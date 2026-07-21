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Βίντεο: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δάκρυσε μιλώντας για τον πατέρα του στη Δραπετσώνα, «ήταν μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών παγκοσμίως»
Βίντεο: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δάκρυσε μιλώντας για τον πατέρα του στη Δραπετσώνα, «ήταν μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών παγκοσμίως»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού βρέθηκε χθες στο θερινό σινεμά σινέ-Μελίνα για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Απόδραση από τα Βούρλα» και μίλησε για την απόδραση του πατέρα του από τις φυλακές
Στο θερινό σινεμά σινέ-Μελίνα της Δραπετσώνας για την προβολή του ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου «Απόδραση από τα Βούρλα» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/7) ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν ο πατέρας του, όταν φυλακίστηκε.
Στην αρχή της ομιλίας του ο Μπαρτζώκας ανέφερε: «η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο, στο οποίο δεν έχω συνηθίσει να είμαι. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα». Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης ευχαρίστησε τον Στέλιο Κούλογλου για την καταγραφή της ιστορικής απόδρασης, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών παγκοσμίως. Όπως υπογράμμισε «ήθελα να έρθω για να αποτίσω ένα φόρο τιμής τόσο στον πατέρα μου, που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, όσο και στους συντρόφους του, όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις».
Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στην ιστορία της απόδρασης, εξηγώντας πως αποτελούσαν κομμάτι της ζωής του από μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα με αυτούς και συγκινούμαι που το λέω, μάλιστα, ήθελα να έρθω εδώ για να τους δω να μιλάνε». Ο ίδιος έμαθε την ιστορία της απόδρασης των 27 στελεχών του ΚΚΕ το 1955 από τη φυλακή των Βούρλων, στη Δραπετσώνα, όχι μόνο μέσα από το ντοκιμαντέρ αλλά και από τις αφηγήσεις του πατέρα του. «Έχω ζήσει αυτή την ιστορία και από διηγήσεις και από τα λόγια του πατέρα μου. Φυσικά είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια τι ακριβώς είναι αυτή η φάση που είδαμε».
Μετά το τέλος της ομιλίας του εισέπραξε θερμό χειροκρότημα από όλους όσους παρευρέθηκαν στο σινεμά. Στο θερινό σινεμά βρέθηκαν και ο δήμαρχος της Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Χρήστος Βρεττάκος, η Μάγδα Φύσσα και η Ελένη Παπαδοπούλου.
Στην αρχή της ομιλίας του ο Μπαρτζώκας ανέφερε: «η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο, στο οποίο δεν έχω συνηθίσει να είμαι. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα». Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης ευχαρίστησε τον Στέλιο Κούλογλου για την καταγραφή της ιστορικής απόδρασης, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών παγκοσμίως. Όπως υπογράμμισε «ήθελα να έρθω για να αποτίσω ένα φόρο τιμής τόσο στον πατέρα μου, που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, όσο και στους συντρόφους του, όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις».
Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στην ιστορία της απόδρασης, εξηγώντας πως αποτελούσαν κομμάτι της ζωής του από μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα με αυτούς και συγκινούμαι που το λέω, μάλιστα, ήθελα να έρθω εδώ για να τους δω να μιλάνε». Ο ίδιος έμαθε την ιστορία της απόδρασης των 27 στελεχών του ΚΚΕ το 1955 από τη φυλακή των Βούρλων, στη Δραπετσώνα, όχι μόνο μέσα από το ντοκιμαντέρ αλλά και από τις αφηγήσεις του πατέρα του. «Έχω ζήσει αυτή την ιστορία και από διηγήσεις και από τα λόγια του πατέρα μου. Φυσικά είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια τι ακριβώς είναι αυτή η φάση που είδαμε».
Οι περισσότεροι από αυτούς ή και όλοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατοΣτη συνέχεια τόνισε την σχέση που είχαν οι 27 κρατούμενοι μεταξύ τους, οι οποίοι για μήνες σχεδίαζαν την απόδρασή τους μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. «Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους, όταν όλοι εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μια αθλητική νίκη, μια εκδρομή, μια εμπειρία που ζούμε όλοι μαζί, σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί τέσσερις μήνες Τι άγχος είχαν, τι στρες… Τι διακυβευόταν από αυτή την απόδραση. Καταρχήν διακυβεβόταν το πιο σημαντικό για αυτούς η απόρριψη από το ίδιο τους το κόμμα, γιατί το κόμμα δεν συμφωνούσε με την απόδραση. Οι περισσότεροι από αυτούς ή και όλοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, αν δεν είχαν αποδράσει πιθανώς θα είχαν εκτελεστεί, κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν, οι περισσότεροι όταν απέδρασαν... μετά από λίγες ημέρες ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι, τον κατέδωσαν και συνελήφθη ξανά. Ήταν το πιο σημαντικό για αυτούς αν δεν είχαν αποδράσει, θα είχαν εκτελεστεί».
Ο πατέρας του απέδρασε και συνελήφθη δύο ημέρες αργότεραΌπως σημείωσε ο πατέρας του συνελήφθη ξανά μόλις δύο ημέρες μετά την απόδραση από τις φυλακές. «Όταν απέδρασαν ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι, τον κατέδωσαν και τον συνέλαβαν ξανά. Σκεφτείτε ότι μετά από τέσσερις μήνες και όλη αυτή τη διαδικασία και την ελευθερία, σε δύο μέρες ξαναμπήκε φυλακή. Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι ήταν πιο τυχεροί έφυγαν στο εξωτερικό, κάποιοι έζησαν. Με κάποιο τρόπο αποτύπωσαν μέσω του Στέλιου όλη αυτή την ιστορία, την μετέφεραν για να την ξέρουν και οι νεότεροι. Θα ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ξαναθυμηθώ αυτά τα πράγματα και να ξαναζήσω αυτή την εμπειρία».
Μετά το τέλος της ομιλίας του εισέπραξε θερμό χειροκρότημα από όλους όσους παρευρέθηκαν στο σινεμά. Στο θερινό σινεμά βρέθηκαν και ο δήμαρχος της Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Χρήστος Βρεττάκος, η Μάγδα Φύσσα και η Ελένη Παπαδοπούλου.
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