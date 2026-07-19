Λίγες σκέψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης: Φαντάζεστε να ήμασταν εκτός Ευρώπης;

Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα τεράστιο -το μεγαλύτερο στη σύγχρονη Ιστορία της χώρας- πρόγραμμα χρηματοδότησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το οποίο προέκυψε για να βοηθήσει τις χώρες-μέλη από την οικονομική δοκιμασία του κορωνοϊού που παρέλυσε σχεδόν εντελώς την οικονομία το 2020, αλλά τα αρνητικά αποτελέσματα κράτησαν περίπου για μία ακόμα διετία

Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλο τα δάνεια διάσωσης της Ελλάδας από την κρίση χρέους που έφτασαν περίπου τα 300 δισ. ευρώ με τα τρία μνημόνια και άλλο η χρηματοδότηση και η δανειοδότηση μέσω της Ε.Ε. με το Ταμείο Ανάκαμψης που πήραν αναλογικά όλες οι χώρες-μέλη της Ενωμένης Ευρώπης.



Ωρα λοιπόν για έναν πρώτο απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε προ ημερών η κυβέρνηση (αρμόδιος υφυπουργός Παπαθανάσης), η Ελλάδα έχει ήδη εισπράξει 24,6 δισ., ενώ με το 8ο αίτημα πληρωμής το ποσό αναμένεται να φτάσει τα 30,5 δισ. ευρώ (περίπου το 85% των διαθέσιμων πόρων). Το δανειακό σκέλος είναι περίπου 17,7 δισ. ευρώ και πάντα κατά τους υπολογισμούς κινητοποιεί επενδύσεις περίπου 46 δισ. ευρώ μέσω χαμηλότοκων δανείων, του InvestEU, στεγαστικών προγραμμάτων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συνολικά, όλο το πακέτο θα φτάσει στο τέλος περίπου τα 36 δισ. ευρώ.



Να συμφωνήσουμε ότι συνήθως τα νούμερα δεν λένε και πολλά στον κόσμο, όπως επίσης και ότι ακούμε ισχυρή κριτική από την αντιπολίτευση για το τι έγινε και πού πήγαν τόσα δισ. ευρώ. Πάντα δεχόμενοι ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να κάνει κριτική, αλλά ο καθένας μπορεί να... κρίνει και την κριτική της αντιπολίτευσης.



Ας χρησιμοποιήσουμε, όμως, για παράδειγμα, ένα μείζον θέμα για τους πολίτες αυτής της χώρας που διαχρονικά είναι η δημόσια υγεία και η περίθαλψη. Θα ήταν αδιανόητο για μια κυβέρνηση να έπαιρνε χορηγήσεις δισ. ευρώ και να μην έκανε τίποτα ή λίγα για τα νοσοκομεία, τα επαρχιακά δημόσια ιατρεία, τα οποία η κυβέρνηση παρέλαβε δίχως σεντόνια και σε κατάσταση τραγική εν γένει λόγω της πολυετούς κρίσης και των μνημονιακών περικοπών.



Μερικά ενδεικτικά έργα που τελείωσαν ή υλοποιούνται αυτή την ώρα στην Υγεία είναι η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων, 146 Κέντρων Υγείας, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», 305 σταθμοί τηλεϊατρικής, 106 μονάδες ψυχικής υγείας, ενώ έχουν γίνει πάνω από 26.800 απογευματινά χειρουργεία.



Για το συμμάζεμα του ΕΣΥ αλλά και όλα τα παραπάνω δαπανήθηκαν περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Τα έργα δεν έχουν ακόμα τελειώσει, αλλά προχωράνε και θα ολοκληρωθούν ύστερα από 6-8 μήνες, ενώ σημαντική συμβολή έχουν και οι δωρεές επιφανών οικονομικά οικογενειών που φτάνουν τα εκατοντάδες πλέον εκατομμύρια ευρώ.



Οχι, κατηγορηματικά δεν πιστεύω ότι λύθηκε το πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, αν αυτό είναι το ζητούμενο (που πρέπει να γίνει), αλλά να συμφωνήσουμε ότι... κάτι έγινε, κάτι συμμαζεύτηκε από το χάος, την αταξία και την τεράστια κατασπατάληση δημόσιου χρήματος που λειτουργούσε χωρίς ισολογισμούς. Εγιναν αρκετά βήματα, βελτιώθηκε η κατάσταση σημαντικά και ορατά, περισσότερο πλέον λείπουν οι εργαζόμενοι, γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό παρά οι υποδομές. Αρέσει ή όχι το στυλ του Γεωργιάδη, τα κονδύλια της Υγείας απορροφήθηκαν σχεδόν όλα και είναι από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ενδεχομένως το πιο απτό που μπορεί να δείξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Από εκεί και στο εξής, τα 36 αυτά δισ. ευρώ που δόθηκαν πήγαν σχεδόν παντού και αντιστοιχούν στο 16% του ΑΕΠ της Ελλάδας το 2023.



Τα 18 δισ. ευρώ ήταν καθαρές επιχορηγήσεις, δηλαδή λεφτά που δεν επιστρέφονται και κατευθύνθηκαν σε δημόσια έργα, στις συγκοινωνίες, στην ενέργεια, στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στον πολιτισμό. Και πολλά από αυτά στις τσέπες όλων με τις επιστρεπτέες προκαταβολές της πανδημίας που... μόνο επιστρεπτέες δεν έγιναν, αλλά κράτησαν όρθιες χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.



Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που επέλεξαν και έδωσαν όλο το μερίδιο των επιδοτούμενων δανείων, ήτοι 17 δισ. ευρώ, στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή δανειοδοτήθηκαν εκατοντάδες επιχειρήσεις με περίπου 13 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2 δισ. τα πήραν μικρομεσαίες εταιρείες και τα 300 εκατ. διάφορες startups.



Υπάρχουν και άλλα «άπειρα» στοιχεία και νούμερα - για όσους καταλαβαίνουν ή έστω αρέσκονται στα οικονομικά, αναφέρω δύο ακόμα: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι το οικονομικό πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης ενίσχυσε το ΑΕΠ της χώρας κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, οι δε επενδύσεις προ πανδημίας ήταν 20,3 δισ. ευρώ και το 2026 θα φτάσουν τα 46,3 δισ. ευρώ, με τη σημαντικότατη συμβολή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.



Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, η πανδημία του κορωνοϊού υπήρξε και για την Ελλάδα, όπως και για όλο τον κόσμο, μια μεγάλη δοκιμασία, χάθηκαν ζωές και κινδύνεψαν περιουσίες. Αλλά ταυτοχρόνως η ομπρέλα της Ενωμένης Ευρώπης έσωσε με τις επιδοτήσεις και τις χαμηλότοκες δανειοδοτήσεις τις χώρες-μέλη της. Ας μην ξεχνάμε ότι το 61,31% εξ ημών το 2015 ψήφισε ΟΧΙ στην Ε.Ε. με μπροστάρη τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ευτυχώς, έστω και με τη λογική του Καραγκιόζη, ο Τσίπρας μετέτρεψε το ΟΧΙ σε ΝΑΙ. Και όχι μόνο διεσώθη η χώρα από την οικονομική καταστροφή από την πανδημία, αλλά δημιουργήθηκε και ένα momentum, μια ευκαιρία για ανάπτυξη και συνεπώς και απασχόληση στην Ελλάδα.



Αν δεν αξιοποιήθηκαν εντελώς σωστά ή αν έφαγαν και οι επιτήδειοι με ευθύνη (ή χωρίς) της κυβέρνησης κάποια εκ των κονδυλίων, αυτό αν απαντηθεί ποτέ θα το βρουν τα δικαστήρια ή θα το γράψει -ως συνήθως- η Ιστορία.



Αλλά για να μη μεμψιμοιρούμε, ανάπτυξη δημιουργήθηκε και η συντριπτική πλειοψηφία των 36 δισ. ευρώ -έστω και με ζητήματα- έπεσε στην αγορά και στην κατανάλωση, άρα και στον κόσμο.

19.07.2026, 11:10