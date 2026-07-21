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Εκτός υπηρεσίας δύο πιλότοι της Swiss στην Ελβετία λίγο πριν την απογείωση, είχαν καταναλώσει άφθονο αλκοόλ
Εκτός υπηρεσίας δύο πιλότοι της Swiss στην Ελβετία λίγο πριν την απογείωση, είχαν καταναλώσει άφθονο αλκοόλ
Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε πως αντικαταστάθηκαν από άλλους πιλότους - Θα επιστρέψουν στην υπηρεσία αφού ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Δύο πιλότοι της Swiss τέθηκαν εκτός υπηρεσίας λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους από τη Γενεύη, τον περασμένο Μάιο, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η ελβετική αεροπορική εταιρεία.
Σύμφωνα με το εξειδικευμένο διαδικτυακό περιοδικό aeroTELEGRAPH, το οποίο αποκάλυψε την υπόθεση και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το επίμαχο βράδυ οι δυο πιλότοι είχαν πιει «πολύ περισσότερο» από ό,τι θα έπρεπε παρότι το επόμενο πρωί θα έπρεπε να κυβερνήσουν Airbus A220. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ήταν «ξεκάθαρα υπό την επήρεια αλκοόλ», αναφέρει το δημοσίευμα.
Από την πλευρά της η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε πως «οι δύο πιλότοι τέθηκαν εκτός υπηρεσίας ενώ ακόμη βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (…) και αντικαταστάθηκαν από άλλους πιλότους». Έκτοτε δεν έχουν ξαναπετάξει και δεν θα επιστρέψουν στην υπηρεσία προτού ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Swiss δεν δημοσιοποίησε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πτήση.
«Τα μέλη των πληρωμάτων μας υπόκεινται σε σαφείς και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υπηρεσία ούτε να την εκτελούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Έχουμε πολύ υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων και τα πληρώματά μας, και δεν ανεχόμαστε την παραμικρή κατάχρηση αλκοόλ», υπογραμμίζει η Swiss.
Σύμφωνα με το εξειδικευμένο διαδικτυακό περιοδικό aeroTELEGRAPH, το οποίο αποκάλυψε την υπόθεση και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το επίμαχο βράδυ οι δυο πιλότοι είχαν πιει «πολύ περισσότερο» από ό,τι θα έπρεπε παρότι το επόμενο πρωί θα έπρεπε να κυβερνήσουν Airbus A220. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ήταν «ξεκάθαρα υπό την επήρεια αλκοόλ», αναφέρει το δημοσίευμα.
Από την πλευρά της η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε πως «οι δύο πιλότοι τέθηκαν εκτός υπηρεσίας ενώ ακόμη βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (…) και αντικαταστάθηκαν από άλλους πιλότους». Έκτοτε δεν έχουν ξαναπετάξει και δεν θα επιστρέψουν στην υπηρεσία προτού ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Swiss δεν δημοσιοποίησε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πτήση.
«Τα μέλη των πληρωμάτων μας υπόκεινται σε σαφείς και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υπηρεσία ούτε να την εκτελούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Έχουμε πολύ υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων και τα πληρώματά μας, και δεν ανεχόμαστε την παραμικρή κατάχρηση αλκοόλ», υπογραμμίζει η Swiss.
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