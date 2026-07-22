Desserta Hellas: Ανοιγμα στο Καζακστάν με εγκατάσταση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην χώρα
Desserta Hellas: Ανοιγμα στο Καζακστάν με εγκατάσταση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην χώρα
Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Desserta Hellas θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας
Το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Καζακστάν για την ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την Ελλάδα, με έμφαση στον αγροτοβιομηχανικό τομέα, ανέδειξαν οι επαφές που είχαν στην χώρα οι επικεφαλής της Desserta Hellas, Αθανάσιος Πλατανιάς, και της Berglandmilch eGen, Γιόζεφ Μπράουνσχοφερ.
Στο επίκεντρο των επαφών με τον υπουργό Γεωργίας του Καζακστάν, Αϊντάρμπεκ Σαπάροφ, παρουσία και του πρέσβη του Καζακστάν στην Ελλάδα, Τιμούρ Σουλτανγκοζίν, ήταν οι προοπτικές υλοποίησης ενός επενδυτικού έργου για την τοπική παραγωγή τυριού και γαλακτοκομικών προϊόντων στο Καζακστάν.
Ο επικεφαλής της Desserta Hellas Αθ.Πλατανιάς επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της εταιρείας για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής στη χώρα και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας με εταίρους από το Καζακστάν.
Ο Καζακστανός υπουργός, Αϊντάρμπεκ Σαπάροφ, τόνισε ότι το Καζακστάν αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα στον αγροτοβιομηχανικό τομέα και ενδιαφέρεται για την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών, καθώς και για την υλοποίηση κοινών επενδυτικών έργων.
«Βλέπουμε θετική ανάπτυξη στο γεωργικό εμπόριο μεταξύ των χωρών μας, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επέκταση της συνεργασίας», δήλωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι, στο τέλος του 2025, ο κύκλος εργασιών του αγροτικού εμπορίου μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Τα μέρη συζήτησαν τις δυνατότητες της γαλακτοκομικής βιομηχανίας του Καζακστάν, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επενδυτών, καθώς και τη δυνατότητα τοπικής προσαρμογής της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Συνοψίζοντας τη συνάντηση, ο υπουργός επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια για την υλοποίηση του έργου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε εταιρείες που υλοποιούν έργα στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Τα ισχύοντα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση του κόστους αγοράς πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής μεταποίησης, αποζημίωση έως και 25% του επενδυτικού κόστους, επιδοτούμενα επιτόκια δανείων και προνομιακή χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο 5% ετησίως.
Σύμφωναμε την Αστάνα, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Desserta Hellas θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων.
Στο επίκεντρο των επαφών με τον υπουργό Γεωργίας του Καζακστάν, Αϊντάρμπεκ Σαπάροφ, παρουσία και του πρέσβη του Καζακστάν στην Ελλάδα, Τιμούρ Σουλτανγκοζίν, ήταν οι προοπτικές υλοποίησης ενός επενδυτικού έργου για την τοπική παραγωγή τυριού και γαλακτοκομικών προϊόντων στο Καζακστάν.
Ο επικεφαλής της Desserta Hellas Αθ.Πλατανιάς επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της εταιρείας για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής στη χώρα και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας με εταίρους από το Καζακστάν.
Ο Καζακστανός υπουργός, Αϊντάρμπεκ Σαπάροφ, τόνισε ότι το Καζακστάν αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα στον αγροτοβιομηχανικό τομέα και ενδιαφέρεται για την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών, καθώς και για την υλοποίηση κοινών επενδυτικών έργων.
«Βλέπουμε θετική ανάπτυξη στο γεωργικό εμπόριο μεταξύ των χωρών μας, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επέκταση της συνεργασίας», δήλωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι, στο τέλος του 2025, ο κύκλος εργασιών του αγροτικού εμπορίου μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Τα μέρη συζήτησαν τις δυνατότητες της γαλακτοκομικής βιομηχανίας του Καζακστάν, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επενδυτών, καθώς και τη δυνατότητα τοπικής προσαρμογής της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Συνοψίζοντας τη συνάντηση, ο υπουργός επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια για την υλοποίηση του έργου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε εταιρείες που υλοποιούν έργα στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Τα ισχύοντα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση του κόστους αγοράς πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής μεταποίησης, αποζημίωση έως και 25% του επενδυτικού κόστους, επιδοτούμενα επιτόκια δανείων και προνομιακή χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο 5% ετησίως.
Σύμφωναμε την Αστάνα, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Desserta Hellas θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων.
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