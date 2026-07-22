Η τραγική ιστορία της 16χρονης Βάντας Πιέρρη από την Κέρκυρα: Το κορίτσι που χάθηκε στα νερά του Μον Ρεπό το καλοκαίρι του 1951

@protothema.gr ‼️ Στις 17 Αυγούστου 1951, η Κέρκυρα βίωσε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Η 16χρονη Βάντα Πιέρρη, μαθήτρια του Γαλλικού Ινστιτούτου και μέλος γνωστής οικογένειας του νησιού, έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Μον Ρεπό, σε ένα περιστατικό που έμελλε να μείνει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη των κατοίκων. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

«Τι έχεις;»

μνήμες των κατοίκων της Κέρκυρας, αφού -τουλάχιστον εκεί - το συμβάν δεν ξεχάστηκε ποτέ.





Πρωτοσέλιδο της εποχής

Ο νεαρός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει, ενώ η Βάντα Πιέρρη βρήκε τραγικό θάνατο στα νερά του Μον Ρεπό.



Μάλιστα πολλές από τις αναφορές των ημερών και δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής που ακολούθησαν έκαναν λόγο για

, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για το είδος του.



Το περιστατικό διαδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη την Ελλάδα και έγινε αντικείμενο συζήτησης.

H Βάντα Πιέρρη / Από το βιβλίο «Γιατί ήμουν εγώ, γιατί ήταν εκείνος» / εκδ. «Φερενίκη»

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Πρωτοσέλιδο σε όλη τη χώρα

εφημερίδα «Μεσόγειος» σε ρεπορτάζ της λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου του 1951.







, έγραφε χαρακτηριστικά ησε ρεπορτάζ της λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου του 1951.

Ήταν πράγματι καρχαρίας;