Ένστολοι: Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πότε έρχεται η πρώτη αύξηση
Οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις μισθών έως 2 μισθούς ετησίως, μέσω ειδικών μισθολογίων, επιδομάτων, φοροελαφρύνσεων και ανόδου κατώτατου μισθού - Κερδισμένοι κυρίως οι νέοι και οικογένειες με παιδιά
Οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες, με μέσο όρο 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ετησίως, χάρη στα νέα μέτρα της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών των τελευταίων 20 ετών, η οποία θα φανεί ήδη από τον Οκτώβριο με την εφαρμογή των αναμορφωμένων ειδικών μισθολογίων. Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν μεσοσταθμικά αύξηση 145 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι εργαζόμενοι σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό θα κερδίσουν περίπου 111 ευρώ τον μήνα.
Έχει προηγηθεί η χορήγηση του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας από τον Ιούλιο, που σημαίνει ότι μέσα σε τρεις μήνες οι ένστολοι έχουν ήδη ενισχυθεί κατά πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως.
Φορολογική μεταρρύθμιση και ελαφρύνσειςΑπό τον Ιανουάριο θα τεθεί σε ισχύ η φορολογική μεταρρύθμιση με μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος κατά δύο μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ. Έτσι, μισθωτοί και συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης θα έχουν μικρότερες κρατήσεις. Επιπλέον, οι φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά θα ενισχύσουν τα εισοδήματα, ενώ οι νέοι έως 25 ετών θα απολαμβάνουν πλήρη απαλλαγή φόρου έως 20.000 ευρώ.
