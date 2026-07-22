Desserta Hellas: Ανοιγμα στο Καζακστάν με εγκατάσταση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην χώρα

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Desserta Hellas θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας