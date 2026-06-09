ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, βιβλίων, θεάτρου και κατασκηνώσεων
ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, βιβλίων, θεάτρου και κατασκηνώσεων
Πώς παραλαμβάνονται τα δελτία των προγραμμάτων
Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ, προσφέροντας σημαντικές παροχές σε χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα.
Παράλληλα, έχουν ήδη αναρτηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού.
Τα προγράμματα θα παραμείνουν ενεργά από τις 10 Ιουνίου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 και περιλαμβάνουν:
-Κοινωνικό Τουρισμό
-Ιαματικό Τουρισμό
-Εκδρομικό Πρόγραμμα
-Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
-Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ και να παραλάβουν τα δελτία συμμετοχής τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας.
Για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουν κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα και να λάβουν σχετική επιβεβαίωση (voucher).
Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ παρουσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Εστίας με την συνδρομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Οργανισμού. Οι δικαιούχοι των Προγραμμάτων μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opeka.gov.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης (εδώ).
Οι κατάλογοι των συμβεβλημένων επιχειρήσεων – παρόχων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (εδώ).
Παράλληλα, έχουν ήδη αναρτηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού.
Τα προγράμματα θα παραμείνουν ενεργά από τις 10 Ιουνίου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 και περιλαμβάνουν:
-Κοινωνικό Τουρισμό
-Ιαματικό Τουρισμό
-Εκδρομικό Πρόγραμμα
-Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
-Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ και να παραλάβουν τα δελτία συμμετοχής τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας.
Για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουν κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα και να λάβουν σχετική επιβεβαίωση (voucher).
Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ παρουσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Εστίας με την συνδρομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Οργανισμού. Οι δικαιούχοι των Προγραμμάτων μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opeka.gov.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης (εδώ).
Οι κατάλογοι των συμβεβλημένων επιχειρήσεων – παρόχων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (εδώ).
Στη συνέχεια απαιτείται:Καταχώριση των στοιχείων της κράτησης στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.
Αναμονή τουλάχιστον 30 λεπτών μετά την καταχώριση.
Επίσκεψη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για την παραλαβή των δελτίων.
Για το Εκδρομικό Πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου, η παραλαβή των δελτίων γίνεται απευθείας από τα ΚΕΠ.
Τι απαιτείται για την παραλαβήΟι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν:
-Αστυνομική Ταυτότητα
-Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
Η παρουσία του άμεσα δικαιούχου είναι υποχρεωτική.
Δωρεάν βιβλία χωρίς δελτίαΓια το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, δεν απαιτείται έκδοση ή παραλαβή δελτίου.
Οι δικαιούχοι μπορούν να επισκέπτονται απευθείας τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους, προσκομίζοντας μόνο την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να επιλέξουν τα βιβλία που επιθυμούν.
Ξεκινά και το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμαΤο Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2026.
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται:
-Έως τις 31 Αυγούστου 2026 για παιδιά τυπικής ανάπτυξης.
-Έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 για παιδιά με αναπηρία άνω του 50%.
Οι γονείς μπορούν να εκτυπώσουν το δελτίο συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου υπέβαλαν την αίτησή τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Δεν προβλέπεται καμία οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων για τη φιλοξενία των παιδιών στις κατασκηνώσεις.
Για το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opeka.gov.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης (εδώ). Τα δελτία των κληρωθέντων τέκνων εκτυπώνονται από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία είχε υποβληθεί και η σχετική αίτηση (εδώ), καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του γονέα του παιδιού.
Οι προθεσμίεςΟι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και θεάτρου θα πρέπει να παραλάβουν τα δελτία τους έως και τις 31 Αυγούστου 2026.
Αντίστοιχα, οι δικαιούχοι του προγράμματος βιβλίων θα πρέπει να προμηθευτούν τα βιβλία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων σε επιλαχόντες δικαιούχους, ενώ όσοι δεν αξιοποιήσουν έγκαιρα το δικαίωμά τους δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία ανακατανομής.
Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχέςΙδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει φέτος για τη Βόρεια Εύβοια, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.
Στις περιοχές αυτές οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν:
Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις
Έως 11 δωρεάν ιαματικές λούσεις
Επιπλέον, στα νησιά των Περιφερειών Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και στον Έβρο, οι διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.
Αναμένονται νέες ανακοινώσειςΟ ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι για τα προγράμματα χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων προς τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και για τις υποτροφίες, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα.
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