Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου
Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου
Μία ημέρα μετά το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της από το οποίο ο ίδιος απουσίαζε, βρέθηκε στο Α' Νεοκροταφείο Αθηνών και δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram
Τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη επισκέφτηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και σε ανάρτηση που έκανε για την επίσκεψή του δήλωσε πως η μητέρα του δεν έχει πάψει να του λείπει, όμως την αισθάνεται πάντοτε δίπλα του.
Ο γιος της ηθοποιού βρέθηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών μία ημέρα μετά το μνημόσυνο που πραγματοποίησε η οικογένειά της για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της, από το οποίο ο ίδιος απουσίαζε και δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία από το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, εκφράζοντας τις σκέψεις του στη λεζάντα με την οποία τη συνόδευσε.
Πιο αναλυτικά, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ αγαπώ».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο γιος της ηθοποιού βρέθηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών μία ημέρα μετά το μνημόσυνο που πραγματοποίησε η οικογένειά της για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της, από το οποίο ο ίδιος απουσίαζε και δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία από το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, εκφράζοντας τις σκέψεις του στη λεζάντα με την οποία τη συνόδευσε.
Πιο αναλυτικά, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ αγαπώ».
Δείτε τη φωτογραφία
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