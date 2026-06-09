Μηδική: Από αύριο (10/6) οι αιτήσεις για ενισχύσεις έως 80 ευρώ το στρέμμα

Η αίτηση υποβάλλεται από 10/6/2026 έως και 22/6/2026, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ - Ποιους αφορά