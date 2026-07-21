Τα 23 δισ. ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης: Ο χάρτης των νέων επενδύσεων έως το 2030
Τα 23 δισ. ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης: Ο χάρτης των νέων επενδύσεων έως το 2030
Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο - Πού κατευθύνονται οι πόροι του σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη - Οι νέοι πυλώνες αναπτυξης που παρουσίασε ο Νίκος Παπαθανάσης
Οι δημόσιες επενδύσεις αποκτούν για πρώτη φορά σταθερό πενταετές πλαίσιο σχεδιασμού και χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους.
Με αυτό το στίγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας έως το 2030.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ΕΠΑ τη φυσική συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αποκτά έναν μόνιμο μηχανισμό σχεδιασμού και χρηματοδότησης δημόσιων επενδύσεων με εθνικούς πόρους.
Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισ. ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει περισσότερους πόρους στις επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την Ευρώπη θα κριθεί πρωτίστως από τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς αυτές δημιουργούν σταθερή ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στον ρόλο των περιφερειών, σημειώνοντας ότι αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και περισσότερους πόρους για την υλοποίηση έργων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι παρεμβάσεις θα εντάσσονται σε ενιαίο εθνικό σχεδιασμό, με καλύτερο συντονισμό μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε κρίσιμους τομείς, όπως οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η περιφερειακή ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η χώρα εγκαταλείπει τη λογική των αποσπασματικών χρηματοδοτήσεων και αποκτά ένα σταθερό πλαίσιο προγραμματισμού έως το 2030.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το νέο πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δισ. ευρώ προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Βασικός στόχος είναι η σταδιακή αύξηση των εθνικών πόρων που διατίθενται για δημόσιες επενδύσεις. Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι εθνικοί πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 αυξάνονται στα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 και προβλέπεται να φθάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ έως το 2030.
Η υλοποίηση του ΕΠΑ θα γίνει μέσω 20 τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων, 13 περιφερειακών προγραμμάτων και 4 ειδικών προγραμμάτων, με στόχο οι πόροι να κατευθύνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη.
Με αυτό το στίγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας έως το 2030.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ΕΠΑ τη φυσική συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αποκτά έναν μόνιμο μηχανισμό σχεδιασμού και χρηματοδότησης δημόσιων επενδύσεων με εθνικούς πόρους.
Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισ. ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει περισσότερους πόρους στις επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την Ευρώπη θα κριθεί πρωτίστως από τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς αυτές δημιουργούν σταθερή ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στον ρόλο των περιφερειών, σημειώνοντας ότι αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και περισσότερους πόρους για την υλοποίηση έργων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι παρεμβάσεις θα εντάσσονται σε ενιαίο εθνικό σχεδιασμό, με καλύτερο συντονισμό μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε κρίσιμους τομείς, όπως οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η περιφερειακή ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η χώρα εγκαταλείπει τη λογική των αποσπασματικών χρηματοδοτήσεων και αποκτά ένα σταθερό πλαίσιο προγραμματισμού έως το 2030.
Πού θα κατευθυνθούν τα 23 δισ. ευρώ του ΕΠΑΥποδομές, αντιπλημμυρικά έργα, ψηφιακές υπηρεσίες, πολιτική προστασία, πράσινες επενδύσεις και δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων περιλαμβάνει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου θα διατεθούν περίπου 23 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το νέο πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δισ. ευρώ προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Βασικός στόχος είναι η σταδιακή αύξηση των εθνικών πόρων που διατίθενται για δημόσιες επενδύσεις. Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι εθνικοί πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 αυξάνονται στα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 και προβλέπεται να φθάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ έως το 2030.
Η υλοποίηση του ΕΠΑ θα γίνει μέσω 20 τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων, 13 περιφερειακών προγραμμάτων και 4 ειδικών προγραμμάτων, με στόχο οι πόροι να κατευθύνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι χρηματοδοτήσεις θα καλύψουν έργα κοινωνικής συνοχής, υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνητής νοημοσύνης, πράσινης ανάπτυξης, καινοτομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το νέο ΕΠΑ αποτελεί το εργαλείο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια των δημόσιων επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Οι νέοι πυλώνες του ΕΠΑ 2026-2030Το νέο ΕΠΑ δεν στοχεύει μόνο στην απορρόφηση κονδυλίων, αλλά κυρίως στην παραγωγή μετρήσιμου αναπτυξιακού αποτελέσματος.
Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος σημείωσε ότι το πρόγραμμα κινητοποιεί περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 17,1 δισ. ευρώ αφορούν νέους πόρους και 5,8 δισ. ευρώ τη συνέχιση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Παράλληλα, ανέδειξε τις νέες προτεραιότητες του προγράμματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό, τη στεγαστική πολιτική, την ενεργειακή ανθεκτικότητα, την πολιτική προστασία, τις υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν σε έργα με μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα και όχι απλώς σε υψηλά ποσοστά απορρόφησης.
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