AI μετοχές: Από πρωταγωνιστές του ράλι σε βαρίδι για τη Wall Street

Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας, με μεγάλες μεταβολές στους δείκτες - Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Nasdaq, κράτησε άμυνες ο Dow - Τα κρίσιμα στοιχεία του πληθωρισμού και το IPO της SpaceX περιμένουν οι επενδυτές