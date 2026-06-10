Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς πριν την αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ

Το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά σε επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου δύο ημέρες πριν η ΕΚΤ προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος