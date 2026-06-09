Reuters για την αυτοκρατορία crypto των Τραμπ: Η οικογένεια πλούτισε, οι επενδυτές έχασαν δισεκατομμύρια
Reuters για την αυτοκρατορία crypto των Τραμπ: Η οικογένεια πλούτισε, οι επενδυτές έχασαν δισεκατομμύρια
Έρευνα του Reuters υποστηρίζει ότι η οικογένεια Τραμπ αποκόμισε τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από crypto projects, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές κατέγραψαν αντίστοιχες απώλειες
Στο επιχειρηματικό μοντέλο των crypto που έχουν συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ένας κανόνας φαίνεται να επαναλαμβάνεται: η οικογένεια Τραμπ βγαίνει πάντα κερδισμένη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα για τους επενδυτές.
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος και οι γιοι του έχουν προσθέσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια στην οικογενειακή περιουσία μέσω των βασικών δραστηριοτήτων τους στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, έχοντας αναλάβει ελάχιστο έως μηδενικό οικονομικό ρίσκο. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές που ακολούθησαν τις προτροπές τους έχουν καταγράψει συνολικές απώλειες ύψους 2,3 δισ. δολαρίων.
Τον Ιανουάριο του 2025, η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρισκόταν σε φάση έντονης ευφορίας και ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Όταν η Φατίμε Ελργκντάουι έμαθε από φίλο της ότι ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ προωθούσε το δικό του κρυπτονόμισμα με το μήνυμα «GET YOUR $TRUMP NOW», πίστεψε πως επρόκειτο για μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία. Η 29χρονη μηχανικός λογισμικού από τη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια επένδυσε 2.000 δολάρια από τις οικονομίες της στο meme coin $TRUMP, ένα καθαρά κερδοσκοπικό ψηφιακό νόμισμα του οποίου η αξία καθορίζεται κυρίως από τη δημοσιότητα και τη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα.
«Αν ο Τραμπ έβαζε το όνομά του σε αυτό, τότε θα ήταν μια νόμιμη επένδυση», θυμάται ότι σκέφτηκε. Αντί όμως να δει την αξία της επένδυσής της να αυξάνεται, παρακολούθησε την κατάρρευσή της. Στα τέλη Μαΐου, τα $TRUMP που κατείχε άξιζαν λιγότερα από 120 δολάρια. Παράλληλα, η οικογένεια Τραμπ είχε ήδη αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου token, χωρίς να έχει επενδύσει ουσιαστικά δικά της κεφάλαια.
Το $TRUMP αποτελεί ένα από τα τέσσερα μεγάλα crypto εγχειρήματα της οικογένειας Τραμπ που, σύμφωνα με το Reuters, εξελίχθηκαν σε χρυσωρυχείο για τους ίδιους αλλά σε οικονομική παγίδα για χιλιάδες επενδυτές.
Παρότι τα έργα διαφέρουν ως προς τη δομή και το μέγεθος, ακολουθούν ένα κοινό μοτίβο: Η οικογένεια Τραμπ αναλαμβάνει ελάχιστο οικονομικό κίνδυνο. Οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ προωθούν επιθετικά το εγχείρημα. Οι επενδυτές εισρέουν μαζικά. Η οικογένεια αποκομίζει σημαντικά έσοδα. Στη συνέχεια, οι τιμές των σχετικών περιουσιακών στοιχείων καταρρέουν και οι επενδυτές μένουν με τις ζημιές.
Η έρευνα του Reuters καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία η οικογένεια έχει αποκομίσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια κέρδη από επενδυτές.
Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές, οι οποίοι έως το τέλος Απριλίου είχαν καταγράψει συνολικές καθαρές απώλειες επίσης 2,3 δισ. δολαρίων.
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Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος και οι γιοι του έχουν προσθέσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια στην οικογενειακή περιουσία μέσω των βασικών δραστηριοτήτων τους στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, έχοντας αναλάβει ελάχιστο έως μηδενικό οικονομικό ρίσκο. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές που ακολούθησαν τις προτροπές τους έχουν καταγράψει συνολικές απώλειες ύψους 2,3 δισ. δολαρίων.
Risking little of their own money, the US president and his sons have added at least $2.3 billion to the family fortune from their main crypto ventures, while the investors they've wooed have taken a $2.3 billion hit, Reuters found https://t.co/hS9VyCD0vE @specialreports pic.twitter.com/KsIl9yywMx— Reuters (@Reuters) June 9, 2026
Τον Ιανουάριο του 2025, η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρισκόταν σε φάση έντονης ευφορίας και ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Όταν η Φατίμε Ελργκντάουι έμαθε από φίλο της ότι ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ προωθούσε το δικό του κρυπτονόμισμα με το μήνυμα «GET YOUR $TRUMP NOW», πίστεψε πως επρόκειτο για μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία. Η 29χρονη μηχανικός λογισμικού από τη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια επένδυσε 2.000 δολάρια από τις οικονομίες της στο meme coin $TRUMP, ένα καθαρά κερδοσκοπικό ψηφιακό νόμισμα του οποίου η αξία καθορίζεται κυρίως από τη δημοσιότητα και τη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα.
«Αν ο Τραμπ έβαζε το όνομά του σε αυτό, τότε θα ήταν μια νόμιμη επένδυση», θυμάται ότι σκέφτηκε. Αντί όμως να δει την αξία της επένδυσής της να αυξάνεται, παρακολούθησε την κατάρρευσή της. Στα τέλη Μαΐου, τα $TRUMP που κατείχε άξιζαν λιγότερα από 120 δολάρια. Παράλληλα, η οικογένεια Τραμπ είχε ήδη αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου token, χωρίς να έχει επενδύσει ουσιαστικά δικά της κεφάλαια.
Το ίδιο μοτίβο σε τέσσερα διαφορετικά project
Το $TRUMP αποτελεί ένα από τα τέσσερα μεγάλα crypto εγχειρήματα της οικογένειας Τραμπ που, σύμφωνα με το Reuters, εξελίχθηκαν σε χρυσωρυχείο για τους ίδιους αλλά σε οικονομική παγίδα για χιλιάδες επενδυτές.
Παρότι τα έργα διαφέρουν ως προς τη δομή και το μέγεθος, ακολουθούν ένα κοινό μοτίβο: Η οικογένεια Τραμπ αναλαμβάνει ελάχιστο οικονομικό κίνδυνο. Οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ προωθούν επιθετικά το εγχείρημα. Οι επενδυτές εισρέουν μαζικά. Η οικογένεια αποκομίζει σημαντικά έσοδα. Στη συνέχεια, οι τιμές των σχετικών περιουσιακών στοιχείων καταρρέουν και οι επενδυτές μένουν με τις ζημιές.
Η έρευνα του Reuters καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία η οικογένεια έχει αποκομίσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια κέρδη από επενδυτές.
Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές, οι οποίοι έως το τέλος Απριλίου είχαν καταγράψει συνολικές καθαρές απώλειες επίσης 2,3 δισ. δολαρίων.
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