Φλωρίδης για Σαμαρά: Δεν υπάρχει κόμμα στην ελληνική ιστορία με μόνο στόχο να κάνει ζημιά σε πολιτικό αντίπαλο
Φλωρίδης για Σαμαρά: Δεν υπάρχει κόμμα στην ελληνική ιστορία με μόνο στόχο να κάνει ζημιά σε πολιτικό αντίπαλο
Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα τοποθετείται πολιτικά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας
Τη θέση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, σχολιάζοντας παράλληλα τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας, το ενδεχόμενο να μη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωθυπουργία, αλλά και τις συζητήσεις γύρω από πιθανή δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βλάχου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ακόμη και με ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τα σχετικά σενάρια που θέλουν μια τέτοια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Ο κόσμος ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Κατά την εκτίμησή μου, είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι στόχος απολύτως επιδιώξιμος. Τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι τώρα κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, όπως είναι αποτυπωμένοι οι συσχετισμοί. Τα πράγματα θα ακολουθήσουν τον συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο σωστός. Τα πράγματα δείχνουν αδιαμφισβήτητη νίκη της ΝΔ και ο κόσμος ψηφίζει ενιαία».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΝΔ σε κυβέρνηση χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού, ο υπουργός σχολίασε, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση: «Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Μητσοτάκη, τώρα διακινούνται τέτοια σενάρια».
Αναφερόμενος στα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα τοποθετείται πολιτικά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε: «Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε. Μέσα σε αυτό το σενάριο να βρούμε κάποιον να νικήσει ή να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, τώρα εμφανίζεται ο Σαμαράς. Τέτοιο κόμμα, να κάνω ζημιά σε κάποιον, δεν έχει υπάρξει στην ελληνική ιστορία. Μέχρι στιγμής, φουσκώνει ένα υποτιθέμενο κόμμα, με στρατηγικό στόχο να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Ποια θα είναι η προσφορά του, δεν ξέρω. Από την εμπειρία μου, εκτιμώ ότι το πιθανό κόμμα Σαμαρά πρέπει να συναντά δυσκολίες στην εύρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Συχνά, φουσκώνει κάτι πριν εμφανιστεί και προσγειώνεται στην πραγματικότητα, όταν εμφανιστεί».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν ξέρω τι και πώς θα εμφανιστεί».
Ερωτηθείς αν πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκονται συγκεκριμένα συμφέροντα, ο υπουργός απάντησε: «Προτιμώ να κρίνω πολιτικά, δεν είμαι υπέρ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Μέχρι στιγμής, όλα είναι στο επίπεδο μιας θεωρητικής συζήτησης».
Σχολιάζοντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛ.Α.Σ. και το πολιτικό σκηνικό, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Βλέπω μια Βουλή, που προσέρχεται η κυβέρνηση και αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει δομημένη κατάσταση να συνομιλήσει. Είναι πρωτοφανές στη Μεταπολίτευση και δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία. Έχουμε μια αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Σε σχέση με τον κ. Τσίπρα, αυτός λέει ότι κυβέρνησε, επανέρχεται και διεκδικεί τον στόχο να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και μετά κυβέρνηση. Υπάρχει ένας στόχος».
Απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασιών εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, υποστήριξε: «Αφού η ΝΔ έχει σαφή στόχο την αυτοδυναμία και μπορεί να επιτευχθεί, κάθε τέτοια συζήτηση είναι εκτός λογικής. Τον στόχο της αυτοδυναμίας θα τον πετύχει. Ο πρωθυπουργός λέει μια εκλογή και μόνο, για να πάρει την αυτοδυναμία και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος με εκλογές».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις εκλογές του 2023, επισημαίνοντας ότι τότε χρειάστηκε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω του εκλογικού νόμου, με αποτέλεσμα η ΝΔ να εξασφαλίσει τελικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Τότε, λόγω του εκλογικού νόμου, δεν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση και η ΝΔ πήρε πανηγυρικά την αυτοδυναμία. Αν τα πράγματα δείχνουν πως πρέπει να πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης υπογράμμισε ότι «Η ΝΔ είναι μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συμμαχία, υπό τον κ. Μητσοτάκη, στο κέντρο, κεντροδεξιά και τη δεξιά. Αυτό αποτυπώνεται και στο κυβερνητικό σχήμα».
Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει πως δεν το επιθυμεί. «Μέχρι τώρα, έχω δηλώσει 5 φορές το λιγότερο ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Αντιλαμβάνομαι, όμως, ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές, από τις κρισιμότερες για την πολιτική σταθερότητα και την συνέχεια της προόδου στην χώρα. Θα κάνω μια στάθμιση, όταν έρθει ο καιρός».
Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βλάχου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ακόμη και με ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τα σχετικά σενάρια που θέλουν μια τέτοια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Ο κόσμος ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Κατά την εκτίμησή μου, είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι στόχος απολύτως επιδιώξιμος. Τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι τώρα κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, όπως είναι αποτυπωμένοι οι συσχετισμοί. Τα πράγματα θα ακολουθήσουν τον συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο σωστός. Τα πράγματα δείχνουν αδιαμφισβήτητη νίκη της ΝΔ και ο κόσμος ψηφίζει ενιαία».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΝΔ σε κυβέρνηση χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού, ο υπουργός σχολίασε, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση: «Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Μητσοτάκη, τώρα διακινούνται τέτοια σενάρια».
Αναφερόμενος στα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα τοποθετείται πολιτικά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε: «Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε. Μέσα σε αυτό το σενάριο να βρούμε κάποιον να νικήσει ή να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, τώρα εμφανίζεται ο Σαμαράς. Τέτοιο κόμμα, να κάνω ζημιά σε κάποιον, δεν έχει υπάρξει στην ελληνική ιστορία. Μέχρι στιγμής, φουσκώνει ένα υποτιθέμενο κόμμα, με στρατηγικό στόχο να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Ποια θα είναι η προσφορά του, δεν ξέρω. Από την εμπειρία μου, εκτιμώ ότι το πιθανό κόμμα Σαμαρά πρέπει να συναντά δυσκολίες στην εύρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Συχνά, φουσκώνει κάτι πριν εμφανιστεί και προσγειώνεται στην πραγματικότητα, όταν εμφανιστεί».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν ξέρω τι και πώς θα εμφανιστεί».
Ερωτηθείς αν πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκονται συγκεκριμένα συμφέροντα, ο υπουργός απάντησε: «Προτιμώ να κρίνω πολιτικά, δεν είμαι υπέρ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Μέχρι στιγμής, όλα είναι στο επίπεδο μιας θεωρητικής συζήτησης».
Σχολιάζοντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛ.Α.Σ. και το πολιτικό σκηνικό, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Βλέπω μια Βουλή, που προσέρχεται η κυβέρνηση και αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει δομημένη κατάσταση να συνομιλήσει. Είναι πρωτοφανές στη Μεταπολίτευση και δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία. Έχουμε μια αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Σε σχέση με τον κ. Τσίπρα, αυτός λέει ότι κυβέρνησε, επανέρχεται και διεκδικεί τον στόχο να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και μετά κυβέρνηση. Υπάρχει ένας στόχος».
Απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασιών εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, υποστήριξε: «Αφού η ΝΔ έχει σαφή στόχο την αυτοδυναμία και μπορεί να επιτευχθεί, κάθε τέτοια συζήτηση είναι εκτός λογικής. Τον στόχο της αυτοδυναμίας θα τον πετύχει. Ο πρωθυπουργός λέει μια εκλογή και μόνο, για να πάρει την αυτοδυναμία και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος με εκλογές».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις εκλογές του 2023, επισημαίνοντας ότι τότε χρειάστηκε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω του εκλογικού νόμου, με αποτέλεσμα η ΝΔ να εξασφαλίσει τελικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Τότε, λόγω του εκλογικού νόμου, δεν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση και η ΝΔ πήρε πανηγυρικά την αυτοδυναμία. Αν τα πράγματα δείχνουν πως πρέπει να πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης υπογράμμισε ότι «Η ΝΔ είναι μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συμμαχία, υπό τον κ. Μητσοτάκη, στο κέντρο, κεντροδεξιά και τη δεξιά. Αυτό αποτυπώνεται και στο κυβερνητικό σχήμα».
Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει πως δεν το επιθυμεί. «Μέχρι τώρα, έχω δηλώσει 5 φορές το λιγότερο ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Αντιλαμβάνομαι, όμως, ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές, από τις κρισιμότερες για την πολιτική σταθερότητα και την συνέχεια της προόδου στην χώρα. Θα κάνω μια στάθμιση, όταν έρθει ο καιρός».
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