Αλέξης Σταμάτης: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι εξαρτήσεις και η οικογένεια που ήρθε αργά και φώτισε τη ζωή του

Οι εξαρτήσεις

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«Στο αλκοόλ με οδήγησε η κατάσταση μετά το Πολυτεχνείο, η απόλυτη ελευθερία. Άρχισα να μην μπορώ να ξυπνάω χωρίς αυτό, η κλασική κάθοδος του αλκοολικού στον Άδη. Δεν έχω μέτρο σαν άνθρωπος. Έπινα 2-3 μπουκάλια τη μέρα, πήρα την απόφαση να το σταματήσω στις 10 Απριλίου του 1996. Όλα αυτά ήταν μία εσωτερική υπερβολή, ένα είδος εσωτερικού ψώνιου τύπου “να δούμε πού θα πάει»

«Οι άνθρωποι που δεν το έχουν περάσει δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει η εξάρτηση από τις ουσίες. Και τι σημαίνει το κόψιμο. Είναι το πιο σκοτεινό σημείο που μπορείς να φτάσεις. Η νύχτα της ψυχής. Η κυριαρχία του σκότους. Ο οργανισμός ζητά να τραφεί το θηρίο που έχεις μέσα σου και εσύ του αρνείσαι. Σου επιτίθεται λοιπόν με τρομερή αγριότητα κι εσύ πρέπει να σταθείς στα πόδια σου για αρκετό καιρό για να τα καταφέρεις. Νομίζω ότι εντέλει είμαι μάλλον εξαρτητικό άτομο. Ευτυχώς πλέον οι εξαρτήσεις μου δε μου κάνουν κακό»

Η τελευταία του φωτογραφία, προχθές, στα τελευταία του γενέθλιά

Η εξαιρετικά δημιουργική αυτή διαδρομή, ωστόσο, είχε και σκοτεινούς σταθμούς, πάθη που έγιναν εξαρτήσεις και σκίαζαν για χρόνια τη ζωή και την ψυχή του.Ο ίδιος είχε μιλήσει σε συνεντεύξεις του για τον εθισμτου στο αλκοόλ:είχε εξομολογηθεί συμπληρώνοντας:Παρά τα σκοτάδια του ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε πάντα ένας αισιόδοξος άνθρωπος που έψαχνε να βρει φως ακόμη και μέσα στο πιο σκοτεινό και μακρύ τούνελ. Όπως αυτό της σπάνιας ασθένειας στο αίμα που τον χτύπησε και του στέρησε την ευκαιρία να δει τον γιο του να μεγαλώνει. Τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας του την αντιμετώπισε με θάρρος, αξιοπρέπεια και χωρίς να διακόψει τη σταθερή και ουσιαστική επικοινωνία του με τον έξω κόσμο μέσω των sοcial media.Το τελευταίο του άρθρο δημοσιεύθηκε μόλις προχθές, στις 19 Ιουλίου, την ημέρα των 67ων γενεθλίων του που ανάρτησε στην προσωπική σου σελίδα στο Facebook μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο. Δυστυχώς, μέσα σε λίγες ώρες, το «Χρόνια Πολλά» έγινε «Καλό Ταξίδι»…