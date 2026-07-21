Τα 23 δισ. ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης: Ο χάρτης των νέων επενδύσεων έως το 2030

Οι νέοι πυλώνες του ΕΠΑ 2026-2030

Οι χρηματοδοτήσεις θα καλύψουν έργα κοινωνικής συνοχής, υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνητής νοημοσύνης, πράσινης ανάπτυξης, καινοτομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το νέο ΕΠΑ αποτελεί το εργαλείο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια των δημόσιων επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.Το νέο ΕΠΑ δεν στοχεύει μόνο στην απορρόφηση κονδυλίων, αλλά κυρίως στην παραγωγή μετρήσιμου αναπτυξιακού αποτελέσματος.Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος σημείωσε ότι το πρόγραμμα κινητοποιεί περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 17,1 δισ. ευρώ αφορούν νέους πόρους και 5,8 δισ. ευρώ τη συνέχιση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.Παράλληλα, ανέδειξε τις νέες προτεραιότητες του προγράμματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό, τη στεγαστική πολιτική, την ενεργειακή ανθεκτικότητα, την πολιτική προστασία, τις υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν σε έργα με μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα και όχι απλώς σε υψηλά ποσοστά απορρόφησης.