Σε υψηλό τετραμήνου το Χρηματιστήριο: Πάτησαν «γκάζι» οι αγοραστές - Μία ανάσα από τις φετινές κορυφές

Πάνω από τα 22 ευρώ η ΔΕΗ, σε νέο υψηλό 18ετίας - Ράλι για τη Lamda Development με το βλέμμα στο ομόλογο - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον ΑΔΜΗΕ πριν την ΑΜΚ