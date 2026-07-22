Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα: Θερμοκρασίες 40+ αλλά και μπουρίνια από το απόγευμα, δείτε σε ποιες περιοχές

Ο υδράργυρος στη Θεσσαλία θα φτάσεις του 43 σήμερα - Τους 41 στο λεκανοπέδιο της Αττικής





Σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ:



1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.



2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών



Αναλυτικότερα: 1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:



α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.



2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.



Τσατραφύλλιας: Άνεμοι τύπου Foehn εκτινάσσουν θερμοκρασία και κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια , η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα , τους 42 βαθμούς στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο , ενώ στην Αττική , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.



Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές, δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις και στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.





Καμπανάκι για τους ανέμους τύπου Foehn Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι άνεμοι τύπου Foehn, οι οποίοι είναι θερμοί και ξηροί καταβατικοί άνεμοι. Δημιουργούνται όταν κυρίως δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύματα από το Ιόνιο αναγκάζονται να ανέβουν στις πλαγιές της Πίνδου.



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Ο συνδυασμός θερμού, ξηρού και κατά τόπους ισχυρού ανέμου ξηραίνει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει σημαντικά τόσο τον κίνδυνο εκδήλωσης όσο και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού.



Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καύσωνα που επηρεάζει σήμερα (22/7) με ιδιαίτερη ένταση αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.Σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ:. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων 1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι άνεμοι τύπου Foehn, οι οποίοι είναι θερμοί και ξηροί καταβατικοί άνεμοι. Δημιουργούνται όταν κυρίως δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύματα από το Ιόνιο αναγκάζονται να ανέβουν στις πλαγιές της Πίνδου.Κατά την άνοδό του, ο αέρας ψύχεται και αποβάλλει μέρος της υγρασίας του. Όταν, όμως, περάσει στην ανατολική, υπήνεμη πλευρά της οροσειράς και αρχίσει να κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται γρήγορα και γίνεται ακόμη ξηρότερος. Έτσι, στις περιοχές ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πίνδου μπορεί να σημειωθεί απότομη άνοδος της θερμοκρασίας και σημαντική πτώση της σχετικής υγρασίας.Ο συνδυασμός θερμού, ξηρού και κατά τόπους ισχυρού ανέμου ξηραίνει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει σημαντικά τόσο τον κίνδυνο εκδήλωσης όσο και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού.

Επιπλέον, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να είναι έντονα.



Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 40 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά ασθενείς και σταδιακά θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.



Υποχωρεί από αύριο ο καύσωνας Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποκλιμάκωση, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.



Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.



Το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.