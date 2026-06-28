Πλούτος, υπερπλούτος και φόροι, μήπως αρχίσαμε τα ίδια;

Σήμερα το «Πρώτο Θέμα» δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ (του συναδέλφου Χρήστου Δρογκάρη) βασισμένο στην πρόσφατη έκθεση ενός βρετανικού οργανισμού που μετράει ετησίως την παγκόσμια κινητικότητα πλούτου

Για το 2026 αναφέρεται στο «The Henley Private Wealth Migration Report» ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση στην Ευρώπη (και 14η στην παγκόσμια κατάταξη) όσον αφορά στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών που μετεγκαθίστανται στη χώρα μας είτε αγοράζοντας ακίνητα, είτε μεταφέροντας κινητό πλούτο ή την έδρα των επιχειρήσεών τους.



Αξίζει να αναφερθούν δύο στοιχεία ακόμα από το report στο οποίο υπογραμμίζεται η θέση της Ελλάδας ως εντυπωσιακά ανερχόμενου προορισμού μετεγκατάστασης πλουσίων: «Σιγκαπούρη, Ιταλία, Ελβετία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ και Νέα Ζηλανδία αναδεικνύονται μερικοί από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τον διεθνώς κινητό πλούτο το 2026, ενώ Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία και Νότια Κορέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις ανταγωνιστικότητας, καθώς οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική αβεβαιότητα και οι αλλαγές πολιτικής ωθούν τα πλούσια άτομα και τις οικογένειες να επανεκτιμήσουν τις επιλογές τους», αναφέρει η εισαγωγή του Report 2026 της H&P.



Οπως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, η πρόοδος αυτή οφείλεται στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την Golden Visa, στο ειδικό φορολογικό καθεστώς για στελέχη επιχειρήσεων και εν γένει εύπορους πολίτες (non dom), αλλά και γενικά στην καλυτέρευση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, στη σταθερότητα και τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας.



Θα πει κάποιος ότι στην Ελλάδα μάς ενδιαφέρουν πώς ζουν οι Ελληνες πρωτίστως και πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματά τους, η ακρίβεια κυρίως, αλλά δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς καλόπιστος ότι οι 1.200 ξένοι υπήκοοι που μετεγκαταστάθηκαν στη χώρα μας από το 2025 -και, σύμφωνα με την έκθεση, κατέχουν περιουσίες πάνω από 7 δισ. ευρώ- μας βλάπτουν κιόλας. Κάποια προστιθέμενη αξία δημιουργούν, κάποιο μέρος του πλούτου τους φέρνουν εντός των συνόρων.



Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, όλη η φιλολογία που ξεκίνησε εν όψει εκλογών από την αντιπολίτευση και ειδικά για επιβολή νέων φορολογιών είναι μόνο επιβλαβής, κάνει κακό γενικώς. Εκανε τεράστιο κακό στη Βρετανία μετά το Brexit και την κατάργηση του «non dom», αλλά και τη ραγδαία αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, τις δεκάδες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα κωλύματα που ακολούθησαν την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε.



Στα δικά μας, εδώ και 15 ημέρες ξεκίνησε στα κανάλια η αναγγελία μιας νέας φοροεπιδρομής από κάποια πρόσωπα που εμφανίζονται ως στελέχη του κόμματος Τσίπρα, το οποίο πλέον φαίνεται ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, και... φορολογούν κότερα, τζιπ, μερίσματα, πολυτελή διαμερίσματα, 1.500 ΑΦΜ, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους.



Ο ίδιος ο Τσίπρας βεβαίως έχοντας τις πρόσφατες εμπειρίες του βγήκε μετά (την προηγούμενη Πέμπτη) και τα «διόρθωσε» αποδεχόμενος ότι η οικονομία από το 2019 και μετά υπεραποδίδει, οπότε δεν χρειαζόμαστε αύξηση φόρων, πέταξε και μια ατάκα ότι αυτός θα φορολογήσει επιπλέον μόνο το 1% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 70.000 ΑΦΜ. Τώρα αν ο αποκαλούμενος από τους ίδιους πολιτικούς «υπερπλούτος» κρύβεται σε ΑΦΜ Ελλήνων φορολογουμένων και όχι σε εμφανή ή αφανή παγκόσμια εταιρικά σχήματα, υπεράκτιες εταιρείες ή στο κλασικό αφορολόγητο εισόδημα των εφοπλιστών, ας πούμε, είναι μάλλον άλλο θέμα. Ή ο ίδιος θέλει να το βλέπει ως άλλο θέμα.



Με άλλα λόγια, αν ο Τσίπρας επιβάλλει μια υποχρεωτική πατριωτική εισφορά στο 1% των ελληνικών ΑΦΜ, πόσο σίγουρος είναι ότι θα πιάσει, για παράδειγμα, τα 50 δισ. ευρώ περιουσίες που δημιουργήθηκαν τα πέντε τελευταία χρόνια στην ελληνική ναυτιλία; Καμία περίπτωση λέω εγώ γνωρίζοντας, όπως όλοι, τα βασικά φορολογικά καθεστώτα που διέπουν τη ναυτιλία.



Και γιατί αντί να ψάχνει τους πλούσιους ΑΦΜ των φυσικών προσώπων δεν βάζει μια έκτακτη εισφορά με την ίδια λογική στις μεγάλες υπερκερδοφόρες εταιρείες; Η ειλικρινής απάντηση σε όσους καταλαβαίνουν οικονομικά είναι σχετικά απλή: όταν θα αντιληφθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, Ελληνες, non dom στην Ελλάδα αλλά και διεθνείς επενδυτές που ήρθαν την τελευταία πενταετία ότι θα πέφτει ένα ετήσιο χαράτσι στα κέρδη τους στην Ελλάδα, θα... την κάνουν τρέχοντας. Ο,τι ακριβώς έκαναν οι διεθνείς επενδυτές αλλά και οι αντίστοιχοι πλούσιοι και τα στελέχη τους στη Βρετανία, έφυγαν και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, στην Ιταλία ή στην Κύπρο που διατηρούν ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Ολα φεύγουν δυστυχώς ή ευτυχώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας, άνθρωποι και επιχειρήσεις. Μόνο το 2025 έγιναν άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα περίπου 11,4 δισ. ευρώ, ποιον συμφέρει να ξαναμπεί η χώρα στην ίδια περιπέτεια;

28.06.2026, 11:18