακό όσον αφορά στην επιτάχυνση στην έκδοση των αποφάσεων, έπρεπε να αντιμετωπιστεί.



Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές και τους δικηγόρους στην οργάνωση αυτής της πλατφόρμας προκειμένου να επισπευσθεί η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, οι οποίες εκκρεμούν.



Βάσει αυτού του εργαλείου, ελπίζουμε ότι θα επαναπροσδιοριστούν για να εκδικαστούν από το 2038, το αργότερο μέχρι το 2028, δηλαδή έως 10 χρόνια νωρίτερα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα με το οποίο μπορεί να εκκαθαριστούν σημαντικά οι υποθέσεις του παρελθόντος και να ενσωματωθεί η διαδικασία αυτή στην καινούργια πορεία που ακολουθεί η ελληνική Δικαιοσύνη και η οποία αποδίδει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα».



Ιωάννης Μπούγας: Οι ρυθμίσεις αφορούν περίπου 36.500 υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στα ελληνικά δικαστήρια Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Μπούγας ανέφερε:



«Έχουμε υποθέσεις, οι οποίες εκτείνονται χρονικά μέχρι το 2038-39 στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Οφείλουμε με ένα τρόπο αποτελεσματικό να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον μεγάλο όγκο υποθέσεων χωρίς να περιορίσουμε τα οικονομικά δικαιώματα των διαδίκων.



Οι ρυθμίσεις αφορούν περίπου 36.500 υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στα ελληνικά δικαστήρια. Από αυτές περίπου 33.000 εκκρεμούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Άλλα Πρωτοδικεία που επιβαρύνονται είναι τα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας, όπως του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων καθώς και η παράλληλη έδρα του Μεσολογγίου.



Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η εκδίκαση τους μέχρι το 2028 έτσι ώστε αυτές οι μεγάλες εκκρεμότητες να διευθετηθούν και να μην υπάρχει μείζον ζήτημα με τις εκκρεμείς ανακοπές. Από αυτές που εκκρεμούν πιθανολογείται ότι θα προσδιοριστούν και θα συζητηθούν περίπου το 35% με 40 %.



Εφόσον λήξει και αυτή η εκκρεμότητα θα είμαστε πλέον σε θέση να πούμε με βεβαιότητα ότι ο αρχικός στόχος που είχαμε θέσει να έχουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περιόδου την έκδοση τελεσίδικης απόφασης περίπου 700 ημέρες όχι απλώς θα είναι εφικτός αλλά θα συνιστά μία μεγάλη νίκη για την ελληνική πολιτεία και τη Δικαιοσύνη».