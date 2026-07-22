Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Γιώργου Γιώτσα «Το κουτί»
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Γιώργου Γιώτσα «Το κουτί»

Τα όνειρα, η φιλία, η αγάπη από τη μία, ο φόβος και ο θυμός από την άλλη, είναι τα συναισθήματα που συγκρούονται διαρκώς στην ψυχή μιας έφηβης. Μιας γυναίκας που αναγκάζεται να μεγαλώσει απότομα, παραμερίζοντας το παιδί μέσα της

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Γιώργου Γιώτσα «Το κουτί»
Ο Γιώργος Γιώτσας αποτελεί μία εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση μεταξύ των σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, καθώς το κυρίως πεδίο του είναι η λογοτεχνία του φανταστικού, ένα δύσκολο και απαιτητικό είδος. Ωστόσο, οι πολλές και σημαντικές βραβεύσεις του, στην Ελλάδα αλλά και τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν ότι ο Γιώτσας είναι ένας σπουδαίος δημιουργός και αφηγητής ιστοριών. Το «Κουτί» δεν είναι ένα μυθιστόρημα καθαρής φαντασίας, αντιθέτως περιεργάζεται ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα -τον παιδικό εκφοβισμό, κοινώς bullying.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Γιώργου Γιώτσα «Το κουτί»

Η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου είναι η Ζένια, μια μαθήτρια Β' λυκείου, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σε κάθε τομέα της ζωής της. Στο σχολείο έρχεται αντιμέτωπη με το ρατσισμό και το μπούλινγκ, το ίδιο και στη γειτονιά της. Η οικογένειά της είναι και αυτή προβληματική, κάτι που ωθεί τη Ζένια να στρέψει όλο το ενδιαφέρον και τη φροντίδα της στον μικρό της αδερφό. Η μόνη της διέξοδος είναι η μουσική, μέσω της οποίας βρίσκει νόημα, ταξιδεύοντας νοερά μακριά από τα προβλήματά της. Προβλήματα, όμως, που την περικυκλώνουν και τη στοιχειώνουν, από τη στιγμή που ο μικρός της αδελφός αρρωσταίνει και, ταυτόχρονα, ένας από τους καθηγητές στο σχολείο εισβάλει στη ζωή της, ανατρέποντας τα πάντα. Και τότε ξεκινά ένας σκληρός αγώνας, συχνά με κωμικοτραγικά επεισόδια, προκειμένου η Ζένια να βρει τη δύναμη να αποδράσει από οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία της. Μια συγκινητική και ταυτόχρονα απολαυστική προσέγγιση στο πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση -ακόμη και την πρόωρη.

Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Το κουτί» του Γιώργου Γιώτσα είναι στο ΘΕΜΑ.

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