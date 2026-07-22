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Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Γιώργου Γιώτσα «Το κουτί»
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Γιώργου Γιώτσα «Το κουτί»
Τα όνειρα, η φιλία, η αγάπη από τη μία, ο φόβος και ο θυμός από την άλλη, είναι τα συναισθήματα που συγκρούονται διαρκώς στην ψυχή μιας έφηβης. Μιας γυναίκας που αναγκάζεται να μεγαλώσει απότομα, παραμερίζοντας το παιδί μέσα της
Ο Γιώργος Γιώτσας αποτελεί μία εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση μεταξύ των σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, καθώς το κυρίως πεδίο του είναι η λογοτεχνία του φανταστικού, ένα δύσκολο και απαιτητικό είδος. Ωστόσο, οι πολλές και σημαντικές βραβεύσεις του, στην Ελλάδα αλλά και τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν ότι ο Γιώτσας είναι ένας σπουδαίος δημιουργός και αφηγητής ιστοριών. Το «Κουτί» δεν είναι ένα μυθιστόρημα καθαρής φαντασίας, αντιθέτως περιεργάζεται ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα -τον παιδικό εκφοβισμό, κοινώς bullying.
Η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου είναι η Ζένια, μια μαθήτρια Β' λυκείου, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σε κάθε τομέα της ζωής της. Στο σχολείο έρχεται αντιμέτωπη με το ρατσισμό και το μπούλινγκ, το ίδιο και στη γειτονιά της. Η οικογένειά της είναι και αυτή προβληματική, κάτι που ωθεί τη Ζένια να στρέψει όλο το ενδιαφέρον και τη φροντίδα της στον μικρό της αδερφό. Η μόνη της διέξοδος είναι η μουσική, μέσω της οποίας βρίσκει νόημα, ταξιδεύοντας νοερά μακριά από τα προβλήματά της. Προβλήματα, όμως, που την περικυκλώνουν και τη στοιχειώνουν, από τη στιγμή που ο μικρός της αδελφός αρρωσταίνει και, ταυτόχρονα, ένας από τους καθηγητές στο σχολείο εισβάλει στη ζωή της, ανατρέποντας τα πάντα. Και τότε ξεκινά ένας σκληρός αγώνας, συχνά με κωμικοτραγικά επεισόδια, προκειμένου η Ζένια να βρει τη δύναμη να αποδράσει από οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία της. Μια συγκινητική και ταυτόχρονα απολαυστική προσέγγιση στο πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση -ακόμη και την πρόωρη.
Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Το κουτί» του Γιώργου Γιώτσα είναι στο ΘΕΜΑ.
Η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου είναι η Ζένια, μια μαθήτρια Β' λυκείου, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σε κάθε τομέα της ζωής της. Στο σχολείο έρχεται αντιμέτωπη με το ρατσισμό και το μπούλινγκ, το ίδιο και στη γειτονιά της. Η οικογένειά της είναι και αυτή προβληματική, κάτι που ωθεί τη Ζένια να στρέψει όλο το ενδιαφέρον και τη φροντίδα της στον μικρό της αδερφό. Η μόνη της διέξοδος είναι η μουσική, μέσω της οποίας βρίσκει νόημα, ταξιδεύοντας νοερά μακριά από τα προβλήματά της. Προβλήματα, όμως, που την περικυκλώνουν και τη στοιχειώνουν, από τη στιγμή που ο μικρός της αδελφός αρρωσταίνει και, ταυτόχρονα, ένας από τους καθηγητές στο σχολείο εισβάλει στη ζωή της, ανατρέποντας τα πάντα. Και τότε ξεκινά ένας σκληρός αγώνας, συχνά με κωμικοτραγικά επεισόδια, προκειμένου η Ζένια να βρει τη δύναμη να αποδράσει από οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία της. Μια συγκινητική και ταυτόχρονα απολαυστική προσέγγιση στο πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση -ακόμη και την πρόωρη.
Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Το κουτί» του Γιώργου Γιώτσα είναι στο ΘΕΜΑ.
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