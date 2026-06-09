Νεμπής: Στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Όμιλος ΟΤΕ Κώστας Νεμπής

Νεμπής: Στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ

Το μήνυμα του CEO για τον ανταγωνισμό στην τηλεπικοινωνιακή αγορά - Μέχρι το τέλος του έτους η μετονομασία σε Telekom

Νεμπής: Στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ
Νίκος Χρυσικόπουλος
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Το μήνυμα πως στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ που σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα έστειλε από το βήμα της 74ης τακτικής γενικής συνέλευσης ο Κώστας Νεμπής, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ. Παράλληλα, επανέλαβε πως απώτερος στόχος είναι να αναδειχθεί ο ΟΤΕ ως ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη, ενώ προανήγγειλε πως μέχρι το τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί και η μετονομασία του Ομίλου από Cosmote Telekom σε Telekom.

Αναλυτικά, στην 74η Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 86,6%, o CEO Κώστας Νεμπής πραγματοποιώντας τον απολογισμό της χρήσης 2025 αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αποεπένδυση του ΟΤΕ από τη Ρουμανία, κάτι που έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου και επέτρεψε να εστιάσει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στην εγχώρια αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση πρότεινε αύξηση του μερίσματος κατά 22% και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 16%. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους προσεγγίζει το 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών, δηλαδή 532 εκατ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική απόδοση περίπου 7-8%. Λαμβάνοντάς υπόψη τις ίδιες μετοχές που έχει η εταιρεία, το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί τθα ξεπεράσει τα 0,9 ευρώ, ενώ η τιμή της μετοχής μας έχει αυξηθεί περίπου 8% από την αρχή της χρονιάς.

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Νίκος Χρυσικόπουλος
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