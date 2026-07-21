Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου
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Γιάννης Παπαμιχαήλ Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου

Μία ημέρα μετά το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της από το οποίο ο ίδιος απουσίαζε, βρέθηκε στο Α' Νεοκροταφείο Αθηνών και δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη επισκέφτηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και σε ανάρτηση που έκανε για την επίσκεψή του δήλωσε πως η μητέρα του δεν έχει πάψει να του λείπει, όμως την αισθάνεται πάντοτε δίπλα του.

Ο γιος της ηθοποιού βρέθηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών μία ημέρα μετά το μνημόσυνο που πραγματοποίησε η οικογένειά της για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της, από το οποίο ο ίδιος απουσίαζε και δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία από το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, εκφράζοντας τις σκέψεις του στη λεζάντα με την οποία τη συνόδευσε.

Πιο αναλυτικά, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ αγαπώ».

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Ιωάννα Μαρίνου
55 ΣΧΟΛΙΑ

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