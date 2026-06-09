AI μετοχές: Από πρωταγωνιστές του ράλι σε βαρίδι για τη Wall Street
AI μετοχές: Από πρωταγωνιστές του ράλι σε βαρίδι για τη Wall Street
Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας, με μεγάλες μεταβολές στους δείκτες - Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Nasdaq, κράτησε άμυνες ο Dow - Τα κρίσιμα στοιχεία του πληθωρισμού και το IPO της SpaceX περιμένουν οι επενδυτές
Υπό πίεση βρέθηκαν τα τεχνολογικά megacaps στη συνεδρίαση της Τρίτης, στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη στις τεχνολογικές μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει στο φετινό ράλι, με τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την επικείμενη εισαγωγή της SpaceX να εντείνουν τη νευρικότητα.
Οι βασικοί δείκτες της Wall Street βρέθηκαν σε χαμηλά ημέρας το απόγευμα της Τρίτης πριν περιορίσουν αισθητά τις απώλειες τους τους, καθώς ενισχύθηκε η μετακίνηση κεφαλαίων από τις τεχνολογικές μετοχές προς πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς. Μάλιστα, ο Dow κατάφερε και να “γυρίσει” σε θετικό πρόσημο.
Τελικά, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,26% στις 7.386 μονάδες, έχοντας νωρίτερα βρεθεί να χάνει έως και 2,3% και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,97% και τις 25.678 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε πέσει κοντά στο 4%. Ο Dow Jones, έχοντας κρατήσει εξαρχής μεγαλύτερες αντιστάσεις, έκλεισε τελικά σε θετικό έδαφος στο +0,17% και τις 50.870 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις αποκλιμακώθηκαν με το 10ετές να πέφτει στο 4,52% και το 2ετές στο 4,12%.
Οι ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό και την πίεση που θα ασκήσει στη Fed οδήγησαν τον λεγόμενο δείκτη φόβου VIX πάνω από το επίπεδο των 20 μονάδων, στις 20,19, όριο που θεωρείται ένδειξη αυξημένης ανησυχίας στις αγορές.
Οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν χαμηλότερα καθώς οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών δέχθηκαν νέο κύμα ρευστοποιήσεων. Η υποχώρηση των AI μετοχών υπεραντιστάθμισε τη στήριξη που παρείχε η πτώση των τιμών του πετρελαίου, παρότι μάλιστα η πλειονότητα των μετοχών του S&P 500 κινήθηκε ανοδικά. Συγκεκριμένα, σχεδόν 350 μετοχές ενισχύθηκαν, έναντι περίπου 160 που υποχώρησαν.
Η έξοδος από τον τεχνολογικό κλάδο, που αποτελεί τον μεγάλο νικητή της φετινής χρονιάς, συνέπεσε με άνοδο στους εννέα από τους έντεκα κλάδους του S&P 500. Μόνο η τεχνολογία και η ενέργεια παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος, με τις Big Tech να λειτουργούν ως καθοριστικό βαρίδι.
Ο κλάδος ακινήτων κατέγραψε άνοδο 2,4%, η υγεία ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ οι εταιρείες κοινής ωφέλειας κέρδισαν σχεδόν 1%. Πρόκειται για κλάδους που παραδοσιακά θεωρούνται αμυντικές επιλογές, με χαμηλότερες αποτιμήσεις και ισχυρές μερισματικές αποδόσεις.
Στον αντίποδα ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, που περιλαμβάνει βαριά χαρτιά του κλάδου των ημιαγωγών όπως η Nvidia και η AMD, έφτασε να χάνει 4%, πριν σταθεροποιηθεί στο -2%, μετά το άλμα 5,6% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα. Την περασμένη Παρασκευή ο δείκτης είχε καταρρεύσει κατά 10%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του για φέτος.
«Η υπερβολική αισιοδοξία χτιζόταν επί μήνες, οδηγώντας τις μετοχές από το ένα ιστορικό υψηλό στο άλλο. Έτσι, οτιδήποτε εκλαμβάνεται ως αρνητικό για τις αγορές — από τον υψηλότερο πληθωρισμό έως το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων— μπορεί να τις αποσταθεροποιήσει μετά από μια ιστορική ανοδική πορεία», σχολίασε ο Τζον Κάνισον, επικεφαλής επενδύσεων της Baker Boyer Bank.
Όπως σημείωσε, οι φόβοι για νέα ισχυρή μέτρηση πληθωρισμού μέσα στην εβδομάδα, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συμπιέσουν τα περιθώρια κερδοφορίας των αμερικανικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τις αποτιμήσεις των μετοχών.
Αναλυτές της Wells Fargo υποστήριξαν σε σημείωμά τους ότι το sell-off της περασμένης Παρασκευής αποτέλεσε «καμπανάκι» για τους επενδυτές. Ο Οσούνγκ Κβον ανέφερε ότι η ευφορία που τροφοδότησε το πρόσφατο ράλι έχει πλέον εξαντληθεί, αφήνοντάς τον «λιγότερο ενθουσιασμένο» για τις μετοχές.
Οι βασικοί δείκτες της Wall Street βρέθηκαν σε χαμηλά ημέρας το απόγευμα της Τρίτης πριν περιορίσουν αισθητά τις απώλειες τους τους, καθώς ενισχύθηκε η μετακίνηση κεφαλαίων από τις τεχνολογικές μετοχές προς πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς. Μάλιστα, ο Dow κατάφερε και να “γυρίσει” σε θετικό πρόσημο.
Τελικά, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,26% στις 7.386 μονάδες, έχοντας νωρίτερα βρεθεί να χάνει έως και 2,3% και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,97% και τις 25.678 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε πέσει κοντά στο 4%. Ο Dow Jones, έχοντας κρατήσει εξαρχής μεγαλύτερες αντιστάσεις, έκλεισε τελικά σε θετικό έδαφος στο +0,17% και τις 50.870 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις αποκλιμακώθηκαν με το 10ετές να πέφτει στο 4,52% και το 2ετές στο 4,12%.
Οι ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό και την πίεση που θα ασκήσει στη Fed οδήγησαν τον λεγόμενο δείκτη φόβου VIX πάνω από το επίπεδο των 20 μονάδων, στις 20,19, όριο που θεωρείται ένδειξη αυξημένης ανησυχίας στις αγορές.
Οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν χαμηλότερα καθώς οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών δέχθηκαν νέο κύμα ρευστοποιήσεων. Η υποχώρηση των AI μετοχών υπεραντιστάθμισε τη στήριξη που παρείχε η πτώση των τιμών του πετρελαίου, παρότι μάλιστα η πλειονότητα των μετοχών του S&P 500 κινήθηκε ανοδικά. Συγκεκριμένα, σχεδόν 350 μετοχές ενισχύθηκαν, έναντι περίπου 160 που υποχώρησαν.
Η έξοδος από τον τεχνολογικό κλάδο, που αποτελεί τον μεγάλο νικητή της φετινής χρονιάς, συνέπεσε με άνοδο στους εννέα από τους έντεκα κλάδους του S&P 500. Μόνο η τεχνολογία και η ενέργεια παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος, με τις Big Tech να λειτουργούν ως καθοριστικό βαρίδι.
Ο κλάδος ακινήτων κατέγραψε άνοδο 2,4%, η υγεία ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ οι εταιρείες κοινής ωφέλειας κέρδισαν σχεδόν 1%. Πρόκειται για κλάδους που παραδοσιακά θεωρούνται αμυντικές επιλογές, με χαμηλότερες αποτιμήσεις και ισχυρές μερισματικές αποδόσεις.
Στον αντίποδα ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, που περιλαμβάνει βαριά χαρτιά του κλάδου των ημιαγωγών όπως η Nvidia και η AMD, έφτασε να χάνει 4%, πριν σταθεροποιηθεί στο -2%, μετά το άλμα 5,6% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα. Την περασμένη Παρασκευή ο δείκτης είχε καταρρεύσει κατά 10%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του για φέτος.
«Η υπερβολική αισιοδοξία χτιζόταν επί μήνες, οδηγώντας τις μετοχές από το ένα ιστορικό υψηλό στο άλλο. Έτσι, οτιδήποτε εκλαμβάνεται ως αρνητικό για τις αγορές — από τον υψηλότερο πληθωρισμό έως το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων— μπορεί να τις αποσταθεροποιήσει μετά από μια ιστορική ανοδική πορεία», σχολίασε ο Τζον Κάνισον, επικεφαλής επενδύσεων της Baker Boyer Bank.
Όπως σημείωσε, οι φόβοι για νέα ισχυρή μέτρηση πληθωρισμού μέσα στην εβδομάδα, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συμπιέσουν τα περιθώρια κερδοφορίας των αμερικανικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τις αποτιμήσεις των μετοχών.
Αναλυτές της Wells Fargo υποστήριξαν σε σημείωμά τους ότι το sell-off της περασμένης Παρασκευής αποτέλεσε «καμπανάκι» για τους επενδυτές. Ο Οσούνγκ Κβον ανέφερε ότι η ευφορία που τροφοδότησε το πρόσφατο ράλι έχει πλέον εξαντληθεί, αφήνοντάς τον «λιγότερο ενθουσιασμένο» για τις μετοχές.
Παράλληλα, η επικείμενη, μέσα στην εβδομάδα, δημόσια εγγραφή της SpaceX φαίνεται να επηρεάζει τη στάση των επενδυτών. Η προοπτική εισόδου μιας ακόμη εταιρείας αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων στο χρηματιστήριο ενδέχεται να αναγκάζει πολλά χαρτοφυλάκια να αναδιαρθρώσουν τις θέσεις τους, μειώνοντας την έκθεσή τους σε τεχνολογικές μετοχές.
Στο πεδίο των μάκρο, τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης που δημοσιεύθηκαν προ ημερών έχουν στρέψει ακόμη περισσότερο την προσοχή στην πορεία του πληθωρισμού, καθώς οι αγορές θεωρούν πλέον πιθανότερο ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα αφορά αύξηση των επιτοκίων.
Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) θα ανακοινωθούν αύριο, Τετάρτη, και μία ημέρα μετά θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον τιμάριθμο χονδρικής (PPI).
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4,2% από 3,8% τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση ο CPI αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5%.
Για τον δομικό πληθωρισμό, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας και αποτελεί βασικό δείκτη για τη Fed, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,9% σε ετήσια βάση, από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι επενδυτές θεωρούν ότι τυχόν υψηλότερες μετρήσεις θα ενισχύσουν τα σενάρια διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Citigroup, ο S&P 500 αναμένεται να κινηθεί κατά περίπου 0,9% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή, έναντι μέσης πραγματικής μεταβολής μόλις 0,5% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο Apache που περιπολούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.
«Υπήρχαν δύο πιλότοι στο ελικόπτερο. Και οι δύο είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social.
Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι ένα Apache κατέπεσε κοντά στις ακτές του Ομάν και ότι το διμελές πλήρωμα διασώθηκε με ασφάλεια, διευκρινίζοντας πως τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Η προοπτική αμερικανικών αντιποίνων αποδυνάμωσε τις προσδοκίες ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, Ιράν και Ισραήλ είχαν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις που συνδέονταν με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «στα τελικά στάδια» μιας συμφωνίας.
Παρά την αβεβαιότητα, οι πετρελαϊκές τιμές διόρθωσαν αρκετά σήμερα με το Brent να υποχωρεί κατά σχεδόν 3% στα 91,45 δολάρια και το αμερικανικό WTI να προσγειώνεται στα 88,20 δολάρια το βαρέλι.
Σε επίπεδο μετοχών, οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στον κλάδο των ημιαγωγών. Η Marvell Technology υποχώρησε περίπου 11%, η Coherent έχασε περίπου 12%, η Super Micro Computer κινήθηκε χαμηλότερα κατά περίπου 9%, ενώ η Micron Technology έχασε πάνω από 5%, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες ότι το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης είχε προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα και ότι τα υψηλά επιτόκια θα μπορούσαν να πιέσουν τις αποτιμήσεις του κλάδου.
Απώλειες άνω του 4% κατέγραψε και η Apple μετά τη χλιαρή υποδοχή των ανακοινώσεών της στο συνέδριο WWDC, ενώ στις χαμένες βρέθηκαν και οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι, όπως η Exxon Mobil, η Chevron και η ConocoPhillips, ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του αργού.
Στην αντιπέρα όχθη, στους κερδισμένους ξεχώρισε η J.M. Smucker με άνοδο περίπου 10%, καθώς ανακοίνωσε κέρδη και πωλήσεις υψηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς.
Ισχυρά κέρδη παρουσίασε επίσης η Nuvalent, η οποία εκτινάχθηκε κατά 39% μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από τη GSK έναντι 10,6 δισ. δολαρίων, ενώ θετικά κινήθηκαν η DraftKings, λόγω βελτιωμένων προοπτικών συναλλαγών, και η Credo Technology, που κατέγραψε μάλιστα νέο ιστορικό υψηλό.
Στον δείκτη Dow Jones, τις μεγαλύτερες αντιστάσεις απέναντι στο καθοδικό ρεύμα προσέφεραν οι Home Depot, American Express, Sherwin-Williams και UnitedHealth, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο αμυντικούς και παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας.
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Στο πεδίο των μάκρο, τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης που δημοσιεύθηκαν προ ημερών έχουν στρέψει ακόμη περισσότερο την προσοχή στην πορεία του πληθωρισμού, καθώς οι αγορές θεωρούν πλέον πιθανότερο ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα αφορά αύξηση των επιτοκίων.
Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) θα ανακοινωθούν αύριο, Τετάρτη, και μία ημέρα μετά θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον τιμάριθμο χονδρικής (PPI).
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4,2% από 3,8% τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση ο CPI αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5%.
Για τον δομικό πληθωρισμό, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας και αποτελεί βασικό δείκτη για τη Fed, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,9% σε ετήσια βάση, από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι επενδυτές θεωρούν ότι τυχόν υψηλότερες μετρήσεις θα ενισχύσουν τα σενάρια διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Citigroup, ο S&P 500 αναμένεται να κινηθεί κατά περίπου 0,9% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή, έναντι μέσης πραγματικής μεταβολής μόλις 0,5% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο Apache που περιπολούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.
«Υπήρχαν δύο πιλότοι στο ελικόπτερο. Και οι δύο είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social.
Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι ένα Apache κατέπεσε κοντά στις ακτές του Ομάν και ότι το διμελές πλήρωμα διασώθηκε με ασφάλεια, διευκρινίζοντας πως τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Η προοπτική αμερικανικών αντιποίνων αποδυνάμωσε τις προσδοκίες ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, Ιράν και Ισραήλ είχαν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις που συνδέονταν με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «στα τελικά στάδια» μιας συμφωνίας.
Παρά την αβεβαιότητα, οι πετρελαϊκές τιμές διόρθωσαν αρκετά σήμερα με το Brent να υποχωρεί κατά σχεδόν 3% στα 91,45 δολάρια και το αμερικανικό WTI να προσγειώνεται στα 88,20 δολάρια το βαρέλι.
Σε επίπεδο μετοχών, οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στον κλάδο των ημιαγωγών. Η Marvell Technology υποχώρησε περίπου 11%, η Coherent έχασε περίπου 12%, η Super Micro Computer κινήθηκε χαμηλότερα κατά περίπου 9%, ενώ η Micron Technology έχασε πάνω από 5%, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες ότι το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης είχε προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα και ότι τα υψηλά επιτόκια θα μπορούσαν να πιέσουν τις αποτιμήσεις του κλάδου.
Απώλειες άνω του 4% κατέγραψε και η Apple μετά τη χλιαρή υποδοχή των ανακοινώσεών της στο συνέδριο WWDC, ενώ στις χαμένες βρέθηκαν και οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι, όπως η Exxon Mobil, η Chevron και η ConocoPhillips, ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του αργού.
Στην αντιπέρα όχθη, στους κερδισμένους ξεχώρισε η J.M. Smucker με άνοδο περίπου 10%, καθώς ανακοίνωσε κέρδη και πωλήσεις υψηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς.
Ισχυρά κέρδη παρουσίασε επίσης η Nuvalent, η οποία εκτινάχθηκε κατά 39% μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από τη GSK έναντι 10,6 δισ. δολαρίων, ενώ θετικά κινήθηκαν η DraftKings, λόγω βελτιωμένων προοπτικών συναλλαγών, και η Credo Technology, που κατέγραψε μάλιστα νέο ιστορικό υψηλό.
Στον δείκτη Dow Jones, τις μεγαλύτερες αντιστάσεις απέναντι στο καθοδικό ρεύμα προσέφεραν οι Home Depot, American Express, Sherwin-Williams και UnitedHealth, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο αμυντικούς και παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας.
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