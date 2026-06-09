Σε υψηλό τετραμήνου το Χρηματιστήριο: Πάτησαν «γκάζι» οι αγοραστές - Μία ανάσα από τις φετινές κορυφές
Σε υψηλό τετραμήνου το Χρηματιστήριο: Πάτησαν «γκάζι» οι αγοραστές - Μία ανάσα από τις φετινές κορυφές
Πάνω από τα 22 ευρώ η ΔΕΗ, σε νέο υψηλό 18ετίας - Ράλι για τη Lamda Development με το βλέμμα στο ομόλογο - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον ΑΔΜΗΕ πριν την ΑΜΚ
Ισχυρή άνοδο κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάνω από τις 2.380 μονάδες για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο και πλησίασε σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 2.407,07 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/6) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 33,09 μονάδες ή +1,41% και έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.389,03 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.362,49 μονάδες. Πλέον, ο δείκτης απέχει μόλις -0,89% από τη φετινή κορυφή του, ενώ σε περίπτωση που την υπερβεί, επόμενο ορόσημο θα αποτελέσουν οι 2.433,24 μονάδες (κλείσιμο 2ας Δεκεμβρίου 2009). Σε +12,49% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.
Στο «άρμα» της ανόδου ήταν και σήμερα οι τράπεζες, με την Alpha Bank να ενισχύεται περισσότερο από τις συστημικές. «Άλμα» κατέγραψε η ΔΕΗ, η οποία βρέθηκε πάνω από τα 22 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούλιος 2008). Ράλι έκανε και η Lamda Development, με υψηλό τζίρο και μεγάλο όγκο πακέτων να διακινούνται στη μετοχή, λίγες ώρες πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου 7ετούς ομολόγου της. Αξιόλογα ήταν επίσης τα κέρδη για τη Metlen, την Allwyn και την Coca-Cola HBC, ενώ αντίθετα οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor) δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις διορθώνοντας από τα πρόσφατα ρεκόρ τους. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος εδραιώθηκε πάνω από τα 4 ευρώ και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό εν αναμονή της ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ, με ώθηση και από την αύξηση της τιμής στόχου από τη Eurobank Equities στα 4,4 ευρώ.
Η Motor Oil ξεκίνησε συναντήσεις με επενδυτές, ενόψει μιας πιθανής έκδοσης μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (senior unsecured notes) ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031. Τα έσοδα από την έκδοση, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, προορίζονται για την πλήρη αποπληρωμή των ανεξόφλητων ομολογιών της εταιρείας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, οι οποίες φέρουν απόδοση 2,125% και λήγουν εντός του 2026, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών προμηθειών και εξόδων έκδοσης.
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα των 0,294 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,2792 ευρώ ανά μετοχή). Συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος που καταβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, οι συνολικές ταμειακές διανομές για το οικονομικό έτος 2025 ανέρχονται σε περίπου 0,515 ευρώ ανά μετοχή. Η επιβράβευση των μετόχων συμπληρώνεται από ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους περίπου 550 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον 300 εκατ. ευρώ της τακτικής διανομής του 60% των κερδών.
Μέρισμα «κόβει» αύριο και η Eurobank, το οποίο ανέρχεται σε 0,07187 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,06828 ευρώ ανά μετοχή). Συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, οι συνολικές ταμειακές διανομές για την περσινή χρήση ανέρχονται σε περίπου 0,119 ευρώ ανά μετοχή. Η επιβράβευση των μετόχων συμπληρώνεται από ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ.
Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 14,6 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 13,87 ευρώ ανά μετοχή). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος έχει οριστεί η Τρίτη 16 Ιουνίου. Παράλληλα, η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας «έκοψε» μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές. Η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή κατευνάζει μέρος των ανησυχιών των επενδυτών, οι οποίοι πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6%, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +0,9%, ενώ αντίθετα ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,5%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/6) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 33,09 μονάδες ή +1,41% και έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.389,03 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.362,49 μονάδες. Πλέον, ο δείκτης απέχει μόλις -0,89% από τη φετινή κορυφή του, ενώ σε περίπτωση που την υπερβεί, επόμενο ορόσημο θα αποτελέσουν οι 2.433,24 μονάδες (κλείσιμο 2ας Δεκεμβρίου 2009). Σε +12,49% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.
Στο «άρμα» της ανόδου ήταν και σήμερα οι τράπεζες, με την Alpha Bank να ενισχύεται περισσότερο από τις συστημικές. «Άλμα» κατέγραψε η ΔΕΗ, η οποία βρέθηκε πάνω από τα 22 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούλιος 2008). Ράλι έκανε και η Lamda Development, με υψηλό τζίρο και μεγάλο όγκο πακέτων να διακινούνται στη μετοχή, λίγες ώρες πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου 7ετούς ομολόγου της. Αξιόλογα ήταν επίσης τα κέρδη για τη Metlen, την Allwyn και την Coca-Cola HBC, ενώ αντίθετα οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor) δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις διορθώνοντας από τα πρόσφατα ρεκόρ τους. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος εδραιώθηκε πάνω από τα 4 ευρώ και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό εν αναμονή της ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ, με ώθηση και από την αύξηση της τιμής στόχου από τη Eurobank Equities στα 4,4 ευρώ.
Στο επίκεντρο μερίσματα, Ideal και Motor OilΗ Ideal Holdings ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση για τη διάθεση έως 29,92% της θυγατρικής της, «ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα» (attica stores), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Η Motor Oil ξεκίνησε συναντήσεις με επενδυτές, ενόψει μιας πιθανής έκδοσης μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (senior unsecured notes) ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031. Τα έσοδα από την έκδοση, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, προορίζονται για την πλήρη αποπληρωμή των ανεξόφλητων ομολογιών της εταιρείας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, οι οποίες φέρουν απόδοση 2,125% και λήγουν εντός του 2026, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών προμηθειών και εξόδων έκδοσης.
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα των 0,294 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,2792 ευρώ ανά μετοχή). Συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος που καταβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, οι συνολικές ταμειακές διανομές για το οικονομικό έτος 2025 ανέρχονται σε περίπου 0,515 ευρώ ανά μετοχή. Η επιβράβευση των μετόχων συμπληρώνεται από ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους περίπου 550 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον 300 εκατ. ευρώ της τακτικής διανομής του 60% των κερδών.
Μέρισμα «κόβει» αύριο και η Eurobank, το οποίο ανέρχεται σε 0,07187 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,06828 ευρώ ανά μετοχή). Συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, οι συνολικές ταμειακές διανομές για την περσινή χρήση ανέρχονται σε περίπου 0,119 ευρώ ανά μετοχή. Η επιβράβευση των μετόχων συμπληρώνεται από ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ.
Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 14,6 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 13,87 ευρώ ανά μετοχή). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος έχει οριστεί η Τρίτη 16 Ιουνίου. Παράλληλα, η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας «έκοψε» μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Επιμένει ανοδικά η Wall Street – Κέρδη και στην ΕυρώπηΣυνεχίζεται σήμερα το θετικό μομέντουμ στη Wall Street, μετά τη χθεσινή ανοδική συνεδρίαση που τροφοδοτήθηκε από την ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και μια σειρά από νέες εταιρικές ανακοινώσεις. Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο +0,7%, ο S&P 500 +0,5% και ο Nasdaq +0,3%.
Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές. Η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή κατευνάζει μέρος των ανησυχιών των επενδυτών, οι οποίοι πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6%, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +0,9%, ενώ αντίθετα ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,5%.
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