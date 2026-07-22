Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
ΕΛΛΑΔΑ
Ποινικολόγος Δικηγόρος Αθήνα

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Δεν διαπιστώθηκαν τραύματα από μαχαίρι ή όπλο, αλλά ο ποινικολόγος είχε δεχτεί γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι - Το χρονικό της τραγικής ανακάλυψης

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
UPD: 306 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7).

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου, ενώ εκτιμάται ότι ο Γεωργίου ήταν νεκρός περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Αντίθετα, οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, από όπου προκλήθηκε και η αιμορραγία. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στον χώρο.

Στο γραφείο του δεν υπήρχαν κάμερες, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης

Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.


Κλείσιμο
Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να δει τον αδελφό του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι και ο ίδιος τον αναζητούσε από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής.


Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
UPD: 306 ΣΧΟΛΙΑ

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