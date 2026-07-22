Οι 16χρονες κόρες του Σταύρου Γεωργίου είχαν χάσει τον Δεκέμβριο και τη γιαγιά τους που τις είχε μεγαλώσει
Οι 16χρονες κόρες του Σταύρου Γεωργίου είχαν χάσει τον Δεκέμβριο και τη γιαγιά τους που τις είχε μεγαλώσει
Τα δίδυμα κορίτσια βιώνουν δεύτερη τραγική απώλεια μέσα σε λίγους μήνες
Δύο 16χρονα κορίτσια βρέθηκαν μέσα σε λίγους μήνες να βιώνουν διαδοχικές τραγωδίες που δύσκολα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, τις οποίες μεγάλωνε μόνος του με τη στήριξη της μητέρας του, έχασαν τον περασμένο Δεκέμβριο τη γιαγιά τους, που αποτελούσε βασικό στήριγμα της οικογένειας.
Το βράδυ της Τρίτης (21/7) η μοίρα τους επιφύλασσε ακόμη ένα σκληρό χτύπημα. Ήταν οι ίδιες που αναζητώντας με αγωνία τον πατέρα τους, τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του, ερχόμενες αντιμέτωπες με μια εικόνα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει.
Η αγωνία τους ξεκίνησε όταν ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις συνεχείς τηλεφωνικές τους κλήσεις. Όσο περνούσε η ώρα, η ανησυχία μετατρεπόταν σε φόβο.
Οι δύο αδελφές αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του, ελπίζοντας πως κάτι είχε συμβεί που εξηγούσε τη σιωπή του.
Έφτασαν στο κτίριο και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι, όμως κανείς δεν άνοιγε. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Λίγα λεπτά αργότερα αποκαλύφθηκε η τραγική αλήθεια, με τις δύο ανήλικες να έρχονται αντιμέτωπες με το αποτρόπαιο θέαμα.
Για τις δίδυμες αδελφές, ο πόνος είναι αβάσταχτος καθώς έχουν ήδη βιώσει την απώλεια της γιαγιάς τους και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χάνουν και τον πατέρα τους, μένοντας αντιμέτωπες με μια νέα, σκληρή πραγματικότητα.
Στο σημείο χτες το βράδυ έφτασε και ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου, εμφανώς συγκλονισμένος.
Ανησυχούσε και ο ίδιος για τον αδελφό του από το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, ενώ ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να τον δει.
Όπως έχει γίνει γνωστό ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στον χώρο.
Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
Το βράδυ της Τρίτης (21/7) η μοίρα τους επιφύλασσε ακόμη ένα σκληρό χτύπημα. Ήταν οι ίδιες που αναζητώντας με αγωνία τον πατέρα τους, τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του, ερχόμενες αντιμέτωπες με μια εικόνα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει.
Η αγωνία τους ξεκίνησε όταν ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις συνεχείς τηλεφωνικές τους κλήσεις. Όσο περνούσε η ώρα, η ανησυχία μετατρεπόταν σε φόβο.
Οι δύο αδελφές αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του, ελπίζοντας πως κάτι είχε συμβεί που εξηγούσε τη σιωπή του.
Έφτασαν στο κτίριο και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι, όμως κανείς δεν άνοιγε. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Λίγα λεπτά αργότερα αποκαλύφθηκε η τραγική αλήθεια, με τις δύο ανήλικες να έρχονται αντιμέτωπες με το αποτρόπαιο θέαμα.
Για τις δίδυμες αδελφές, ο πόνος είναι αβάσταχτος καθώς έχουν ήδη βιώσει την απώλεια της γιαγιάς τους και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χάνουν και τον πατέρα τους, μένοντας αντιμέτωπες με μια νέα, σκληρή πραγματικότητα.
Στο σημείο χτες το βράδυ έφτασε και ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου, εμφανώς συγκλονισμένος.
Ανησυχούσε και ο ίδιος για τον αδελφό του από το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, ενώ ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να τον δει.
Όπως έχει γίνει γνωστό ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.
Φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλιΣύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου. Αντίθετα, οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, από όπου προκλήθηκε και η αιμορραγία.
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στον χώρο.
Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
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