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Η τραγική ιστορία της 16χρονης Βάντας Πιέρρη από την Κέρκυρα: Το κορίτσι που χάθηκε στα νερά του Μον Ρεπό το καλοκαίρι του 1951
Η τραγική ιστορία της 16χρονης Βάντας Πιέρρη από την Κέρκυρα: Το κορίτσι που χάθηκε στα νερά του Μον Ρεπό το καλοκαίρι του 1951
Η 16χρονη βρήκε τραγικό θάνατο ενώ κολυμπούσε στα νερά του Μον Ρεπό μετά από επίθεση από καρχαρία - Εβδομήντα και πλέον χρόνια μετά η υπόθεση εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή στις μνήμες των κατοίκων της Κέρκυρας
Στις 17 Αυγούστου 1951, η Κέρκυρα βίωσε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Η 16χρονη Βάντα Πιέρρη, μαθήτρια του Γαλλικού Ινστιτούτου και μέλος γνωστής οικογένειας του νησιού, έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Μον Ρεπό, σε ένα περιστατικό που έμελλε να μείνει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη των κατοίκων.
Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα προσπαθούσε ακόμη να επουλώσει τις πληγές του πολέμου.
Το καλοκαίρι αποτελούσε μια μικρή ανάσα ξεγνοιασιάς για τους κατοίκους του νησιού. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα πρωινό στην πιο γνωστή παραλία της πόλης θα κατέληγε σε μια τραγωδία που θα έμενε στην ιστορία.
Η Βάντα Πιέρρη, κόρη του διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Κέρκυρα, είχε πάει για μπάνιο μαζί με τον φίλο της, Γιώργο Αθανάσαινα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής, οι δύο νέοι απομακρύνθηκαν σταδιακά από την ακτή, κολυμπώντας ολοένα και βαθύτερα όταν δέχθηκαν ξαφνικά επίθεση από καρχαρία.
«Η Βάντα όταν είδε τον συνοδόν της να γίνεται κάτωχρος, διότι αντελήφθη τον κίνδυνον, τον ηρώτησε:
-Τι έχεις;
-Δεν είναι τίποτε, της απάντησε εκείνος δια να μην τρομάξη. Είναι ένα δελφίνι…».
Τα όσα τραγικά ακολούθησαν παραμένουν μέχρι σήμερα χαραγμένα στις μνήμες των κατοίκων της Κέρκυρας, αφού -τουλάχιστον εκεί - το συμβάν δεν ξεχάστηκε ποτέ.
Ο νεαρός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει, ενώ η Βάντα Πιέρρη βρήκε τραγικό θάνατο στα νερά του Μον Ρεπό.
Μάλιστα πολλές από τις αναφορές των ημερών και δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής που ακολούθησαν έκαναν λόγο για λευκό καρχαρία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για το είδος του.
Το περιστατικό διαδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη την Ελλάδα και έγινε αντικείμενο συζήτησης.
«Κατ' αναφοράν του λιμενάρχου Λευκάδος το θαλάσσιον κήτος το οποίον προ ημερών κατεβρόχθισεν εις Κέρκυραν την Βάντα Πιέρρη μήκους 15 περίπου μέτρων ενεφανίσθη εις απόστασιν 500 μέτρων από του νοτίου στομίου του λιμένος Λευκάδος ως ανέφερον αλιείς. Κατόπιν τούτου απηγορεύθησαν εις Λευκάδα τα θαλάσσια λουτρά και η κίνησις των λέμβων», έγραφε χαρακτηριστικά η εφημερίδα «Μεσόγειος» σε ρεπορτάζ της λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου του 1951.
Για εβδομάδες, η τραγωδία της Βάντας Πιέρρη κυριαρχούσε στις συζητήσεις. Πολλοί απέφευγαν να κολυμπήσουν στις παραλίες της Κέρκυρας, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν ότι το άγνωστο θαλάσσιο ζώο εξακολουθούσε να βρίσκεται στην περιοχή.
Ωστόσο, δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαίωση για το είδος του ζώου. Το 1951 δεν υπήρχε η δυνατότητα βιολογικής ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα όλες οι σχετικές αναφορές να βασίζονται στις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων και στα δημοσιεύματα της εποχής.
Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα προσπαθούσε ακόμη να επουλώσει τις πληγές του πολέμου.
@protothema.gr
‼️ Στις 17 Αυγούστου 1951, η Κέρκυρα βίωσε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Η 16χρονη Βάντα Πιέρρη, μαθήτρια του Γαλλικού Ινστιτούτου και μέλος γνωστής οικογένειας του νησιού, έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Μον Ρεπό, σε ένα περιστατικό που έμελλε να μείνει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη των κατοίκων. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Το καλοκαίρι αποτελούσε μια μικρή ανάσα ξεγνοιασιάς για τους κατοίκους του νησιού. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα πρωινό στην πιο γνωστή παραλία της πόλης θα κατέληγε σε μια τραγωδία που θα έμενε στην ιστορία.
Η Βάντα Πιέρρη, κόρη του διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Κέρκυρα, είχε πάει για μπάνιο μαζί με τον φίλο της, Γιώργο Αθανάσαινα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής, οι δύο νέοι απομακρύνθηκαν σταδιακά από την ακτή, κολυμπώντας ολοένα και βαθύτερα όταν δέχθηκαν ξαφνικά επίθεση από καρχαρία.
«Τι έχεις;»Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία» περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν:
«Η Βάντα όταν είδε τον συνοδόν της να γίνεται κάτωχρος, διότι αντελήφθη τον κίνδυνον, τον ηρώτησε:
-Τι έχεις;
-Δεν είναι τίποτε, της απάντησε εκείνος δια να μην τρομάξη. Είναι ένα δελφίνι…».
Τα όσα τραγικά ακολούθησαν παραμένουν μέχρι σήμερα χαραγμένα στις μνήμες των κατοίκων της Κέρκυρας, αφού -τουλάχιστον εκεί - το συμβάν δεν ξεχάστηκε ποτέ.
Ο νεαρός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει, ενώ η Βάντα Πιέρρη βρήκε τραγικό θάνατο στα νερά του Μον Ρεπό.
Μάλιστα πολλές από τις αναφορές των ημερών και δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής που ακολούθησαν έκαναν λόγο για λευκό καρχαρία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για το είδος του.
Το περιστατικό διαδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη την Ελλάδα και έγινε αντικείμενο συζήτησης.
Πρωτοσέλιδο σε όλη τη χώραΟι εφημερίδες της εποχής αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στην υπόθεση, περιγράφοντας με δραματικούς τίτλους το περιστατικό. Η είδηση προκάλεσε σοκ, καθώς μέχρι τότε οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούσαν τις ελληνικές θάλασσες απόλυτα ασφαλείς.
«Κατ' αναφοράν του λιμενάρχου Λευκάδος το θαλάσσιον κήτος το οποίον προ ημερών κατεβρόχθισεν εις Κέρκυραν την Βάντα Πιέρρη μήκους 15 περίπου μέτρων ενεφανίσθη εις απόστασιν 500 μέτρων από του νοτίου στομίου του λιμένος Λευκάδος ως ανέφερον αλιείς. Κατόπιν τούτου απηγορεύθησαν εις Λευκάδα τα θαλάσσια λουτρά και η κίνησις των λέμβων», έγραφε χαρακτηριστικά η εφημερίδα «Μεσόγειος» σε ρεπορτάζ της λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου του 1951.
Για εβδομάδες, η τραγωδία της Βάντας Πιέρρη κυριαρχούσε στις συζητήσεις. Πολλοί απέφευγαν να κολυμπήσουν στις παραλίες της Κέρκυρας, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν ότι το άγνωστο θαλάσσιο ζώο εξακολουθούσε να βρίσκεται στην περιοχή.
Ήταν πράγματι καρχαρίας;Εδώ αρχίζει το κομμάτι της ιστορίας που εξακολουθεί να συζητείται μέχρι σήμερα. Οι περισσότερες αφηγήσεις αποδίδουν το περιστατικό σε μεγάλο καρχαρία, ενώ αρκετά μεταγενέστερα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ειδικά για λευκό καρχαρία.
Ωστόσο, δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαίωση για το είδος του ζώου. Το 1951 δεν υπήρχε η δυνατότητα βιολογικής ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα όλες οι σχετικές αναφορές να βασίζονται στις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων και στα δημοσιεύματα της εποχής.
Αυτό σημαίνει ότι, αν και η εκδοχή της επίθεσης από μεγάλο καρχαρία είναι η επικρατέστερη στην ιστορική βιβλιογραφία και στη δημόσια μνήμη, το ακριβές είδος του ζώου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις καρχαριών στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στις ελληνικές θάλασσες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το περιστατικό του 1951 παραμένει μοναδικό στην έκταση της δημοσιότητας που έλαβε και συνεχίζει να απασχολεί ιστορικούς, δημοσιογράφους και ερευνητές.
Περισσότερα από εβδομήντα χρόνια μετά, το όνομα της Βάντας Πιέρρη εξακολουθεί να συγκινεί.
Όχι μόνο επειδή συνδέθηκε με ένα από τα πιο γνωστά θαλάσσια δυστυχήματα στην Ελλάδα, αλλά γιατί πίσω από την ιστορία βρίσκεται η απώλεια μιας 16χρονης κοπέλας, της οποίας η ζωή κόπηκε απότομα ένα καλοκαιρινό πρωινό του 1951.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις καρχαριών στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στις ελληνικές θάλασσες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το περιστατικό του 1951 παραμένει μοναδικό στην έκταση της δημοσιότητας που έλαβε και συνεχίζει να απασχολεί ιστορικούς, δημοσιογράφους και ερευνητές.
Περισσότερα από εβδομήντα χρόνια μετά, το όνομα της Βάντας Πιέρρη εξακολουθεί να συγκινεί.
Όχι μόνο επειδή συνδέθηκε με ένα από τα πιο γνωστά θαλάσσια δυστυχήματα στην Ελλάδα, αλλά γιατί πίσω από την ιστορία βρίσκεται η απώλεια μιας 16χρονης κοπέλας, της οποίας η ζωή κόπηκε απότομα ένα καλοκαιρινό πρωινό του 1951.
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