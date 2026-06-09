ΤτΕ: Αυξημένες κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026

Στο 5,2% η αύξηση στην Αθήνα στο τρίμηνο, στο 6,4% στη Θεσσαλονίκη, στο 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας