Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Γιώργου Γιώτσα «Το κουτί»

Ο Γιώργος Γιώτσας αποτελεί μία εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση μεταξύ των σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, καθώς το κυρίως πεδίο του είναι η λογοτεχνία του φανταστικού, ένα δύσκολο και απαιτητικό είδος. Ωστόσο, οι πολλές και σημαντικές βραβεύσεις του, στην Ελλάδα αλλά και τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν ότι ο Γιώτσας είναι ένας σπουδαίος δημιουργός και αφηγητής ιστοριών. Το «Κουτί» δεν είναι ένα μυθιστόρημα καθαρής φαντασίας, αντιθέτως περιεργάζεται ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα -τον παιδικό εκφοβισμό, κοινώς bullying.Η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου είναι η Ζένια, μια μαθήτρια Β' λυκείου, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σε κάθε τομέα της ζωής της. Στο σχολείο έρχεται αντιμέτωπη με το ρατσισμό και το μπούλινγκ, το ίδιο και στη γειτονιά της. Η οικογένειά της είναι και αυτή προβληματική, κάτι που ωθεί τη Ζένια να στρέψει όλο το ενδιαφέρον και τη φροντίδα της στον μικρό της αδερφό. Η μόνη της διέξοδος είναι η μουσική, μέσω της οποίας βρίσκει νόημα, ταξιδεύοντας νοερά μακριά από τα προβλήματά της. Προβλήματα, όμως, που την περικυκλώνουν και τη στοιχειώνουν, από τη στιγμή που ο μικρός της αδελφός αρρωσταίνει και, ταυτόχρονα, ένας από τους καθηγητές στο σχολείο εισβάλει στη ζωή της, ανατρέποντας τα πάντα. Και τότε ξεκινά ένας σκληρός αγώνας, συχνά με κωμικοτραγικά επεισόδια, προκειμένου η Ζένια να βρει τη δύναμη να αποδράσει από οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία της. Μια συγκινητική και ταυτόχρονα απολαυστική προσέγγιση στο πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση -ακόμη και την πρόωρη.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Το κουτί» του Γιώργου Γιώτσα είναι στο ΘΕΜΑ.