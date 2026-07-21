Traffic Commander: Drones, περιπολικά και τεχνητή νοημοσύνη - Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,χαρακτήρισε το Traffic Commander ακόμη μία σημαντική συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μία επιχειρησιακή προσπάθεια, η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα» και εντάσσεται στη φιλοσοφία της κοινωνικής αστυνόμευσης.Όπως ανέφερε, η κοινωνική αστυνόμευση αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα της ΕΛΑΣ, με στόχο την καθημερινή παρουσία της στα προβλήματα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία των θυμάτων και την οδική ασφάλεια.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αποτελέσματα των εντατικών, σημειώνοντας ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.572.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, έναντι περίπου 750.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Από αυτούς, 13.613 οδηγοί βρέθηκαν να υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, ποσοστό 0,86%, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν βρεθεί 16.000 οδηγοί, δηλαδή ποσοστό 2,11%.«Είναι μία κατάκτηση, είναι μία νίκη. Και είναι νίκη της κοινωνίας μας, των πολιτών. Είναι η νίκη της ασφάλειας των πολιτών. Για αυτό έχουμε λιγότερα ατυχήματα, λιγότερες διακομιδές στα νοσοκομεία και είμαστε ασφαλέστεροι», υπογράμμισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του κοινωνικού αποτυπώματος της αστυνόμευσης.Αναφερόμενος στο νέο σύστημα, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι το Traffic Commander συνδυάζει την αστυνόμευση με περιπολικά, δίκυκλα και εναέρια μέσα, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει πλέον σύγχρονα drones, τα οποία αποκτήθηκαν με τη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την Ένωση για τη συμβολή της στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΕΛΑΣ. Όπως είπε, ο συνδυασμός της επίγειας αστυνόμευσης με τα εναέρια μέσα και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης της κυκλοφορίας.«Το νέο στοιχείο είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος της ζωής μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το σύστημα λειτουργεί κυρίως προληπτικά, με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών.Παράλληλα τόνισε ότιαποτελεί σήμερα, μετά την ακρίβεια, το σημαντικότερο πρόβλημα του λεκανοπεδίου και απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε με τις υφιστάμενες υποδομές να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση της κυκλοφορίας.Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από τον Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει η καθημερινότητα στην Αττική, θα καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίαςπεριορίζοντας σημαντικά την ταλαιπωρία των οδηγών.Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Traffic Commander θα παράγει μηνιαίες αναφορές αξιολόγησης (reports), μέσω των οποίων θα αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. «Όπου υπάρχει βελτίωση να επιμένουμε περαιτέρω και όπου δεν υπάρχει βελτίωση να διορθώνουμε, ούτως ώστε να γινόμαστε καλύτεροι», τόνισε.Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ακόμη ότι το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα από, οι οποίες θα εμπλουτίζονται και θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο στο μέλλον, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα.Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Αττικής, όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στη δημιουργία του συστήματος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς εξωτερική ανάπτυξη.Τέλος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υπογράμμισε ότι η έναρξη λειτουργίας του Traffic Commander σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο υλοποιήθηκε «in house» από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς επιπλέον κόστος, παρέχοντας εικόνα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και τη δυνατότητα προληπτικής διαχείρισης των κυκλοφοριακών ζητημάτων, ενώ, μέσω της αποθήκευσης και αξιοποίησης των σχετικών δεδομένων, υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Τέλος, ευχαρίστησε τα στελέχη που συνέβαλαν στην υλοποίηση του συστήματος.