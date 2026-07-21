Ντόμινο οι καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, έως και πάνω από μία ώρα - Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, δείτε φωτό και βίντεο

Ρεκόρ στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις, ρεκόρ όμως και στις καθυστερήσεις - Ελάχιστες πτήσεις έφτασαν ή αναχώρησαν στην ώρα τους το απόγευμα - Πάνω από 5.000 πτήσεις στο ελληνικό FIR το περασμένο Σάββατο - Ορκίσθηκαν 45 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας







Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα από τις 18.00 έως τις 19.00, από τις 24 πτήσεις που προσγειώθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος μόνο οι επτά ήταν στην ώρα τους, ενώ οι 17 καθυστέρησαν από λίγα λεπτά έως και πάνω από μία ώρα. Αντίστοιχα, την ίδια ώρα όπως φαίνεται στη σελίδα του διεθνούς αερολιμένα, αναχώρησαν 15 πτήσεις, όλες με καθυστέρηση! Στο διάστημα από τις 19.00- 20.00 και οι 21 προγραμματισμένες πτήσεις αναχώρησαν με καθυστέρηση, ενώ στις 23 πτήσεις που προσγειώθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος οι 18 αφίχθησαν με καθυστέρηση σε σχέση με την αναμενόμενη ώρα. Ανάλογη εικόνα διαμορφωνόταν και για τις αφίξεις και αναχωρήσεις στο διάστημα 20.00- 21.00.











Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τις βραδυνές ώρες, αφού οι καθυστερήσεις λειτουργούν ως ντόμινο με αποτέλεσμα τα λίγα λεπτά καθυστέρηση στην αναχώρηση του αεροσκάφους το πρωί το πρωί να «μαζεύονται» και να γίνονται ώρα ή και περισσότερο όσο περνάει η ώρα, στα επόμενα δρομολόγιά του.





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Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις, τι λέει ο Eurocontrol Ηδη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) κατατάσσει τη χώρα μας σε αυτές με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, διαπιστώνοντας μάλιστα αύξηση στις καθυστερήσεις εν πτήσει κατά 63% σε σχέση με πέρυσι. Το Eurocontrol, αναφερόμενο ειδικά στη χώρα μας, επισημαίνει ενδεικτικά ότι για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων με το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία.



Οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ υπάρχει και μία περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, από τις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025», επισημαίνεται σχετικά.

Σε νέα «κανονικότητα» εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας , με ελάχιστες πτήσεις να φτάνουν και να αναχωρούν στην προγραμματισμένη τους ώρα. Την ίδια ώρα χιλιάδες ταξιδιώτες συνωστίζονται στους χώρους αναμονής, ενώ η αναστάτωση στη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου φτάνει και στους εξωτερικούς χώρους του με αυτοκίνητα να κάνουν κύκλους και να επιστρέφουν για να παραλάβουν ταξιδιώτες.Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα από τιςπου προσγειώθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος μόνο οι επτά ήταν στην ώρα τους, ενώ οιαπό λίγα λεπτά έως και πάνω από μία ώρα. Αντίστοιχα, την ίδια ώρα όπως φαίνεται στη σελίδα του διεθνούς αερολιμένα,Στο διάστημα απόκαι οι 21 προγραμματισμένες πτήσεις αναχώρησαν με καθυστέρηση, ενώ στιςπου προσγειώθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος οι 18 αφίχθησαν με καθυστέρηση σε σχέση με την αναμενόμενη ώρα. Ανάλογη εικόνα διαμορφωνόταν και για τις αφίξεις και αναχωρήσεις στο διάστημαΗ κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τις βραδυνές ώρες, αφούμε αποτέλεσμα τα λίγα λεπτά καθυστέρηση στην αναχώρηση του αεροσκάφους το πρωί το πρωί να «μαζεύονται» και να γίνονται ώρα ή και περισσότερο όσο περνάει η ώρα, στα επόμενα δρομολόγιά του.Ηδη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) κατατάσσει τη χώρα μας σε αυτές με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, διαπιστώνοντας μάλιστα αύξηση στις καθυστερήσεις εν πτήσει κατά 63% σε σχέση με πέρυσι. Το Eurocontrol, αναφερόμενο ειδικά στη χώρα μας, επισημαίνει ενδεικτικά ότι για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων με το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία.Οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ υπάρχει και μία περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, από τις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025», επισημαίνεται σχετικά.





Το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου, άλλωστε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, με το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις.



Σύμφωνα με ενημέρωση της ΥΠΑ ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων, που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024. Σημειώνεται ότι το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 (4.916 πτήσεις) είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026, με 4.925 πτήσεις.



Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026. Χθες, πάντως, ορκίσθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 45 νέων ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ), ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της σε έναν νευραλγικό τομέα για την εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.



Οι νέοι ελεγκτές προέρχονται από τη δεξαμενή επιτυχόντων της προκήρυξης 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ και επιλέχθηκαν με τη χρήση του προγράμματος FEAST του EUROCONTROL, μιας σύγχρονης και αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης μέσω του ΑΣΕΠ. Σημειώνεται, ότι η εν λόγω διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και βάσει αυτής διορίστηκαν τον Οκτώβριο του 2025 αρχικά 80 ΕΕΚ.