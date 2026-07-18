Ζότα Σίλβα, Τζολάκης, Ρόκα και ερωτηματικά

Τι ιστορία κι αυτή ε; Τα παλιά χρόνια οι ομάδες μας αντιμετώπιζαν κάτι… μπυραρίες, τους έβαζαν 15 γκολ και στην πατρίδα δίχως εικόνα και πληροφόρηση, πιστεύαμε ότι είναι έτοιμες να κατακτήσουν το πρωταθλητριών. Πάνε αυτά. Πλέον οι αγώνες είναι μόνο για τους προπονητές. Συμπεράσματα, μοιράσματα χρόνων και τα σχετικά.Στην περίπτωση της ομάδας του λιμανιού βέβαια, ήταν φυσιολογικό να γίνει συζήτηση για τα τρία γκολ του Ζότα Σίλβα και το κατά πόσο μπορεί ο συγκεκριμένος να βοηθήσει. Εγώ προσωπικά, βλέποντας τις κινήσεις του και -επαναλαμβάνω- αδιαφορώντας για την ουσία του αγώνα καθότι ματς προπόνησης, στέκομαι σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, που είπε και ο ίδιος.Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις μπροστά. Και αυτό το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα , αν είναι για βασικός, αν μπορεί να γίνει πυλώνας στο σύστημα του προπονητή ή αν είναι ικανός να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις αναμετρήσεων του Champions League ή του πρωταθλήματος, συμπαθάτε με, αλλά οφείλουμε να περιμένουμε. Είναι ικανός να μπει στο μυαλό ως τρίτος επιθετικός αν υποθέσουμε ότι η τριάδα Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, πρέπει να σπάσει; Μπορεί να δώσει λύσεις στο πλάι, εκμεταλλευόμενος την γρηγοράδα του και την έφεση που δείχνει στο σκοράρισμα; Μπορεί να ακολουθήσει αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τον παίκτη που παίζει πίσω από το φορ; Γιατί προσέξτε, στο ματς με την Φορτούνα Σιτάρντ, εκεί ξεκίνησε, παίζοντας πίσω από τον Μασούρα. Στις κανονικές συνθήκες όμως, πρώτον δεν θα είναι ο Μασούρας φορ. Δεύτερον, δεν θα είναι αντίπαλοι οι συμπαθείς Ολλανδοί. Τρίτον, ο Βάσκος τεχνικός πήρε ντάμπλ χάρη στα όργια του Κωστούλα. Μετά επέβαλε τον Τσικίνιο. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα και πάνω απ’ όλα πίεση – θανάτου, από τον παίκτη που είναι πίσω από το φορ. Αν ήθελε απλά έναν ντελικάτο μπαλαδόρο, πολύ απλά θα έβαζε τον Φορτούνη και θα καθάριζε. Αυτά περιμένω να δω από τον Ζότα Σίλβα για να λύσω κάθε απορία μου.Με τον τερματοφύλακα όπως βλέπετε, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν… ιστορίες. Ο Τζολάκης θεωρείται για κάποια ρεπορτάζ, ότι δοκιμάζει ήδη την φανέλα της Χαλ. Αν ο Κωνσταντής κάνει το άλμα από Ελλάδα – Αγγλία, σίγουρα είναι σούπερ για τον ίδιο, παράσημο για τον Ολυμπιακό, όμως θα χρειαστεί και νέος πορτιέρε. Αν θέλετε την δική μου άποψη, εξαιρετική περίπτωση είναι ο Λιβάκοβιτς, ο Κροάτης. Στην Παραγουάη λένε, ότι οι Πειραιώτες ρώτησαν για τον Γκιλ, τον γκολκίπερ της εθνικής τους, που δοξάστηκε στο Μουντιάλ. Για να δούμε τι θα δούμε. Και κυρίως να βγάλουμε άκρη με την ιστορία της πιθανής ή όχι μετακίνησης του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός θα χάσει κι άλλον Έλληνα. Έτσι προκύπτει γέννηση αποριών: Έλληνες θα αναζητηθούν κι άλλοι; Ήδη ο Μανώλης Σάλιακας είναι στο μικροσκόπιο. Τι θα γίνει με το αριστερό μπακ; Ο Ορτέγκα θα φύγει ή θα μείνει. Αν φύγει, δημιουργείται κενό. Θα αποκτηθεί τελικά κι άλλο κεντρικό χαφ ή τα φιλικά μπορεί να δείξουν ότι για την ώρα δεν χρειάζεται παίκτης στην κουλούρα, λόγω και του Ζότα Σίλβα. Ο Ρόκα ανακοινώθηκε, αν όμως ο Αντρέ Λουίς περάσει τον Ατλαντικό, τότε θα αναζητηθεί πλάγιο χαφ ή θα πάει η ομάδα με αυτούς που έχει; Και βέβαια, η επιθετική τριάδα θα είναι η ίδια που ξεκίνησε πέρυσι; Αυτό δεν πήγε καλά, οπότε ας περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει κάτι διαφορετικό…